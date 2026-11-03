Google szantażuje szkoły: nie chcecie naszego AI to wyłączamy wyszukiwarkę

Szkoły, które świadomie odrzucą obsługę narzędzi sztucznej inteligencji Gemini, narażą swoich uczniów na brak dostępu do najbardziej podstawowego narzędzia w internecie: wyszukiwarki Google. Decyzja jest tłumaczona tym, że wyszukiwanie i sztuczna inteligencja są dziś ze sobą ściśle zintegrowane.

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Google wyłączy dostęp do wyszukiwarki szkołom, które odrzucają AI

Google w rozmowie z The New York Times ujawnił, że uczniowie szkół, które odrzuciły dostęp do sztucznej inteligencji firmy, zobaczą powiadomienie z informacją o braku dostępności wyszukiwarki Google.

To nietypowa decyzja ze względu na to, że Google nie tylko jest liderem na rynku wyszukiwarek, ale tak naprawdę dostawcą jedynego sensownie działającego oprogramowania do wyszukiwania treści w internecie. Znajdziemy konkurencyjne rozwiązania, takie jak Bing czy DuckDuckGo, ale prawda jest taka, że tylko mały ułamek społeczeństwa korzysta z tego typu narzędzi.

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Google w komunikacie sam stwierdził, że dostęp do Gemini, Gemini Notebook, Gemini in Classroom i wyszukiwarki Google ma być całkowicie wyłączony, chyba że administratorzy (władze szkoły) je włączą. Jeśli szkoła zablokuje dostęp do narzędzi AI, automatycznie ograniczy obsługę wyszukiwarki, w której przecież znajdziemy funkcje sztucznej inteligencji oraz tzw. przeglądy AI.

Szkoły mogą chcieć decydować się na takie kroki ze względu na wpływ sztucznej inteligencji na brak samodzielności uczniów. Wynika to z faktu, że narzędzia AI pozwalają na kompleksowe wykonywanie konkretnych zadań domowych. Dawniej uczniowie musieli szukać, czy rozwiązania określonych pytań są dostępne w sieci za sprawą stron internetowych specjalizujących się w zadaniach domowych. Wystarczyło jednak nieco zmienić dane i wyszukiwarka bez AI stawała się bezużyteczna.

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Dzięki zastosowaniu AI uczeń może po prostu wpisać problem w wyszukiwarkę i w większości przypadków otrzyma pełną odpowiedź z rozwiązaniem.

Wyszukiwarka Google pomoże rozwiązać problem z pracą domową bez podawania odpowiedzi

Aby nieco zmienić podejście szkół, Google postanowił wprowadzić funkcję pomocy w rozwiązaniu bez podawania gotowej odpowiedzi. Gdy systemy rozpoznają, że uczeń szuka pomocy w pracy domowej (np. wklei zadanie z fizyki lub matematyki), zobaczy on podpowiedzi wymagające od niego krytycznego myślenia i analizy, aby wykonać zadanie samodzielnie.

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Rozwiązanie, podobnie jak blokada wyszukiwarek w szkołach, dotyczy USA. Trudno powiedzieć, kiedy i czy w ogóle będzie obowiązywać też Polskę.

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