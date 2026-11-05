Anulujesz subskrypcję, a tam oferta życia. Chcę to na Androidzie

Na twoim koncie Apple są subskrypcje, które planujesz anulować? Od dziś rezygnacja z którejkolwiek z nich może wiązać się ze łzawą wiadomością od dewelopera aplikacji lub zniżką na kolejny okres rozliczeniowy. A to dzięki nowej funkcji Retention Messaging, którą Apple udostępniło właśnie twórcom aplikacji.

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Apple pomaga twórcom aplikacji zatrzymać cię przy twojej subskrypcji

Retention Messaging pozwala twórcom aplikacji przygotować specjalny komunikat - tekstowy lub graficzny, który będzie wyświetlany użytkownikom rozpoczynającym proces anulowania dowolnej subskrypcji zakupionej w App Store. Wiadomość może przypominać o funkcjach i korzyściach oferowanych przez aplikację, informować o nadchodzących treściach albo zawierać specjalną ofertę ze zniżką na następny okres subskrypcyjny.

Apple pozwala deweloperom przygotować maksymalnie 10 komunikatów Retention Messaging dla jednej aplikacji. Każdy z nich może zostać przypisany do jednej lub większej liczby subskrypcji. Twórca może również określić, którym subskrybentom dana wiadomość ma się wyświetlać oraz jaki czas powinien upłynąć przed ponownym wyświetleniem kolejnego komunikatu.

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Komunikat może składać się z samego tekstu, tekstu z grafiką albo tekstu połączonego ze specjalną ofertą. W ostatnim przypadku użytkownik musi spełniać określone przez dewelopera kryteria, aby zobaczyć proponowaną zniżkę.

Oferty promocyjne są konfigurowane na poziomie konkretnej subskrypcji. Deweloper może wykorzystać istniejącą ofertę i przypisać ją do nowego lub zmodyfikowanego komunikatu bez konieczności konfigurowania jej od początku. Jedna subskrypcja może mieć przypisany tylko jeden komunikat Retention Messaging jednocześnie.

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Apple zaznacza również, że oferty retencyjne są dostępne dla użytkowników wyłącznie za pośrednictwem komunikatów Retention Messaging. Samo utworzenie oferty nie wystarczy więc, aby subskrybenci mogli ją zobaczyć podczas anulowania usługi.

Apple już wcześniej pomagał odzyskiwać subskrybentów

Retention Messaging nie jest pierwszym rozwiązaniem Apple skierowanym do deweloperów, którzy chcą ograniczyć odpływ użytkowników płacących za subskrypcje. W 2024 roku firma wprowadziła Win-Back Offers, pozwalające twórcom proponować rabaty osobom, które wcześniej zrezygnowały z subskrypcji.

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Nowa funkcja działa jednak na wcześniejszym etapie. Win-Back Offers kierowane są do byłych subskrybentów, natomiast Retention Messaging pozwala dotrzeć do użytkownika jeszcze przed zakończeniem procesu anulowania. Deweloper może więc zaprezentować ofertę w chwili, gdy użytkownik decyduje, czy faktycznie chce zrezygnować z usługi.

Tak więc jeżeli masz w planach anulowanie subskrypcji, ale równocześnie masz miękkie serce, sugeruję podjęcie decyzji zanim twoje serce rozmiękczy sentymentalny komunikat lub informacja o zniżce -20 proc. na następne 3 miesiące.

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