Granie na godziny zamiast abonamentu. Kupujesz czas i reszta cię nie obchodzi

Jakiś czas temu Xbox zapowiedział, że udostępni usługę Xbox Cloud Gaming dla graczy, którzy nie posiadają subskrypcji Xbox Game Pass. Właśnie rozpoczął testy nowego modelu rozliczeń. Użytkownicy programu Xbox Insider mogą już kupować pakiety godzin przeznaczonych na granie w chmurze. Microsoft podał ceny, a najtańszy pakiet ustanawia cenę godziny rozrywki na poziomie 1,55 zł/h.

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Na początek przygotowano trzy pakiety: 10, 25 oraz 50 godzin rozgrywki. Ich ceny wynoszą odpowiednio 3,99 dol., 7,99 dol. i 11,99 dol - w przeliczeniu to odpowiednio 15,47 zł, 30,98 zł oraz 46,49 zł. Są to ceny "testowe", które Microsoft udostępnił uczestnikom testów w ramach programu Xbox Insider. Firma nie podała jeszcze, ile pakiety będą kosztować na poszczególnych rynkach po szerszym wdrożeniu usługi.

Xbox Cloud Gaming bez Game Passa. Jak działa nowy model?

Nowy sposób rozliczania pozwala korzystać z Xbox Cloud Gaming bez opłacania abonamentu Xbox Game Pass. Zamiast regularnej subskrypcji gracze kupują określoną liczbę godzin grania. Wykupiony pakiet nie ma miesięcznego terminu ważności, dlatego niewykorzystany czas pozostaje dostępny na koncie do momentu jego wyczerpania.

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Microsoft podkreśla, że płatne pakiety zapewniają rozgrywkę bez reklam, krótszy czas oczekiwania na rozpoczęcie sesji oraz strumieniowanie w wysokiej jakości. Użytkownicy mogą uruchamiać gry na obsługiwanych urządzeniach, o ile spełniają one wymagania usługi. Dostępność poszczególnych tytułów i funkcji zależy między innymi od rynku, urządzenia oraz uprawnień konta.

Najkorzystniejszy pod względem ceny pojedynczej godziny jest największy pakiet. Przy podanych cenach 10 godzin kosztuje około 1,55 zł za godzinę, 25 godzin - około 1,24 zł, a 50 godzin - około 0,93 zł. Wybór większego pakietu obniża więc koszt jednostkowy, ale wymaga jednorazowego wydania większej kwoty.

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Xbox Game Pass z limitami grania w chmurze

Uruchomienie osobnych pakietów godzinowych jest bezpośrednio związane ze zmianami zapowiedzianymi dla abonentów Xbox Game Pass. Xbox od listopada planuje ograniczyć czas rozgrywki w chmurze również osobom opłacającym subskrypcję. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami limity mają zależeć od wariantu abonamentu:

Essential - 5 godzin

Premium - 10 godzin

Ultimate - 15 godzin

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Według wcześniejszych informacji przedstawiciele Microsoftu szacowali, że ograniczenia obejmą około 4 proc. obecnych abonentów. Firma uzasadniała zmiany rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury potrzebnej do strumieniowania gier oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości usługi.

Osobne pakiety godzin mogą stanowić dodatkową opcję dla osób, które nie chcą kupować abonamentu, a jednocześnie planują korzystać z grania w chmurze. Będą również alternatywą dla graczy, którzy potrzebują więcej czasu niż przewiduje ich plan subskrypcyjny, choć dostępność i warunki zakupu dodatkowych godzin mogą się różnić.

Darmowe granie w chmurze również jest testowane

Płatne pakiety nie są jedynym sposobem korzystania z Xbox Cloud Gaming bez abonamentu. Microsoft testuje także bezpłatne strumieniowanie gier z reklamami. W tym modelu użytkownicy mogą uruchamiać wybrane tytuły, które już posiadają, a pojedyncza sesja jest ograniczona do jednej godziny.

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Oba rozwiązania są obecnie rozwijane w ramach programu Xbox Insider. Od 21 października 2026 r. uczestnicy programu, którzy nie mają aktywnej subskrypcji Game Pass, mogą testować zakup godzin grania w chmurze. Szersze udostępnienie nowej opcji Microsoft zapowiedział na listopad.

Na razie firma nie podała dokładnej daty premiery ani polskich cen pakietów. Nie wiadomo również, czy ceny wprowadzające zostaną utrzymane po zakończeniu testów.

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