Soundbar, który nie udaje kina za miliony. Samsung Q600H - recenzja

Soundbary zrobiły karierę dzięki zbiorowemu udawaniu, że telewizor o grubości kilku centymetrów jest odpowiednim miejscem na pełnopasmowe głośniki. Nie jest. Samsung HW-Q600H ma rozwiązać ten problem bez przejmowania salonu, portfela i połowy wolnych gniazdek. Jest podstawowym modelem serii Q, ale nie urządzeniem podstawowym w potocznym znaczeniu tego słowa. Oferuje konfigurację 3.1.2, dziewięć przetworników, osobny bezprzewodowy subwoofer, Dolby Atmos, Wi-Fi, HDMI eARC i dwa fizyczne kanały skierowane ku sufitowi.

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To istotne rozróżnienie. Na rynku nie brakuje tanich belek, które mają napis „Atmos” na pudełku, lecz próbują stworzyć wysokość wyłącznie za pomocą obróbki cyfrowej. Q600H naprawdę odbija część dźwięku od sufitu. Nie oznacza to jeszcze, że helikopter zaparkuje słuchaczowi nad głową, ale przynajmniej fizyka dostała tu coś do powiedzenia.

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Dyskretny, lecz niemały

Samsung Q600H

Samsung nie próbował uczynić z Q600H ozdoby salonu. Belka jest czarna, prosta i na tyle neutralna, że po kilku dniach powinna zniknąć z pola świadomej uwagi. To komplement: soundbar ma uzupełniać ekran, a nie rywalizować z nim o status najważniejszego prostokąta w pomieszczeniu.

Jednostka główna ma 1110,7 mm szerokości, 60,4 mm wysokości oraz 120 mm głębokości i waży 4,8 kg. Subwoofer mierzy 205 × 353 × 302 mm, waży 5,9 kg i wykorzystuje przetwornik o średnicy 6,5 cala. To zestaw pasujący wizualnie przede wszystkim do telewizorów 55-calowych i większych, choć oczywiście nic nie zabrania postawić go pod mniejszym ekranem. Na zdjęciach stoi pod 77-calowym ekranem, więc może złudnie wydawać się nieco mniejszy.

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Wysokość 60,4 mm nie wygląda groźnie, ale przed zakupem warto zmierzyć prześwit pod telewizorem. W niektórych konstrukcjach z nisko osadzonym ekranem belka może wejść w obraz albo przysłonić odbiornik podczerwieni. W komplecie znajduje się uchwyt ścienny, więc w razie potrzeby soundbar można zawiesić.

Samsung Q600H

Subwoofer komunikuje się z jednostką główną bezprzewodowo, ale określenie „bezprzewodowy” tradycyjnie oznacza w tej branży „bez przewodu sygnałowego”. Zasilania nadal potrzebuje. Najbezpieczniej ustawić go w przedniej części pokoju, pozostawiając trochę przestrzeni od ściany i narożnika. Wciśnięcie go na siłę w kąt może dać więcej basu, lecz niekoniecznie basu lepszego.

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Co oznacza 3.1.2

Trzy pierwsze kanały to lewy, centralny i prawy. Jedynka po kropce oznacza subwoofer, natomiast ostatnia dwójka - dwa kanały wysokościowe skierowane ku górze. Łącznie Samsung zastosował dziewięć przetworników, ale nie ma tu głośników bocznych, szerokokątnych ani tylnych w zestawie.

Samsung Q600H

Dedykowany kanał centralny jest jednym z najważniejszych argumentów za Q600H. W serialach, wiadomościach, transmisjach sportowych i filmach z agresywną ścieżką dźwiękową dialog nie musi być wyciągany z tej samej pary głośników, która właśnie próbuje odtworzyć muzykę, deszcz, silnik odrzutowy i rozpadający się wieżowiec.

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Układ 3.1.2 nie jest jednak pełnym kinem domowym. Z przodu powstaje wyraźniejsza scena, nad nią pojawia się pewna warstwa wysokości, ale za plecami słuchacza nie ma fizycznego źródła dźwięku. Elektronika może sugerować przestrzeń, lecz nie teleportuje głośników na tylną ścianę.

Filmowe granie

Największą zaletą Q600H wydaje się równowaga między dialogiem, efektami i muzyką. W filmach „Top Gun: Maverick”, „La La Land” oraz „Fantastyczna 4: Pierwsze kroki” soundbar dobrze oddzielał głosy od ścieżki muzycznej, zachowując przy tym czytelność drobniejszych efektów.

