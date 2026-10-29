Z tego Samsunga wylewa się prestiż. iPhone Duo może się schować

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra to absolutnie najlepszy składany smartfon z Androidem, jaki dziś możemy kupić. Telefon jest jeszcze potężniejszy niż nowy, szeroki Galaxy Z Fold 8, będący bezpośrednim konkurentem dla iPhone’a Duo. W porównaniu z pierwszym składakiem Apple’a oba urządzenia są zauważalnie tańsze. Samsung przygotował jednak trzeci model z tej rodziny - Galaxy W27. To bliźniak wariantu 8 Ultra, doprawiony nutą luksusu.

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Samsung Galaxy W27 - bogata wersja składaka

Samsung w ubiegłym roku wprowadził na rynek specjalną wersję Z Folda 7 - Galaxy W26. Teraz idzie za ciosem i w modelu W27 wciąż stawia na ekskluzywność. Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim wyglądem, nadającym mu droższy charakter. Zamiast klasycznych barw producent postawił na połączenie eleganckiego granatu ze złotymi wstawkami.

Obramowanie obudowy zostało wykończone złotymi akcentami: zdobią one nie tylko boki, ale też mechanizm umożliwiający składanie się konstrukcji na pół. Sprzęt, w odróżnieniu od konkurencyjnego iPhone’a Duo, nie powinien mieć problemów z pękającymi wyświetlaczami - Z Foldy są już na tyle dojrzałą serią, że nie stwarzają takiego ryzyka.

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Złote detale trafiły również na osłonę wyspy mieszczącej trzy aparaty. Połączono je z granatowym wykończeniem oraz subtelnym logo w dolnej części tylnego panelu, co wygląda po prostu genialnie. Nie ma tu mowy o tandecie czy bazarowym kiczu. Całość została przygotowana ze smakiem. W moim odczuciu to bezapelacyjnie najładniejsza wersja kolorystyczna Z Folda 8 Ultra.

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W środku znajdziemy dokładnie te same podzespoły, co w pierwowzorze. Specyfikacja urządzenia prezentuje się następująco:

8-calowy główny wyświetlacz wewnętrzny;

dodatkowy 6,5-calowy ekran zewnętrzny;

procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy;

zestaw aparatów na tyle: główny 200 Mpix, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix;

dwa moduły do selfie z matrycami 10 Mpix;

akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W.

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Smartfon będzie jednak dostępny głównie na jednym rynku - w Chinach. Trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek trafi do Europy; żaden z jego poprzedników nie był oficjalnie sprzedawany na Starym Kontynencie.

Dla Polaków znalazłem coś tańszego i również świetnego

Z Fold 8 Ultra to drogi telefon - nie da się temu zaprzeczyć. Mało kto może pozwolić sobie na wydatek rzędu 9000 zł. Ostatnio moją uwagę zwróciła jednak inna oferta: Galaxy Z Fold 8 pochodzący z europejskiej dystrybucji. Sprzęt można kupić za mniej niż 6500 zł, co wciąż jest sporą kwotą, ale mówimy tu o niemal najlepszym składaku Samsunga, który parametrami mocno depcze po piętach wycenionemu na 10 tys. zł iPhone’owi Duo.

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W tym modelu też będzie czuć prestiż oraz najlepsze nowinki technologiczne, ale trochę taniej.

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