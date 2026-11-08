8 GB RAM w laptopach to nowa rzeczywistość. Zrobiliśmy krok wstecz

Microsoft pogodził się z trudną sytuacją na rynku pamięci, przez którą elektronika mocno drożeje, a producenci komputerów szukają oszczędności, ograniczając RAM i pojemności dysków. Mimo to gigant stara się znaleźć w tym pozytywy i twierdzi, że nowoczesne laptopy z 8 GB RAM działają dziś tak dobrze, jak modele z 16 GB wydane w czasach debiutu Windowsa 11.

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8 GB to nowe 16 GB w laptopach. Tak twierdzi Microsoft

Producent najpopularniejszego systemu uważa, że nowoczesne wersje Windowsa 11 są naprawdę dobrze zoptymalizowane. Stawia tezy, jakoby dzisiejsze wydanie jedenastki oznaczone numerem 26H2 było znacznie szybsze w porównaniu z pierwszymi wydaniami, takimi jak 21H2. Można o tym zapominać, ale Windows 11 ma już na karku ponad pięć lat.

Owszem, system zużywa mniej pamięci operacyjnej niż dawniej, a Microsoft wprowadził w tym celu szereg usprawnień optymalizacyjnych. W praktyce mówimy o zaoszczędzeniu nawet kilku gigabajtów, co w przypadku maszyn wyposażonych w zaledwie 8 GB RAM jest dosłownie na wagę złota. Microsoft porównuje nawet komputery z 2021 r. wyposażone w 16 GB i twierdzi, że dzisiejsze urządzenia z 8-gigabajtową pamięcią mogą działać z podobną płynnością.

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Gdzie tkwi haczyk? Problem leży zupełnie gdzie indziej

Gigant podkreśla, że współczesne 8-gigabajtowe laptopy z 2026 r. są nawet o 94 proc. szybsze od modeli z 2021 r. i radzą sobie tak samo dobrze jak starsze warianty z 16 GB. Rzecz w tym, że sama pojemność w laptopach i komputerach to nie wszystko.

Na ogólną wydajność komputera składa się cała plejada czynników: generacja i przepustowość zastosowanego RAM-u, a przede wszystkim sam procesor. To oczywiste, że układy wydane w 2021 r. będą dużo wolniejsze niż rozwiązania z 2026 r.

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Procesory wydane w 2021 r. nijak się mają do najnowszych jednostek pod kątem mocy obliczeniowej – oczywiście pod warunkiem, że porównujemy układy z tej samej półki cenowej. Tani komputer z 2026 r. wciąż może odbiegać możliwościami od topowej maszyny z 2021 r. Mimo wszystko to nie tak, że wyłącznie optymalizacja Windows 11 sprawiła, iż system działa o niemal 100 proc. sprawniej. Na ten wynik składają się także nowocześniejsza architektura procesora, szybsza pamięć masowa czy magistrala danych.

8 GB pamięci operacyjnej wciąż stanowi potężną barierę przy bardziej wymagających zastosowaniach, profesjonalnych aplikacjach czy nowo wydawanych grach. Wygląda jednak na to, że - chcąc nie chcąc - musimy powoli pogodzić się z tym krokiem w tył w świecie elektroniki użytkowej.

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