Samsung przypilnuje twojego snu. I tego, czy się ruszasz

Koreański producent ogłosił ulepszenia w funkcjach Trener snu oraz Trener biegu. To usługi dostępne dla posiadaczy wszystkich nowoczesnych zegarków Galaxy Watch. Wskazówki wyświetlane przez cyfrowego trenera mają być przydatniejsze i lepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Do dyspozycji oddano też bardziej zaawansowane programy biegowe.

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Samsung lepiej sprawdzi i oceni, czy dobrze śpisz

Zegarki Samsunga od lat oferują funkcję śledzenia snu. Od niedawna dostępny jest tzw. Trener snu, który analizuje dane nocnego odpoczynku, tworząc indywidualne cele oraz ucząc zdrowszych nawyków. Dotychczas, aby uruchomić to rozwiązanie, trzeba było zebrać dane z siedmiu dni w okresie miesiąca.

Teraz, aby móc to zrobić, wystarczą dane z trzech dni zebrane w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W pierwszej kolejności trzeba będzie wypełnić krótką ankietę dotyczącą snu, nocnych wybudzeń, spożycia alkoholu czy kofeiny oraz własnej oceny jakości odpoczynku.

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fot. Samsung

Następnie na podstawie odpowiedzi i danych zebranych z trzech dni aplikacja przypisuje odpowiednią kategorię oraz spersonalizowany program mający na celu poprawę jakości snu. Plany trwają od czterech do ośmiu tygodni. Oczywiście jest to rozwiązanie, które dostosowuje się do postępów i zmienia w zależności od tego, jak śpimy. Analizuje codzienne oceny odpoczynku, nawyki użytkownika oraz wzorce snu.

Funkcja ma pomagać wprowadzać zdrowsze nawyki. Oferuje listy zadań i przydatne wskazówki polegające na ograniczaniu korzystania z ekranu na godzinę przed snem czy unikaniu kofeiny wieczorem, a po przebudzeniu zachęca nawet do rozciągania się na świeżym powietrzu. Nowością są natomiast bardziej szczegółowe raporty snu. Wykres balansu snu prezentuje pięć wskaźników: długość snu, regularność, czas czuwania, subiektywną ocenę jakości snu oraz wynik energii.

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Wszystko to ma być wspierane porannymi podsumowaniami snu z poprzedniej nocy. Ulepszony Trener snu jest dostępny na wszystkich zegarkach Samsunga z systemem Wear OS (Watch 4 oraz nowszych), a także na Galaxy Fit 3.

Zegarek zachęci do biegania

Oprócz tego nowsze Galaxy Watche otrzymują ulepszenia w ramach Trenera biegu. Usługa obejmuje większą liczbę poziomów treningowych (12 zamiast 10). Indywidualny plan treningowy jest tworzony na podstawie 12-minutowego testu biegowego lub wcześniejszych danych o aktywności.

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Zegarki Samsunga otrzymały ściślejszą integrację z aplikacją Strava. Dzięki temu można bezpośrednio importować trasy do Samsung Health.

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