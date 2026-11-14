Policja ewakuowała samolot. Bo pasażer rozmawiał o Call of Duty
Jeden z pasażerów usłyszał rozmowę o bombie i eksplozji, po czym zaalarmował załogę. Źródłem zamieszania okazała się rozmowa o grze komputerowej.
W mediach pełno jest historii pasażerów, którzy przez niezbyt zabawne dowcipy o bombach i broni w czasie kontroli bezpieczeństwa lub boardingu sprowadzili na siebie kłopoty. Ale całkowitą nowością jest sytuacja, w której niewinne rozmowy o rozgrywce w Call of Duty doprowadziły do ewakuacji samolotu i części terminala.
Rozmowa o grze komputerowej doprowadziła do ewakuacji samolotu
Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na lotnisku Ontario International Airport w Kalifornii. Jak informuje CBS News, samolot linii Frontier Airlines oczekiwał na odlot, gdy jeden z pasażerów usłyszał w pobliżu rozmowę, w której padły słowa "bomba" oraz "eksplozja". Mężczyzna zgłosił swoje podejrzenia załodze, a informacja szybko trafiła do policji.
Służby zarządziły ewakuację samolotu oraz wschodniej części terminala 2. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji, straż pożarna oraz zespół zajmujący się materiałami wybuchowymi. Podejrzanego pasażera zatrzymano i rozpoczęto jego przesłuchanie.
Podczas rozmowy z policją mężczyzna wyjaśnił, że korzystał z FaceTime'a i rozmawiał ze znajomym, który grał w "Call of Duty" - ów znajomy miał zostać wyeliminowany w rozgrywce przez eksplozję ładunku C4. Słowa dotyczące bomby i eksplozji odnosiły się właśnie do tych wydarzeń w grze.
Funkcjonariusze skontaktowali się również z osobą znajdującą się po drugiej stronie połączenia, aby zweryfikować przedstawioną wersję wydarzeń. Informacje przekazane przez obu mężczyzn potwierdziły, że rozmowa dotyczyła rozgrywki, a nie rzeczywistego zagrożenia.
Służby przeszukały samolot i jego otoczenie. Wykorzystano także psa wyszkolonego do wykrywania materiałów wybuchowych, jednak nie znaleziono żadnej bomby ani innych niebezpiecznych przedmiotów. Policja uznała, że nie doszło do popełnienia przestępstwa.
Po zakończeniu kontroli pasażerowie mogli ponownie wejść na pokład. Zatrzymany wcześniej mężczyzna również został zwolniony i ostatecznie mógł kontynuować podróż. Samolot Frontier Airlines odleciał bez dalszych incydentów.
Tak więc jeżeli umilasz sobie czas przed odlotem z drugą osobą, poproś ją aby na czas rozmowy nie relacjonowała swojej rozgrywki - albo przynajmniej żeby przesiadła się na Chińczyka lub Tetrisa.
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Redaktorka Spider's Web specjalizująca się w tematykach sztucznej inteligencji, smartfonów i oprogramowania. Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.