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Samsung Q600H

W otwarciu „Top Gun: Maverick” wyraźnie słyszalne były metaliczne odgłosy pokładu lotniskowca i praca osprzętu, a subwoofer dodawał silnikom odpowiednią masę bez zagłuszania utworu „Danger Zone”. W tej samej próbie zabrakło jednak mocnego uderzenia przy przekraczaniu bariery dźwięku, a scena nie osiągnęła szerokości i wysokości oferowanej przez droższe konstrukcje.

Ten przykład dość trafnie opisuje charakter Q600H. Soundbar nie tyle próbuje przewrócić kanapę, ile uporządkować filmowy miks i nadać mu skalę, której telewizor sam z siebie zwykle nie ma. Subwoofer jest obecny i potrafi zaznaczyć silnik, uderzenie czy eksplozję, ale z odsłuchów nie wyłania się obraz basowego chuligana terroryzującego sąsiadów trzy piętra niżej.

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Ciekawie wypadły także materiały oparte na muzyce i dialogach. W „La La Land” zachowana została czytelność rozmów na tle orkiestracji, a soundbar dobrze wydobywał odgłosy kroków, zamykanych drzwi i akustykę pomieszczeń.

Tryb Surround pomaga zwiększyć skalę efektów, lecz odbywało się częściowo kosztem naturalności i czytelności głosów. To typowy kompromis soundbarów: im bardziej urządzenie próbuje rozszerzyć materiał poza własną obudowę, tym większe ryzyko, że zacznie również poprawiać to, czego poprawiać nie trzeba.Q600H poradził sobie bardzo dobrze z dźwiękiem w trybie Naturalnym. Większość pozostałych… cóż, może komuś będą odpowiadać. Według mnie za bardzo eksponują kompresję dźwięku, przez co w praktyce się nie sprawdzają.

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Dialogi bez pilota

Kanał centralny jest tutaj ważniejszy od połowy funkcji opatrzonych skrótem AI. W dobrym miksie głos zostaje osadzony na środku ekranu i nie powinien rozpływać się między muzyką a efektami. Q600H ma dodatkowo funkcję Voice Enhance, tryb nocny, automatyczną regulację poziomu oraz Sound Elevation, czyli przetwarzanie mające podnieść postrzeganą pozycję dialogu w stronę ekranu.

Sound Elevation nie przesuwa fizycznie głośnika centralnego. Samsung wykorzystuje filtrację i kanały skierowane ku górze, aby głos wydawał się dochodzić z wyższej pozycji, a nie z mebla pod telewizorem. W praktyce rezultat będzie zależał od wysokości montażu, odległości od ekranu i akustyki pomieszczenia, ale sam pomysł odpowiada na realną wadę soundbarów postawionych nisko pod dużym telewizorem.

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Samsung Q600H

Automatyczna regulacja głośności ma z kolei ograniczać skoki między programami, źródłami i materiałami o różnym poziomie sygnału. To nie jest funkcja, którą efektownie demonstruje się znajomym. Może natomiast oszczędzić więcej irytacji niż kolejny tryb wirtualnego dźwięku przestrzennego, szczególnie podczas wieczornego skakania między YouTube’em, serwisem streamingowym a telewizją.

Atmos zależy od sufitu

Dolby Atmos w Q600H nie jest wyłącznie wirtualną etykietą. Dwa górne kanały emitują dźwięk w stronę sufitu, od którego ma się on odbić i dotrzeć do słuchacza z góry. Samsung obsługuje również Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby 5.1 i Dolby Atmos Music, a wielokanałowy LPCM pozwala współpracować z konsolami i innymi źródłami przesyłającymi nieskompresowany dźwięk.

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Skuteczność takiego rozwiązania zależy jednak od pokoju. Płaski, niezbyt wysoki sufit powinien dać lepszy rezultat niż skosy, belki, duża wysokość albo intensywnie pochłaniające wykończenie. Sam Samsung zaznacza, że wrażenia przestrzenne zależą od sufitu, warunków akustycznych oraz materiału źródłowego.

W praktyce należy oczekiwać raczej uniesienia sceny i zwiększenia jej objętości niż precyzyjnego punktu dźwiękowego zawieszonego dokładnie nad głową. Wysokość i szerokość sceny pozostają ograniczone na tle większych i droższych soundbarów. Fizyka jest w tej kwestii bezlitosna: dwa przednie kanały wysokościowe mają trudniejsze zadanie niż cztery głośniki sufitowe albo zestaw z dodatkowymi tyłami.

