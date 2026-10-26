Będzie trudniej o taniego Samsunga. Ciebie i mnie to też dotyczy
Mam złą wiadomość dla fanów tańszych smartfonów Samsunga. Niebawem trudniej będzie kupić telefon w atrakcyjnej ofercie. Może to bezpośrednio wpłynąć zarówno na cenę, jak i na promocje związane z urządzeniami.
Samsung, podobnie jak inni producenci elektroniki, wciąż musi zaciskać pasa z powodu trwającego kryzysu na rynku pamięci. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że firma ogranicza produkcję kluczowych smartfonów z serii Galaxy S. Podobny los czeka również tańsze modele z rodziny Galaxy A. To fatalna wiadomość, bo mówimy o ulubionych telefonach Polaków.
Samsung ogranicza produkcję smartfonów Galaxy A
Polacy w ostatnich kilku latach wyjątkowo polubili serię Samsung Galaxy A. Zarówno elektromarkety, jak i operatorzy sieci komórkowych na potęgę sprzedają modele z serii Galaxy A5X, A3X czy A1X. Sam zresztą każdemu, kto szuka dobrego i rozsądnie wycenionego urządzenia, polecam przedstawicieli serii Galaxy A5X.
Problem w tym, że smartfony te mocno podrożały ze względu na kryzys pamięci. Moduły RAM oraz pamięci masowej stają się wyjątkowo drogie. W przypadku tańszych urządzeń o niższych marżach stanowią one ok. 50 proc. ceny całego urządzenia. W efekcie ceny musiały pójść w górę - telefony przestały być tanie, a producent zarabia na nich znacznie mniej niż dawniej.
Sytuacja ta wymaga od producentów trudnych decyzji: albo godzimy się na straty, albo musimy coś z tym zrobić. Samsung zdecydował, że w czwartym kwartale ograniczy produkcję smartfonów z serii Galaxy A o ok. 20 proc. w porównaniu z dotychczasowymi planami. W ujęciu rocznym mówimy zatem o 10 mln wyprodukowanych egzemplarzy mniej.
Plany na 2027 r. również zakładają kolejne cięcia w produkcji. Mówi się, że Samsung rozważa zredukowanie liczby tworzonych urządzeń o ponad 10 proc.
Potencjalnie jeszcze wyższe ceny oraz mniej promocji
Znaczenie serii Galaxy A jest ogromne - modele takie jak Galaxy A5X czy A1X co roku znajdują się w topce najlepiej sprzedawanych smartfonów na świecie. Nie ustępują popularnością dużo droższym Galaxy S oraz iPhone’om Pro (Max).
Tymczasem pamięci DRAM i NAND cały czas drożeją. To oczywiście może spowodować dalsze podwyżki cen smartfonów. Z kolei mniejsza dostępność sprzętu wiąże się z potencjalnie innym zjawiskiem. Gdy urządzeń jest zbyt dużo na rynku, producenci oraz sklepy z elektroniką chcą się ich pozbyć, dlatego często uruchamiają czasami naprawdę odczuwalne obniżki. W ubiegłym roku Galaxy A56 już po sześciu miesiącach od debiutu był dostępny w cenach na poziomie 1300 zł, a nawet i niższych.
Tymczasem tegoroczny Galaxy A57 - również po około sześciu miesiącach od debiutu - kosztuje znacznie więcej, bo ok. 1700 - 1800 zł. Liczba promocji na tańsze modele drastycznie spadła i niestety może być tylko gorzej.
Czytaj też:
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.