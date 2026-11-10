Przecieki GTA VI tuż przed premierą. Szykujcie się na coś wielkiego

GTA VI jest prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaną grą na świecie. Po latach spekulacji, przecieków i odliczania dni premiera Grand Theft Auto VI wypada już za kilka dni - 19 listopada, na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Rockstar potwierdził też, że wstępne pobieranie ruszyło 10 listopada, a paczka startowa może zająć do 212 GB miejsca na dysku.

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I co z tego? Całkiem dużo. W sieci od tygodni krążą kolejne „wycieki”, które próbują odpowiedzieć na pytania, jakich Rockstar oficjalnie nie rozwija: ile dokładnie waży gra, co znajdziemy w fizycznym pudełku, jakie programy będą leciały w wirtualnej telewizji i czy napisy końcowe faktycznie okażą się dłuższe niż niejeden odcinek serialu. Problem w tym, że większość tych doniesień to nadal plotki, a nie potwierdzone fakty.

GTA VI: przecieki na ostatnią chwilę

Plakat A3 w pudełku i doniesienia ze sklepów

Najbardziej namacalny wątek dotyczy fizycznej wersji gry. Brytyjski sklep Smyths Toys wpisał na karcie produktu dla PS5, że w pudełku znajdzie się dwustronny plakat w formacie A3.

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Wcześniej podobną informację podał niemiecki MediaMarkt, a w sieci pojawiły się też zdjęcia opakowań z samym kodem do pobrania zamiast fizycznej płyty.

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Brzmi to wiarygodnie, ale wciąż brakuje tu pieczątki samego wydawcy. Oficjalnie studio zapowiedziało darmowy, drukowany plakat z grafiką okładkową i mapą stanu Leonida w dniu premiery, natomiast fizyczną, dwustronną wersję przedstawiło jako osobny produkt w sklepie Rockstar Store. Deweloper nigdzie nie zadeklarował wprost, że papierowa mapa będzie fabrycznie pakowana do każdego pudełka z grą.

Rozmiar 212 GB na dysku i start wstępnego pobierania

Kolejny głośny przeciek dotyczył rozmiaru plików instalacyjnych. Profil PlayStationSize, śledzący zaplecze serwerowe PlayStation Store, podał wcześniej informację o około 210 GB dla standardowej edycji na PS5.

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Niedługo później Rockstar oficjalnie potwierdził, że preload może zająć do 212 GB w zależności od posiadanej konsoli, więc w tym przypadku zakulisowe doniesienia okazały się bardzo bliskie prawdy.

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Multiplayer GTA VI wcześniej, niż myślimy?

Najbardziej techniczny przeciek dotyczy dodatkowych pozycji w menu wstępnego pobierania na PS5. Do sieci trafiły zrzuty ekranu pokazujące wpisy od „Extra2” do „Extra5”, z których każdy waży około 1 MB i nie posiada żadnego opisu. Profil PlayStationSize twierdził, że to elementy przygotowane na serwerach Sony, ale ani Rockstar, ani japoński producent konsol nie skomentowali tych znalezisk.

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Ciekawszy od samego rozmiaru gry jest jednak inny trop ze wpisu PlayStationSize. Konto pokazało trzy wpisy przypisane do GTA VI: „joinSession”, „launchActivity” i „launchMultiplayerActivity”. Szczególnie ten ostatni podsyca spekulacje, że multiplayer może pojawić się wcześniej, niż zakłada część graczy - być może nawet w okolicach premiery podstawowej gry.

Osobny wątek kręci się wokół fikcyjnych programów telewizyjnych wewnątrz świata GTA VI. Przeciek przypisywany użytkownikowi nima02l wskazywał na co najmniej dwie produkcje: dramat policyjny oraz sitcom zatytułowany „TJS”. Na wykradzionej liście miały znaleźć się dziesiątki ścieżek dźwiękowych i nazw poszczególnych scen, w tym „Barnyard Blue Theme”, „FIB Wide Sweep” czy „Meeting the Wangs”.

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Takie tytuły idealnie pasują do klimatu serii, która od dekad bezlitośnie parodiuje amerykańskie media i popkulturę.

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Napisy końcowe przez 80 minut

Najgłośniejsza z ostatnich plotek głosi, że napisy końcowe w GTA VI mają trwać ponad 80 minut. Źródłem tej rewelacji jest profil Moon Media, który opublikował „ekskluzywną” wiadomość bez podania jakiegokolwiek dowodu czy dokładnego czasu trwania sekwencji.

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Nawet jeśli ta liczba okaże się prawdziwa, nie zwiastuje ona ukrytego epilogu. Długie listy płac w grach AAA wynikają z tysięcy osób, zewnętrznych studiów i lokalnych oddziałów zaangażowanych w wieloletnią produkcję.

Spokojne odliczanie i porządki na dysku

GTA VI i tak będzie najgłośniejszą premierą tego roku, niezależnie od tego, czy lista płac potrwa 80 minut, czy kwadrans.

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W najbliższych dniach internet będzie jednak wypluwał kolejne sensacyjne znaleziska szybciej, niż dział PR Rockstara zdążyłby je potwierdzać albo dementować. Więc i najzdrowiej traktować każdy nowy przeciek jako ciekawostkę do obserwacji, a nie pewnik.

Za kilka dni wszystkie karty zostaną odkryte. Do tego czasu jedyny pewny wniosek dla graczy brzmi następująco: jeśli macie pod telewizorem PlayStation 5 albo Xboksa Series X|S, lepiej już teraz przejrzeć bibliotekę zainstalowanych tytułów i zwolnić na dysku te 212 GB.

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