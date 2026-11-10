GTA 6 - ile klatek i jakie tryby graficzne. Rockstar oficjalnie potwierdza

Nadszedł ten dzień i wstępne pobieranie GTA 6 wreszcie zostało uruchomione. Gracze ponad tydzień przed oficjalną premierą mogą zainstalować najbardziej wyczekiwaną grę dekady. Do możliwości zagrania pozostaje jeszcze kilka dni - debiut zaplanowano na 19 listopada. Teraz dowiadujemy się nowych rzeczy.

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GTA 6 dostępne tylko w 30 kl./s, niezależnie od platformy

Rockstar Games potwierdza, że wycisnęło absolutnie ostatnie soki z konsol PlayStation 5 (Pro) oraz Xbox Series X|S. Według twórców GTA 6 zostało “w pełni opracowane od podstaw, aby zapewnić najlepsze możliwe wrażenia dla obecnej generacji konsol”.

W związku z tym na wszystkich konsolach zagramy w maksymalnie 30 kl./s. Wspierane technologie na poszczególnych urządzeniach wyglądają następująco:

PlayStation 5: 30 kl./s, dźwięk Tempest 3D Audio, skrócone czasy ładowania, pełna obsługa DualSense;

30 kl./s, dźwięk Tempest 3D Audio, skrócone czasy ładowania, pełna obsługa DualSense; PlayStation 5 Pro: 30 kl./s, obsługa PSSR, ulepszone efekty wizualne, dźwięk Tempest 3D Audio, skrócone czasy ładowania, pełna obsługa DualSense;

30 kl./s, obsługa PSSR, ulepszone efekty wizualne, dźwięk Tempest 3D Audio, skrócone czasy ładowania, pełna obsługa DualSense; Xbox Series X: 30 kl./s;

30 kl./s; Xbox Series S: 30 kl./s.

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Lepszy tryb graficzny tylko na PlayStation 5 Pro

Twórcy GTA 6 nie ujawniają dokładnych szczegółów dotyczących trybów graficznych gry na poszczególnych konsolach. Tytuł ma działać łącznie na czterech urządzeniach: PS5, PS5 Pro, Xbox Series S oraz Xbox Series X. Najlepszej grafiki oczywiście spodziewamy się w przypadku PS5 Pro - to konsola wyposażona w zdecydowanie najbardziej zaawansowany układ graficzny.

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GTA 6 na PS5 Pro ma również obsługiwać technologię skalowania obrazu PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) bazującą na sztucznej inteligencji. Wersja ta jako jedyna ze stawki zaoferuje śledzenie promieni (ray tracing).

Najlepsze wrażenia z gry na PlayStation 5

Już od dawna Rockstar Games podkreśla, że rozgrywka w GTA 6 ma być najlepsza na konsoli Sony. Tytuł jest w pełni zintegrowany z kontrolerami DualSense, które zapewniają “wysokiej jakości dotykowe sprzężenie zwrotne”. Ponadto możemy liczyć na dźwięk przestrzenny Tempest 3D Audio oraz skrócone czasy ładowania.

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