Dostaną wolne na granie. GTA VI wygrało z korporacją

Są takie premiery gier, które interesują przede wszystkim ludzi śledzących branżę. Są też premiery, przy których działy HR mogą zacząć podejrzliwie spoglądać na kalendarz urlopowy. Grand Theft Auto VI zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii.

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Logitech ogłosił właśnie Logi Game Day, czyli dodatkowy dzień wolny przeznaczony na granie. Nie jest to przy tym promocja dla klientów ani konkurs polegający na wygraniu urlopu. To świadczenie pracownicze i pierwszy taki ogólnofirmowy dzień dla graczy w historii Logitecha.

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Termin ogłoszenia inicjatywy trudno uznać za przypadkowy. GTA VI ma zadebiutować 19 listopada, a dokładnie tego dnia Logitech G zorganizuje w swojej amerykańskiej siedzibie w San Jose specjalne wydarzenie transmitowane w Internecie. Poprowadzi je Robin Piispanen, szef Logitech G i były gracz rywalizujący na poziomie turniejowym.

Sama idea Game Day jest jednak szersza niż GTA VI. Chodzi o to, żeby pracownik dostał dzień, który może bez poczucia winy wykorzystać na granie. Logitech nie przedstawia całego przedsięwzięcia wyłącznie jako sympatycznego bonusu. Firma próbuje przekonać, że granie i praca wcale nie stoją po przeciwnych stronach barykady.

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Firma produkująca sprzęt dla graczy odkryła, że granie jest dobre

Brzmi to trochę jak producent ekspresów przekonujący, że przerwa na kawę zwiększa produktywność. Interes biznesowy jest oczywisty: Logitech G sprzedaje myszy, klawiatury, zestawy słuchawkowe, kierownice i pozostałe akcesoria związane z grami. Im poważniej traktujemy tę formę rozrywki, tym lepiej dla firmy. Nie oznacza to jednak automatycznie, że całą akcję należy sprowadzić do marketingowej sztuczki.

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Dyrektor generalna Logitecha Hanneke Faber przekonuje, że pora pożegnać się ze stereotypem grania jako straty czasu. Argumentuje przy tym, że firma projektująca produkty zarówno do pracy, jak i zabawy widzi zależności pomiędzy jednym i drugim obszarem. Logitech podpiera tę narrację własnymi badaniami. Według badania Ctrl Tomorrow 81 proc. graczy uważa, że gry zwiększają pewność siebie w prawdziwym świecie, zmniejszają niepokój i wiążą się z lepszym codziennym funkcjonowaniem w pracy.

Jeszcze bardziej efektowna jest druga liczba. W innym badaniu 98,8 proc. ankietowanych osób podejmujących decyzje IT w przedsiębiorstwach stwierdziło, że umiejętności związane z graniem przekładają się na kompetencje przydatne zawodowo. Logitech wymienia tu m.in. strategiczne myślenie, rozwiązywanie złożonych problemów i działanie pod presją.

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Te wartości brzmią imponująco, ale trzeba zrobić krok w tył. Mówimy o deklaracjach respondentów i badaniach przywoływanych przez firmę zainteresowaną promowaniem grania. Nie dostajemy tym samym dowodu, że godzina spędzona w GTA podnosi produktywność następnego dnia o określony procent. Korelacja, przekonanie ankietowanych i faktyczna poprawa wyników w pracy to trzy różne rzeczy. I bardzo dobrze, że są różne, bo inaczej za chwilę trzeba byłoby dodawać do CV czas przejechany kierownicą w Forzie.

Logitech mówi jednak coś ciekawszego niż „gry rozwijają”

Sedno Game Day nie musi leżeć w próbie udowodnienia, że gry to zakamuflowane szkolenia zawodowe. Dyrektor ds. personalnych Logitecha, Elaine Laird, zwraca uwagę na dużo prostszy mechanizm: ludzie potrzebują czasu, żeby odłączyć się od pracy, odpocząć i zająć czymś zupełnie innym. Jej zdaniem mogą dzięki temu wracać z większym skupieniem, nową energią i świeższym spojrzeniem na problemy.

