Nowy obowiązek w telefonach z Androidem. Mocno zmieni płacenie w sklepach

Obecnie w Androidzie nie trzeba każdorazowo weryfikować tożsamości przed wykonaniem płatności zbliżeniowej. Jeśli telefon został wcześniej odblokowany, użytkownik ma trzy minuty na wykonanie płatności bez konieczności dodatkowej weryfikacji. Google chce jednak podnieść poziom bezpieczeństwa, podobny do tego ze smartfonów Apple.

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Weryfikacja tożsamości przy każdej płatności telefonem z Androidem

Użytkownicy smartfonów Apple przyzwyczaili się do tego, że przy każdej płatności muszą zweryfikować swoją tożsamość. Wywołanie karty w portfelu Apple wymaga zeskanowania twarzy, palca (na starszych modelach oraz iPhone SE) lub wpisania kodu PIN. W Androidzie sprawa wygląda inaczej - Portfela Google nie trzeba nawet otwierać na ekranie, a telefon można zbliżyć do czytnika w trakcie korzystania z dowolnej aplikacji.

Co więcej, w niektórych modelach z Androidem da się płacić za drobne zakupy nawet wtedy, gdy sam ekran pozostaje zablokowany (w ustawieniach można jednak włączyć wymóg każdorazowego wybudzania urządzenia)

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Niebawem zabezpieczenia wejdą na wyższy poziom. Jak wynika z doniesień Android Authority, Google wprowadzi do aplikacji Portfel dodatkową weryfikację przy każdej płatności zbliżeniowej telefonem. W praktyce oznacza to, że przed zbliżeniem telefonu do terminala w sklepie czy restauracji trzeba będzie przyłożyć palec do czytnika lub wpisać kod PIN w celu aktywowania karty.

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W testowej wersji aplikacji Portfel Google zauważono nowy przełącznik „Wymagaj dodatkowej weryfikacji”. Obecnie jednak nie znamy szczegółów dotyczących sposobu działania tej funkcji. Nie wiemy, czy rozwiązanie będzie domyślną opcją. Jeśli zostanie aktywowane, użytkownicy będą musieli przed każdą płatnością przykładać palec.

Nowy wymóg znacząco zwiększy jednak poziom bezpieczeństwa podczas płacenia smartfonem. Nawet jeśli ktoś uzyska dostęp do naszego urządzenia z odblokowanym ekranem, nie zapłaci telefonem. Dotychczasowy 3-minutowy czas od odblokowania stanowił już pewną ochronę, ale nowy mechanizm powinien zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo środków powiązanych z naszą kartą płatniczą.

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Obecnie nie jest w pełni jasne, czy weryfikacja będzie omijać dotychczasowy trzyminutowy okres. Najprawdopodobniej tak - inaczej nie miałoby to większego sensu.

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