One UI 9.0 leci na tańsze i starsze Samsungi. Pora sprawdzić ustawienia

W ostatnich tygodniach Samsung wydał One UI 9.0 dla serii Galaxy S26, S25, S24, S23 oraz składanych modeli z linii Z. Udostępniał też system na nowsze i bardziej przystępne cenowo telefony, takie jak Galaxy A57, A37 czy A27. Teraz użytkownicy z Polski i Europy mogą pobierać uaktualnienie również na nieco starsze modele z serii A5x i A3x oraz budżetowe A1x.

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One UI 9.0 trafia na tańsze i starsze smartfony Samsunga

Mam dobrą wiadomość dla posiadaczy popularnych smartfonów z serii Galaxy A. Samsung udostępnił One UI 9.0 dla kolejnych modeli. Nowa wersja trafia na następujące urządzenia:

Galaxy A55;

Galaxy A35;

Galaxy A17;

Galaxy A07;

Galaxy A16.

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Aktualizacje są wypuszczane falami - w pierwszej kolejności na wybrane rynki. Rozpoczęcie dystrybucji oznacza jednak, że w ciągu kilku dni Samsung rozszerzy zasięg na cały świat, w tym na Polskę i resztę Europy. Jeśli opcja pobrania nie jest widoczna dzisiaj, należy spodziewać się jej w nadchodzącym tygodniu.

Smartfony takie jak A55 czy A35 to kluczowe pozycje w portfolio producenta. Te przystępne cenowo urządzenia cieszyły się w Polsce ogromną popularnością - w dużej mierze za sprawą operatorów sieci komórkowych, którzy chętnie dołączali je do tańszych ofert abonamentowych.

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Samsung udostępnia nową aktualizację niedługo po tym, jak wydał ją na zeszłoroczne Galaxy A56 i A36. One UI 9.0 to spora paczka danych (do pobrania jest ponad 2 GB), która przede wszystkim przynosi na smartfony Samsunga system Android 17. Oprócz tego producent odświeżył sekcję szybkich ustawień wysuwany z prawej górnej krawędzi ekranu.

Ciekawym dodatkiem jest też sekcja gwarancji, w której można sprawdzić status ochrony telefonu i bezpośrednio nim zarządzać.

Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna?

Posiadaczom wymienionych modeli zalecam regularne kontrolowanie dostępności One UI 9.0. Aby to zrobić, należy przejść w: Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Sprawdź aktualizacje (lub Pobierz i zainstaluj).

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