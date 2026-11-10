Przedsprzedaż GTA 6 wystrzeliła w kosmos. Już nic nie zatrzyma premiery

Grand Theft Auto VI ma w rękach wszystkie karty, by po prostu pozamiatać konkurencję na konsolach i PC. Rozmach, na który czekamy aż 13 rok od wyjścia „piątki”, to już dawno nie jest zwykła premiera jesiennego hitu - to prawdziwe święto.

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Przecieki mówiące o wadze ponad 200 GB, odświeżonym silniku i mnóstwie smaczków (od wędkowania, przez zaawansowany tuning, aż po paserstwo) robią ogromne wrażenie. Gracze już czyszczą dyski, a cała branża czeka w napięciu.

Do debiutu zostały już tylko ostatnie dni, więc każdy detal wygrzebany z metadanych PS5 czy plików gry natychmiast rozpalają sieć i podbijają i tak już kosmiczny hype. Rockstar jak zwykle dawkował wieści z aptekarską precyzją, ale przy okazji nowego raportu finansowego ekipa z firmy-matki uchyliła rąbka tajemnicy. Prezes Take-Two w zasadzie sam wypalił, z czym naprawdę będziemy mieli do czynienia.

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Zero szans na obsuwę i przygotowania na 212 GB

Podsumowując wyniki za II kwartał roku finansowego 2026, szef Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ucichł plotki o możliwym przesunięciu premiery. Pytany bez ogródek o ewentualne opóźnienia, rzucił krótko: „Żadnych obsuw nie będzie”. Zgodnie z planem nowe GTA wchodzi na PS5 i Xbox Series X/S już 19 listopada.

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Jeszcze przed odpaleniem gry preorderowy szał bije rekordy firmy. Zelnick przyznał, że zamówienia ruszyły w czerwcu i totalnie przerosły oczekiwania ekipy. Zastrzegł jednak luźno: „Szampana otwieramy dopiero po fakcie, ale do zbierania owoców ciężkiej pracy zostały nam dosłownie dni”.

Taki tłum oznacza małe sieciowe trzęsienie ziemi - zassanie ok. 212 GB danych przez miliony ludzi naraz mogłoby położyć serwery PlayStation i Xboksa. Ale Zelnick uspokaja, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, by ściąganie poszło gładko.

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(Pobraliście już GTA VI na swoją konsolę?)

Take-Two nie zarobił. Bo każdy czeka na GTA VI

O jakich pieniądzach mówimy? Choć w zeszłym kwartale przychody Take-Two tąpnęły o 18 proc. rok do roku (do ok. 5,88 mld PLN z planowanych 6,8 mld PLN), całoroczna prognoza wciąż robi wrażenie i sięga ok. 31-33 mld PLN. W kwartale z premierą w Vice City spółka liczy na zamówienia rzędu 13,6-14 mld PLN.

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Swoje robią ceny edycji: za wersję podstawową zapłacimy 349-369 zł, a wydanie Ultimate Edition uszczupli portfel o 429 zł.

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Mikropłatności i dodatki mają podbić cykliczne wydatki graczy o ok. 12 proc. w najbliższym kwartale. Sama seria GTA nabiła już niemal 435 mln sprzedanych sztuk, z czego blisko 205 mln wykręciło kultowe GTA V.

Gorączka wokół nadchodzącego hitu była tak duża, że oberwały inne tytuły z portfolio wydawcy. Zelnick zdradził, że nieco słabsza sprzedaż NBA 2K27 - mimo 4,5 mln kupionych kopii i drugiego najlepszego debiutu w historii cyklu - to efekt odkładania kasy i czasu przez graczy właśnie na 19 listopada. GTA po prostu skradło całą uwagę.

Co z PC, Switch 2 i ile poczekamy na GTA VII?

Temat wydań pudełkowych oraz wersji na PC i Switcha 2 pozostaje owiany tajemnicą - szef Take-Two uciął pytania krótko, odsyłając po oficjalne zapowiedzi bezpośrednio do Rockstara.

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Odniósł się jednak do obaw o złamanie zabezpieczeń PS5 i hakerów tworzących nieoficjalne wersje na PC przy pomocy AI. Dla niego to raczej wyzwanie dla twórców niż zagrożenie dla portfela, bo gracze i tak będą chcieli zagrać w prawilną wersję od deweloperów.

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Na koniec Zelnick rzucił parę słów o przyszłości starego GTA Online oraz o tym, ile poczekamy na „siódemkę”. Dotychczasowy tryb sieciowy będzie nadal dostawać nowości, bo społeczność wciąż żyje.

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A co z kolejną częścią? Zelnick zapowiedział, że tempo wydawania nowej zawartości do kluczowych serii w najbliższej dekadzie mocno przyspieszy - na GTA VII nie będziemy więc czekać kolejnych 13 lat. Może 12?

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