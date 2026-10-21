Poznałem nowe plany Xboxa. Jaram się, choć tanio już było

Nie ma sensu niepotrzebnie przedłużać. Konsola Xbox nie sprzedaje się dobrze, nie podbiła rynku i to nawet przy ogromnej zadyszce ze strony Sony. Jednak Microsoft pokłada w gamingu nadzieje, więc nowa prezes Xbox Asha Sharma ma wyciągnąć konsolę z bagna, tchnąć wiatr w żagle i zdobyć nowych klientów. Zapowiadają się ogromne zmiany. Poznałem plany Xbox i powiem wam, że brzmią zaskakująco.

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Nowa przenośna konsola Xbox w przyszłym roku

Jak to? Zapytacie. Przecież dopiero co na łamach Spider's Web pisaliśmy o Xbox Ally X. No właśnie. To urządzenie Asusa, które pozwoliło na chwilę rozwiązać kwestię przenośnego Xbox. Jednak Asha Sharma chce mieć pełnoprawną mobilną konsolę, sygnowaną własną marką. Jej plan to święta 2027, najgorętszy okres w sprzedaży konsol. Ma jednak poważnego wroga i to we własnym obozie. Xbox musi walczyć z ludźmi od Windowsa, którzy chcą wcisnąć na konsolę Windows w odmianie Home, a Asha chce mieć system zoptymalizowany pod gry.

Wiem, też się uśmiałem, gdy w jednym zdaniu znalazły się słowa Windows i zoptymalizowany. Wszyscy wiedzą, że mobilny Windows jest piętą achillesową handheldów, ale programiści są z niego zadowoleni. Tez bym był, gdybym nie musiał przy tym nic robić. Podobno napięcie było tak duże, że w pewnej chwili na stole pojawiły się dwa wyjścia - albo optymalizacja, albo koniec marzeń o przenośnej konsoli.

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Może wydawać wam się, że to zwykłe korporacyjne przepychanki, ale to pokazuje inny problem. Wbrew temu, co mówi Asha - jej zespół jest zależny od innych działów w Microsoft i to nie tylko oprogramowania, ale również biznesowych. Szkopuł w tym, że większość użytkowników narzeka na kapryśność mobilnego Windowsa. Taki Steam Deck śmiga jak złoto, a Xbox Ally X ma problem.

Ceny konsol odjechały

Mówi się, że obecnie zakładana cena konsoli Xbox nowej generacji to około 1800 dolarów. I to są ostrożne szacunki. Tym samym jest to co najmniej 1000 dolarów drożej, niż konsola jest sprzedawana obecnie. A przecież szans na poprawę losu nie widać na horyzoncie. Podobno jedyną nadzieją jest dotowanie ceny przez Microsoft, ale to może odbić się na wynikach finansowych firmy, a tego nie chce nikt. Dodajmy, że są to szacunki po dzisiejszych cenach, więc do 2028 r., czyli roku premiery Helix, wiele się może zmienić. Sztuczna inteligencja i jej rozwój ma ogromny wpływ na ceny konsoli.

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Z dobrych wiadomości - Xbox nowej generacji nadal jest w planach i nie wydaje się, żeby został anulowany. To podnosi na duchu.

Nadchodzą zmiany w Xbox Game Pass

Game Pass przechodzi kryzys wizerunkowy. Wyleciało z niego Call of Duty Modern Warfare 4, wiemy już, że większość wielkich tytułów nie będzie dostępna od dnia premiery w usłudze. Oczywiście z biznesowego punktu widzenia to logiczna decyzja, ale jestem graczem, dla którego przede wszystkim liczy się cena. A ta w ostatnim czasie znacząco wzrosła. Płacę obecnie 85 zł miesięcznie i coraz mocniej biję się z myślami, żeby go anulować.

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Asha Sharma ma nowy pomysł na usługę. Gracze będą decydować, za co chcą zapłacić. Zdecydujecie czy chcecie mieć możliwość gry wieloosobowej, dostęp do grania w chmurze czy rozszerzenie usługi o kolejne platformy do grania. Niektórzy porównują do menu w restauracji. Podobno takie skalowanie ceny usługi ma zwiększyć liczbę subskrybentów. Obecnie szacuje się ją na przedział 30-35 mln, a przecież były plany przebicia bariery 100 mln użytkowników.

Jedno raduje - Xbox ma plan

Może go pogrążyć, a może wynieść na szczyt. Najważniejsze, że nie panuje tam marazm, tyko wola walki i działania. Czy się uda? Trochę się boję, bo jednak sytuacja na rynku gier jest trudna. To właśnie dlatego Microsoft wydał swoje klejnoty koronne na PlayStation. A gracze to pokochali - Forza 5 na PS5 była hitem sprzedaży. Jeszcze niedawno mówiło się, że Microsoft całkowicie zrezygnuje z nowej generacji konsoli. Na szczęście podejmie walkę.

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Zdjęcie główne wygenerowano w AI.

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