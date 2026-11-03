Genialne wyniki finansowe Apple'a. Przespał AI i dobrze na tym wyszedł

Utrzymanie infrastruktury AI generuje potężne rachunki za prąd, akceleratory obliczeniowe oraz transfer danych. Każde zapytanie wysłane do dużego modelu językowego to koszt liczony w ułamkach centa na poziomie serwerowni.

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Jeśli użytkownik opłaca abonament rzędu 20, 50 czy 100 zł miesięcznie i generuje setki zapytań dziennie, rachunek ekonomiczny przestaje się spinać. Dostawca technologii dokłada do takiego klienta z własnej kieszeni.

Twórcy oprogramowania ratują topniejące marże na trzy sposoby: tną jakość modeli, wprowadzają twarde limity zapytań albo... podwyższają ceny. Programiści bez przerwy odchudzają wagi sieci i optymalizują kod, żeby odciążyć fizyczne maszyny w centrach danych. Stałe subskrypcje okazują się za ciasne na nielimitowane przetwarzanie tokenów, więc darmowe i tanie pakiety szybko dostają kagańce.

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Rekordowy wrzesień i braki iPhone'a Duo w magazynach

Zupełnie inaczej wyglądają księgi w Cupertino. Apple zamknął czwarty kwartał fiskalny 2026 roku z przychodem na poziomie 458 mld złotych, co oznacza wzrost o 12 proc. rok do roku. Czysty zysk wyniósł 122,84 mld złotych. Obie wartości to historyczne rekordy spółki dla okresu kończącego się we wrześniu.

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Tak wysokie wyniki finansowe pojawiły się mimo wąskich gardeł w łańcuchu dostaw. Apple odnotował braki magazynowe nowego smartfona iPhone Duo oraz wysoki popyt na komputery Mac i iPady, którego fabryki nie nadążały realizować na bieżąco. Marżę obciążyły dodatkowo rosnące ceny kości pamięci.

620 mld złotych i ostrożne wdrażanie Siri AI

Nadchodzący kwartał świąteczny ma przynieść największe przychody w całej historii korporacji. Dyrektor finansowy Kevan Parekh zapowiedział wzrost sprzedaży o 7-10 procent rok do roku, co przełoży się na wynik w przedziale od 615,28 do 632,52 mld złotych w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027. Segment usług Apple'a ma urosnąć o 8-9 proc., a ogólna marża brutto utrzyma się na poziomie między 45 a 46 procent.

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Wśród zjadaczy marży Parekh wskazał koszty wdrażania Siri AI, wahania kursów walut oraz opłaty licencyjne. Apple wprowadza funkcje generatywne etapami, kontrolując skalę obciążenia własnych zasobów i testując wydajność na wybranym ułamku bazy urządzeń.

Apple wygrał, bo nie ma AI?

Producent iPhone'a unikał pompowania kapitału w budowę gigantycznych farm serwerowych pod modele językowe. Skupił się na sprzedaży urządzeń z wysoką marżą oraz przetwarzaniu procesów bezpośrednio na czipach użytkowników. Brak szaleńczych wydatków na infrastrukturę chmurową stał się jednym z głównych filarów tak mocnego bilansu.

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Sytuacja na rynku pokazuje dwa odmienne podejścia do zarządzania kapitałem w branży technologicznej. Spółki pokroju Microsoftu, Google czy Mety wpompowały dziesiątki miliardów w serwery Nvidia, systemy chłodzenia i kontrakty energetyczne. Przychody ze sprzedaży abonamentów na generatywne narzędzia nie pokrywają gigantycznych kosztów ich ciągłego działania, przynosząc potężne straty operacyjne w tych działach.

Apple wybrał inną drogę, opierając zyski na marży ze sprzedaży gotowego sprzętu: telefonów, tabletów i laptopów. Klienci płacą pełną kwotę przy kasie, co gwarantuje natychmiastowy dopływ gotówki do kasy firmy.

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Podczas gdy inni gracze zmagają się z drenującymi budżety serwerami chmurowymi, Apple przygotowuje się do zainkasowania ponad 600 mld złotych w jeden kwartał. Kosztowna pogoń za modą na AI przynosi minusy na kontach rywali, a sprawdzona sprzedaż elektroniki użytkowej winduje zyski Apple na historyczne szczyty.

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