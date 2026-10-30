Nikt nie chce Androida 17. Lepiej sprawdź ustawienia telefonu

Jak wynika z najnowszych danych, obecnie najpopularniejszym systemem na smartfonach jest Android 16. Duża część urządzeń, które obsługują zeszłoroczne wydanie Google’a, może przejść na kolejną wersję. Wiele jednak zależy od samego producenta telefonu, który zapewnia aktualizację systemu w ramach nowej wersji autorskiej nakładki.

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Android 17 działa tylko na 1 proc. smartfonów

Android 17 został wydany w czerwcu 2026 r. Początkowo trafił wyłącznie na urządzenia Google Pixel - twórcy systemu Android są znani z tego, że zdecydowanie najwcześniej wdrażają uaktualnienia na wszystkie wspierane modele. Od momentu debiutu minęły ponad cztery miesiące i w tym czasie inni producenci nie próżnowali, zaczynając wydawać aktualizacje na swoje telefony.

Tak naprawdę większość smartfonów Samsunga z serii Galaxy S2X, Galaxy Z, Galaxy A5X, A3X, A2X czy A1X otrzymała już aktualizację do One UI 9.0, która wprowadza Androida 17. Motorola, Xiaomi czy nawet OnePlus, który wycofał się z Europy, powoli wdrażają najnowszą wersję systemu na swoje telefony. Mimo to system działa tylko na 1 proc. urządzeń. To wynik gorszy nawet od Androida 8.1 wydanego w 2017 r.

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Oznacza to, że za niskim stopniem adopcji systemu w dużej mierze stoją użytkownicy, którzy jeszcze nie sprawdzili ustawień swoich telefonów i nie zdecydowali się na wykonanie aktualizacji. Dzięki Samsungowi nie trzeba mieć najdroższego telefonu, aby móc liczyć na długoletnie wsparcie.

Jaki system jest najpopularniejszy?

Z najnowszych danych wynika, że to właśnie zeszłoroczny Android 16 jest najpopularniejszym systemem Google’a. W październiku 2026 r. działał na 25,4 proc. aktywnych urządzeń. W ciągu ostatnich 10 miesięcy wynik znacząco wzrósł z poziomu 7,5 proc. odnotowanego w grudniu 2025 r.

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Drugi na liście jest Android 14, wydany w 2023 r. Z systemu korzysta 15,3 proc. urządzeń. Podium zamyka Android 15 z 2024 r., który działa na 14,7 proc. smartfonów. Tylko te dwa wydania łącznie odpowiadają za 30 proc. telefonów z Androidem. Starsze wydania systemu Google’a wciąż cieszą się sporą popularnością:

Android 13 - 11,8 proc.;

Android 11 - 10,5 proc.;

Android 12 - 9,6 proc.

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Oznacza to, że 56,4 proc. aktywnych urządzeń działa na nowszych wersjach Androida - 14 lub nowszej. Dane adopcji określonych wersji systemu pochodzą z Android Studio - nie są to zatem wszystkie smartfony na rynku, a jedynie urządzenia, które skorzystały ze Sklepu Google Play w ciągu ostatnich siedmiu dni.

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