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Logitech G przygotował też na swojej witrynie zabawny generator alibi na granie

Gra nie musi przecież zamieniać pracownika w mistrza strategicznego zarządzania zespołem. Wystarczy, że pozwoli mu przez kilka godzin nie być pracownikiem. W wielu korporacyjnych dyskusjach o dobrostanie paradoksalnie wszystko musi ostatecznie zostać przeliczone na korzyść pracodawcy. Spacer jest dobry, bo zwiększa efektywność. Sen jest potrzebny, bo poprawia wyniki. Hobby ma sens, bo rozwija kompetencje. Teraz podobnego uzasadnienia doczekały się gry. Być może najlepszą cechą Logi Game Day jest właśnie to, że człowiek może dostać wolne i zrobić z nim coś kompletnie nieproduktywnego.

To przede wszystkim genialny marketing. Ale nie tylko

Nie ma sensu idealizować Logitecha. To firma technologiczna, a nie organizacja charytatywna walcząca o konstytucyjne prawo człowieka do grania w Grand Theft Auto. Game Day znakomicie pasuje do sprzedawanych przez nią produktów. Gdyby podobną inicjatywę wprowadził producent papieru do drukarek to można byłoby mówić o prawdziwym zaskoczeniu. Kiedy robi to producent jednych z najbardziej rozpoznawalnych urządzeń gamingowych na świecie, cóż, biznesowa kalkulacja jest oczywista.

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Tyle że dobry marketing i korzyści mogą istnieć jednocześnie. Pokolenie wychowane na PlayStation, Xboksie i PC od dawna zajmuje już nie tylko juniorskie stanowiska. Gracze są menedżerami, dyrektorami, właścicielami przedsiębiorstw i osobami podejmującymi decyzje o wielomilionowych inwestycjach. Traktowanie gier jako infantylnego hobby nastolatków jest dziś po prostu anachroniczne.

Przy okazji samo GTA jest tego fenomenalnym symbolem. Grand Theft Auto V trafiło na rynek w 2013 r. Od tamtego czasu zdążyły pojawić się dwie kolejne generacje konsol, rynek gier przeszedł gigantyczną transformację, a ludzie, którzy kupowali „piątkę” jako uczniowie czy studenci, dziś mogą zarządzać zespołami.

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Premiera GTA VI nie jest więc tylko kolejną datą w kalendarzu wydawniczym. Dla części odbiorców jest wydarzeniem popkulturowym podobnym do wielkiej premiery filmowej czy finału wyjątkowo popularnego serialu.

GTA VI może osiągnąć coś, czego nie zrobiła żadna prezentacja HR-owa

Jest w całej historii zabawny paradoks. Przez lata duże firmy próbowały przekonywać pracowników do integracyjnych atrakcji wymyślanych na spotkaniach działów HR. Tymczasem Rockstarowi wystarczy wydać jedną grę po trzynastu latach oczekiwania, żeby tysiące ludzi same zaczęły sprawdzać, ile urlopu zostało im do końca roku.

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Logitech po prostu zauważył ten mechanizm i postanowił go wykorzystać. Nie wiadomo, czy kilkanaście godzin spędzonych w Vice City rzeczywiście uczyni kogokolwiek lepszym analitykiem, programistą, menedżerem albo księgowym. Badania przywoływane przez Logitecha są zbyt mało niezależnym argumentem, żeby wyciągać tak daleko idące wnioski.

Ale jest tu szersza obserwacja, z którą znacznie trudniej się spierać: czas wolny nie jest czasem zmarnowanym tylko dlatego, że pracownik nie wykorzystuje go na rozwój zawodowy. Jeżeli dodatkiem do tej lekcji będzie dzień spędzony z GTA VI to Logitech prawdopodobnie jakoś to przeżyje. Zwłaszcza jeśli przy okazji ktoś zagra na ich myszce, słuchawkach albo kierownicy.

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