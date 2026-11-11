PlayStation kasuje duży projekt. Gracze zdecydowali

Sony Interactive Entertainment skasowało Fairgames, sieciową strzelankę rozwijaną przez Haven Studios. Tym samym kończy się historia jednego z najbardziej tajemniczych projektów powstałych w ramach wielkiego zwrotu PlayStation w stronę gier-usług. Produkcja została zapowiedziana jeszcze w maju 2023 r. i zmierzała na PlayStation 5 oraz PC.

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W ostatnich latach Sony skasowało wystarczająco dużo projektów live-service, żeby kolejny nie powodował już szczególnego szoku. Według informacji pierwotnie podanych przez Bloomberga projekt zamknięto po dużych testach z udziałem tysięcy graczy. Wyniki nie były takie, jakich oczekiwało Sony: gracze nie byli dostatecznie przekonani do gry. Podobno wypadała, tak po prostu… słabo.

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Fairgames przegrało, gracze zdecydowali

Kierownictwo PlayStation miało pochwalić studio za stronę operacyjną projektu, gotowość do prowadzenia usługi na żywo czy zaangażowanie społeczności podczas testów. Jednocześnie opinie graczy oraz wyniki dotyczące retencji były niezadowalające i nie osiągnęły celów wyznaczonych przez firmę. Ta retencja jest największym z problemów.

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Gra-usługa może być technicznie świetnie przygotowana, mieć sprawne serwery i imponujący harmonogram aktualizacji, ale jeśli po kilku sesjach gracz stwierdzi, że woli wrócić do Fortnite'a, Call of Duty, Overwatcha, Valoranta albo jednej z dziesiątek innych produkcji walczących o jego czas, cały biznesowy model zaczyna się sypać. Testy nie przekonały Sony, że ludzie będą chcieli zostać przy Fairgames. Do tego kierownictwo PlayStation wprost wskazało na trudną sytuację na rynku sieciowych strzelanek PvP. W połączeniu z wynikami testów miało to doprowadzić do decyzji o zakończeniu produkcji.

Fairgames, początkowo promowane pod nazwą Fairgame$, było pierwszą produkcją Haven Studios. Pomysł miał przynajmniej pewien wyróżnik. Twórcy określali grę jako konkurencyjną produkcję PvP o napadach. Gracze mieli tworzyć zespoły, włamywać się do pilnie strzeżonych miejsc należących do najbogatszych i uciekać z łupami, jednocześnie rywalizując z innymi ekipami. Tyle że od prezentacji w 2023 r. o samej grze było zaskakująco cicho. Fairgames miało w ciągu ostatnich trzech lat przechodzić kilka przeróbek, a Haven przygotowywało się nawet do ponownej prezentacji produkcji pod inną nazwą.

Nad całym Fairgames unosi się oczywiście duch Concorda

Ta gra stała się symbolem nieudanej ekspansji PlayStation na rynek live-service. Sieciowa strzelanka Firewalk Studios trafiła na rynek w 2024 r. i została wyłączona zaledwie dwa tygodnie po premierze, gdy nie zdołała zgromadzić odpowiednio dużej grupy graczy. Później Sony zamknęło samo Firewalk.

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Skasowanie projektu rozwijanego od lat boli, ale wypuszczenie słabej gry-usługi na rynek tylko dlatego, że utopiono w niej już mnóstwo pieniędzy, może boleć znacznie bardziej. Gracz nie ma nieskończonej liczby godzin w ciągu dnia. Jeżeli codziennie loguje się już do Counter-Strike'a 2 albo Marvel Rivals to nowa produkcja nie konkuruje wyłącznie o kilkadziesiąt czy kilkaset złotych z jego portfela - ale też o wieczór ze znajomymi czy o nawyk uruchamiania gry po pracy.

Haven Studios nie zostanie zamknięte, a anulowanie gry nie będzie wiązało się ze zwolnieniami. Sony potwierdziło, że pracownicy studia zostaną przesunięci do wspierania innych zespołów należących do PlayStation Studios. Firma mówi również o poszukiwaniu dla Haven nowych możliwości twórczych. Studio powstało w 2021 r., a rok później zostało przejęte przez Sony. Firma została założona przez Jade Raymond, doświadczoną producentkę związaną wcześniej m.in. z rozwojem serii Assassin's Creed. Raymond opuściła Haven w 2025 r., podczas gdy studio kontynuowało prace nad Fairgames.

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Po wielkiej ofensywie na kilkanaście gier-usług, masie anulowanych projektów i spektakularnej klęsce Concorda PlayStation nie dostało więc kolejnego wielkiego hitu. Tym niemniej w tym przypadku wiele wskazuje na wniosek, że czasami najbardziej udaną premierą jest ta, która nigdy się nie odbyła.

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