Nowy szef Apple'a ma dość żółwiego tempa. Siri i iOS czekają potężne zmiany
Nowy dyrektor generalny Apple'a dopiero co objął stanowisko, a już widzimy pierwsze wstrząsy. John Ternus naciska na innych, aby przyspieszyli prace nad oprogramowaniem. Zarówno iOS, jak i sama Siri w najbliższym czasie mają doczekać się solidnych nowości.
Apple pod wieloma względami mocno odbiega od konkurencji z Androidem. Wystarczy spojrzeć na zachowawcze wdrożenie sztucznej inteligencji - akurat wyszło producentowi na dobre, bo firma nie przepaliła miliardów dolarów na centra danych. Mimo to nowy szef chce przyspieszyć rozwój oprogramowania.
Szef Apple naciska. Oprogramowanie ma przyspieszyć
W ubiegłym roku informowaliśmy o byłych pracownikach Apple'a, którzy sami stwierdzili, że wdrożenie tak pozornie niedużej zmiany, jak obsługa komendy "Siri” zamiast “Hej Siri” do wywołania asystentki, miało zająć ponad dwa lata. Teraz, jak wynika z doniesień Marka Gurmana z Bloomberga, nowy prezes naciska na szefa działu oprogramowania Craiga Federighiego, aby ten przyspieszył rozwój oprogramowania Apple’a.
Gurman podkreśla, że John Ternus chce czegoś więcej i jest sfrustrowany brakiem podejścia do sztucznej inteligencji z taką samą pilnością, jaką wykazuje konkurencja. Nakłonił zatem kluczowe osoby w Apple'u do przyspieszenia realizacji planu rozwoju systemów i innych programowych rozwiązań, a także zasugerował zmiany polegające na zrobieniu czegoś więcej, niż tylko wprowadzenie niezbędnych ulepszeń do Siri.
Oprócz tego Apple zastosuje narzędzia, które mają przyspieszyć wdrażanie istotnych zmian w oprogramowaniu - w tym w systemach operacyjnych.
Siri ma być czymś więcej niż prostym asystentem
Mark Gurman wskazuje jednocześnie, że Apple pracuje nad sporymi nowościami w Siri. Po tym, jak udostępniono nową wersję asystentki ze wsparciem sztucznej inteligencji (niestety z pominięciem języka polskiego), w następnym roku wejdą kolejne zmiany.
Siri ma według doniesień stać się bardziej zbliżona do agenta sztucznej inteligencji. Oznaczałoby to, że oprogramowanie ma docelowo wykonywać określone czynności w imieniu użytkownika. Rozwiązania te również zostaną wprowadzone pod wpływem nacisków nowego dyrektora Apple'a, Johna Ternusa.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.