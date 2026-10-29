Tańszy składak od Samsunga na horyzoncie. Będzie w czym wybierać

W 2026 r. Samsung wprowadził małą rewolucję w ofercie składanych smartfonów z serii Z. Zamiast jednego modelu typu Fold wypuścił na rynek aż dwie propozycje, w tym nowego Z Folda 8, który ma konkurować z najnowszym iPhonem Duo. W 2027 r. do dyspozycji otrzymamy co najmniej kilka opcji, w tym dwie zupełnie nowe.

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Samsung zaoferuje więcej składanych smartfonów

Jak wynika z nowych doniesień, Samsung obecnie ma testować dwa modele składanych smartfonów z serii Z Fold 9:

tańszy Galaxy Z Fold 9 FE o nieco skromniejszych możliwościach technicznych;

wariant Galaxy Z Fold 9 Plus z większym wyświetlaczem i obudową.

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Sęk w tym, że producent najwyraźniej nie ma miejsca na dwa dodatkowe urządzenia w ofercie. Według przecieków Samsung ostatecznie zdecyduje się na wprowadzenie tylko jednego z nich - u boku standardowego Galaxy Z Folda 9 z szerokim ekranem oraz mocniejszego, bardziej zaawansowanego Galaxy Z Folda 9 Ultra wyposażonego w trzy aparaty.

Dzięki temu w ofercie mogłyby znaleźć się aż trzy smartfony typu Fold. Kilka tygodni temu w sieci pojawiły się doniesienia, jakoby producent pracował nad łącznie sześcioma składanymi smartfonami: czterema Foldami, jednym Flipem oraz zupełnie nowym zwijakiem - rzekomym Galaxy Z Slidem.

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Oczywiście sam rozwój urządzenia nie potwierdza jego wprowadzenia na rynek - co najwyżej sugeruje taką możliwość. Trudno nie zgodzić się z tym, że cztery smartfony z serii Z Fold to trochę zbyt dużo. Wystarczy spojrzeć na sytuację z klasycznymi Galaxy S, gdzie tak naprawdę z trójki modeli sprzedają się głównie dwa: bazowy oraz Ultra, a większy Plus pozostaje zawsze najmniej rozchwytywany.

Tańszy Z Fold to byłoby to

Obecnie składane smartfony mają dwa główne problemy: brak zaufania konsumentów oraz cenę. Ta pierwsza kwestia zostanie rozwiązana dzięki Apple’owi, który bez wątpienia przyczyni się do wzrostu zainteresowania tego typu urządzeniami.

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Z kolei Galaxy Z Fold w wersji FE mógłby rozwiązać problem ceny, stawiając na starsze, sprawdzone technologie i nieco mniej zaawansowane komponenty.

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