InPost rozdaje kody na GTA 6 w wersji PlayStation 5. Jak je uzyskać?

Już 19 listopada zadebiutuje najważniejsza gra najbliższej dekady. Miliony graczy czeka na GTA 6, sam zresztą mam już zainstalowany preorder, więc teraz tylko muszę przetrwać nadchodzący tydzień. Wiem, podobno nie można robić preorderów cyfrowych produktów, ale tak mówią tylko zazdrośnicy z PC, którzy będą musieli czekać jeszcze kilka miesięcy.

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Niektórzy narzekali na cenę gry, bo 369 zł wydaje się sporą kwotą, ale ten wydatek trzeba podzielić przez kilka lat gry. Co więcej - mój ulubiony tiktokowy milioner wykazał, że kupując GTA 6 zaoszczędzić kilka tysięcy dolarów, więc tym bardziej zakup tej gry ma sens.

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Widzicie? Siła argumentów jest ogromna, ale jeżeli jednak z jakiegoś dziwnego powodu nie kupiłeś GTA 6, to mam dla ciebie wspaniałą wiadomość. InPost pozwoli ci ją mieć za wysyłanie i odbieranie paczek.

InPost rozda kody na GTA 6 na PlayStation 5

InCoiny to waluta/nagroda, którą otrzymuje się w aplikacji InPost za aktywne korzystanie - wysyłanie i odbieranie paczek, zakupy itd. Można je wydawać na różnego rodzaju kupony zniżkowe, albo wziąć udział loterii InPostu, w której można wygrywać różne nagrody. Z żalem muszę przyznać, że sam brałem udział w tej loterii, ale z marnym skutkiem. Zapomniałem już zupełnie o tej walucie, aż tu nagle pojawiła się wspaniała wiadomość. W aplikacji InPost będzie mogli kupić kod na grę.

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Niestety nie ma daty, nie ma puli kodów, która jest do wykorzystania, ani innych informacji. Ale to nic, ważne, że się pojawiła.

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Przesyłka, o którą każdy pytał i każdy potrzebował. Zbieraj 3500 InCoinów i wyczekuj kodów na GTA VI (PS5) w apce InPost

3500 InCoinów to sporo, na szczęście mam wystarczającą liczbę, ale niestety nie mam PS5. Wprawdzie już kupiłem grę na Xbox Series X, ale nie mam żadnych skrupułów, więc będę polował na kod z aplikacji InPost, może kiedyś zmienię konsolę, to będzie jak znalazł.

Czy to się opłaca?

Powiem tak - jeżeli nie masz InCoinów, to raczej nie zdążysz ich nazbierać. Za nadanie paczki krajowej wpada 50 InCoinów, za jej odbiór 20. Przeczytałem w internecie szalony plan polegający na nadawaniu paczek do samego siebie. Sprawdźmy najtańszy możliwy wariant. Za zgodę na powiadomienia Push, pierwsze zakupy z InPost Pay i dodanie karty płatniczej wpada 250 InCoinów. Kolejne 100 za pierwsze zakupy z Von Halsky'm, a za zainstalowanie aplikacji whenUbuy kolejne 100. Czyli można założyć, że do zebrania potrzebujemy 3000 punktów. Za każde nadanie do siebie paczki i jej odbiór w paczkomacie wpada 70 InCoinów, ale jeżeli nadamy do siebie paczkę kurierską i przekierujemy ją do urządzenia Paczkomat, to możemy mieć w sumie 100 punktów.

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Teraz czas na matematykę. Najtańszy wariant to przesyłka mini za 14,49 zł. Potrzebujemy 30 takich paczek, co daje nam kwotę 434,70 zł. To zdecydowanie się nie opłaca. Ale jeżeli uczciwie zbierałeś InCoiny przez jakiś czas, to masz wreszcie okazję, żeby je wydać. Nie zmarnuj tego.

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