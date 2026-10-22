One UI 9.0 leci na tańsze i starsze Samsungi. Pora sprawdzić ustawienia
Samsung nie zwalnia tempa i błyskawicznie aktualizuje swoje smartfony do One UI 9.0. Po tym, jak główne serie sztandarowych modeli otrzymały nowe oprogramowanie, nowa nakładka trafia również na tańsze oraz starsze urządzenia z serii Galaxy A.
W ostatnich tygodniach Samsung wydał One UI 9.0 dla serii Galaxy S26, S25, S24, S23 oraz składanych modeli z linii Z. Udostępniał też system na nowsze i bardziej przystępne cenowo telefony, takie jak Galaxy A57, A37 czy A27. Teraz użytkownicy z Polski i Europy mogą pobierać uaktualnienie również na nieco starsze modele z serii A5x i A3x oraz budżetowe A1x.
One UI 9.0 trafia na tańsze i starsze smartfony Samsunga
Mam dobrą wiadomość dla posiadaczy popularnych smartfonów z serii Galaxy A. Samsung udostępnił One UI 9.0 dla kolejnych modeli. Nowa wersja trafia na następujące urządzenia:
- Galaxy A55;
- Galaxy A35;
- Galaxy A17;
- Galaxy A07;
- Galaxy A16.
Aktualizacje są wypuszczane falami - w pierwszej kolejności na wybrane rynki. Rozpoczęcie dystrybucji oznacza jednak, że w ciągu kilku dni Samsung rozszerzy zasięg na cały świat, w tym na Polskę i resztę Europy. Jeśli opcja pobrania nie jest widoczna dzisiaj, należy spodziewać się jej w nadchodzącym tygodniu.
Smartfony takie jak A55 czy A35 to kluczowe pozycje w portfolio producenta. Te przystępne cenowo urządzenia cieszyły się w Polsce ogromną popularnością - w dużej mierze za sprawą operatorów sieci komórkowych, którzy chętnie dołączali je do tańszych ofert abonamentowych.
Samsung udostępnia nową aktualizację niedługo po tym, jak wydał ją na zeszłoroczne Galaxy A56 i A36. One UI 9.0 to spora paczka danych (do pobrania jest ponad 2 GB), która przede wszystkim przynosi na smartfony Samsunga system Android 17. Oprócz tego producent odświeżył sekcję szybkich ustawień wysuwany z prawej górnej krawędzi ekranu.
Ciekawym dodatkiem jest też sekcja gwarancji, w której można sprawdzić status ochrony telefonu i bezpośrednio nim zarządzać.
Jak sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna?
Posiadaczom wymienionych modeli zalecam regularne kontrolowanie dostępności One UI 9.0. Aby to zrobić, należy przejść w: Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Sprawdź aktualizacje (lub Pobierz i zainstaluj).
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.