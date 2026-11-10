Nowy szef Apple'a ma dość żółwiego tempa. Siri i iOS czekają potężne zmiany

Apple pod wieloma względami mocno odbiega od konkurencji z Androidem. Wystarczy spojrzeć na zachowawcze wdrożenie sztucznej inteligencji - akurat wyszło producentowi na dobre, bo firma nie przepaliła miliardów dolarów na centra danych. Mimo to nowy szef chce przyspieszyć rozwój oprogramowania.

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Szef Apple naciska. Oprogramowanie ma przyspieszyć

W ubiegłym roku informowaliśmy o byłych pracownikach Apple'a, którzy sami stwierdzili, że wdrożenie tak pozornie niedużej zmiany, jak obsługa komendy "Siri” zamiast “Hej Siri” do wywołania asystentki, miało zająć ponad dwa lata. Teraz, jak wynika z doniesień Marka Gurmana z Bloomberga, nowy prezes naciska na szefa działu oprogramowania Craiga Federighiego, aby ten przyspieszył rozwój oprogramowania Apple’a.

Gurman podkreśla, że John Ternus chce czegoś więcej i jest sfrustrowany brakiem podejścia do sztucznej inteligencji z taką samą pilnością, jaką wykazuje konkurencja. Nakłonił zatem kluczowe osoby w Apple'u do przyspieszenia realizacji planu rozwoju systemów i innych programowych rozwiązań, a także zasugerował zmiany polegające na zrobieniu czegoś więcej, niż tylko wprowadzenie niezbędnych ulepszeń do Siri.

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Oprócz tego Apple zastosuje narzędzia, które mają przyspieszyć wdrażanie istotnych zmian w oprogramowaniu - w tym w systemach operacyjnych.

Siri ma być czymś więcej niż prostym asystentem

Mark Gurman wskazuje jednocześnie, że Apple pracuje nad sporymi nowościami w Siri. Po tym, jak udostępniono nową wersję asystentki ze wsparciem sztucznej inteligencji (niestety z pominięciem języka polskiego), w następnym roku wejdą kolejne zmiany.

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Siri ma według doniesień stać się bardziej zbliżona do agenta sztucznej inteligencji. Oznaczałoby to, że oprogramowanie ma docelowo wykonywać określone czynności w imieniu użytkownika. Rozwiązania te również zostaną wprowadzone pod wpływem nacisków nowego dyrektora Apple'a, Johna Ternusa.

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