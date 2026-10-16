Sześć zamiast trzech. Tak będziesz składać Samsungi

Jak wynika z nowych informacji, oferta Samsunga na 2027 rok ma być wyjątkowo bogata. Oprócz dobrze nam znanych, klasycznych Z Foldów oraz Z Flipów producent wprowadzi dodatkowe modele. Samych Foldów zobaczymy aż cztery. Ponadto zobaczymy zupełnie nowy zwijany smartfon.

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W 2027 roku będziemy składać smartfony Samsunga

W tym roku otrzymaliśmy trzy składane smartfony od koreańskiego producenta: Galaxy Z Flip 8, nowego, szerszego Z Folda 8 oraz Z Folda 8 Ultra. Sprawdzony informator TheGalox uważa, że w 2027 roku Samsung pokaże łącznie sześć składanych urządzeń:

Galaxy Z Flip 9,

Galaxy Z Fold 9,

Galaxy Z Fold 9 Pro,

Galaxy Z Fold 9 Ultra,

Galaxy Z TriFold 2,

Galaxy Z Slide.

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Przede wszystkim dostaniemy większą ofertę Foldów. Z Fold 9 prawdopodobnie będzie bezpośrednim następcą tegorocznego, szerszego Z Folda 8, który jest konkurentem dla pierwszego składanego iPhone’a Duo. Z drugiej strony Samsung powinien kontynuować bardziej kwadratową formę w Z Foldzie 9 Ultra z większym wyświetlaczem. Pomiędzy nimi znajdzie się również nowy Galaxy Z Fold 9 Pro, który zapewne okaże się złotym środkiem.

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Tak samo jak w tym roku, Samsung nie zapomni o Galaxy Z Flipie 9 w formie klapki lub, jak kto woli, puderniczki. Po debiucie pierwszej generacji pod koniec 2025 r. Samsung odświeży tę serię i wprowadzi Galaxy Z TriFolda 2. Według informatora ma to być pierwszy składany smartfon wydany w 2027 r. Prawdopodobnie zobaczymy go w pierwszym kwartale przyszłego roku.

We wszystkich smartfonach Samsung wprowadzi ulepszenia obejmujące cieńsze konstrukcje, lżejsze obudowy oraz lepsze baterie zapewniające dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Nie spodziewamy się rewolucyjnych nowości, ale różnice powinny być zauważalne na pierwszy rzut oka.

Zwijany Galaxy Z Slide

Oprócz klasycznych składaków nowy raport wspomina również o Galaxy Z Slide. Byłby to pierwszy zwijany smartfon w ofercie Samsunga, który według wcześniejszych doniesień miał pojawić się na rynku ok. 2028 r. Być może Samsung przyspieszył prace nad urządzeniem i wprowadzi je na rynek już w następnym roku.

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