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Samsung Q600H

W belce pojawiła się także obsługa Eclipsa Audio, czyli alternatywnego format dźwięku 3D. Do jego wykorzystania potrzebny jest jednak materiał zakodowany w Eclipsa Audio, więc na razie należy traktować tę funkcję bardziej jako zabezpieczenie na przyszłość niż powód do natychmiastowej wymiany biblioteki filmów.

Wspaniały w świetnej cenie? Niestety, znalazłem też i istotną wadę

Niektóre soundbary całkiem nieźle brzmieniowo sprawdzają się też i przy muzyce. Q600H jest przede wszystkim urządzeniem do telewizora. Brak dedykowanego trybu muzycznego nie przekreśla słuchania Spotify czy Tidala, ale już to dobrze zdradza hierarchię priorytetów producenta.

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Podczas odsłuchu muzyki elektronicznej soundbar oferował mocny fundament syntezatorowy, lecz wysokie tony okazały się ostre. Zmniejszenie sopranu w aplikacji pomagało, ale nie usuwało całkowicie problemu. Jeszcze trudniejszym materiałem okazał się ciężki rock. „Q600H kompletnie się gubi w przesterowanych gitarach, zamulając całe brzmienie. Separacja instrumentów praktycznie brzmieniowo nie istniała podczas odsłuchu.

Akustyczne nagrania z wyeksponowanym wokalem wypadły znacznie lepiej, dopóki do aranżacji nie weszła mocna perkusja, która zaczęła dominować nad gitarą. Q600H potrafi więc przyjemnie zagrać muzykę tła, pop, elektronikę i spokojniejsze materiały, ale nie zastąpi dobrej pary kolumn stereo. Zresztą soundbar nie powinien być za to karany bardziej niż kombi za to, że nie zachowuje się jak roadster.

Tryby dźwięku AI? Mam mieszane uczucia

Adaptive Sound analizuje materiał i na bieżąco modyfikuje sposób reprodukcji. W testach dobrze wydobywał detale otoczenia oraz utrzymywał czytelność dialogów, choć priorytet przyznany efektom mógł czasem zmienić zamierzoną równowagę ścieżki. „AI” nie oznacza tu, że soundbar rozumie dramatyczny sens sceny. Oznacza, że klasyfikuje sygnał i stosuje odpowiednie przetwarzanie.

Samsung Q600H (subwoofer)

Najbardziej użyteczne okazuje się to przy przeciętnie zmiksowanych serialach, programach telewizyjnych i streamingu. Purysta sięgnie po Standard, natomiast osoba zmęczona cichymi dialogami i nagłymi eksplozjami prawdopodobnie szybciej polubi Adaptive Sound oraz automatyczną regulację głośności.

Regulować można również poziom subwoofera, bas i sopran. To ważne, bo reakcja niskich częstotliwości mocno zależy od ustawienia subwoofera i geometrii pokoju. W niewielkim salonie rozsądne cofnięcie poziomu basu może przynieść lepszy rezultat niż próba wykorzystania całego dostępnego zapasu.

Gry i pułapka HDMI

Game Pro ma zwiększać wyrazistość efektów i automatycznie aktywować się po uruchomieniu konsoli w kompatybilnym ekosystemie Samsunga. Polecam jednak brzmieniowo tryb Standard. Dla gracza ważniejsza od nazwy trybu będzie topologia połączeń. Q600H oferuje jedno wejście HDMI, jedno wyjście HDMI z eARC oraz wejście optyczne. To więcej niż w najprostszych belkach, ponieważ konsolę lub odtwarzacz można podłączyć bezpośrednio do soundbara, a obraz przekazać dalej do telewizora.[

Problem w tym, że przelot obrazu kończy się na 4K przy 60 Hz i HDR10+. Specyfikacja nie obiecuje przekazywania 4K przy 120 Hz ani funkcji VRR. Posiadacz Xboxa Series X, PlayStation 5 lub gamingowego peceta powinien więc podłączyć sprzęt bezpośrednio do telewizora, a dźwięk zwrócić do soundbara przez eARC.

Samsung Q600H (subwoofer)

Q600H obsługuje HDMI CEC, więc w prawidłowo skonfigurowanym zestawie głośność można regulować pilotem telewizora. Optyka pozostaje opcją awaryjną dla starszych ekranów, ale nie zapewnia takiego samego zakresu formatów jak eARC.

Wi-Fi jest mega wygodne

Największy postęp względem HW-Q600F z ubiegłego roku nie dotyczy samego układu kanałów. Oba urządzenia mają konstrukcję 3.1.2 i bezprzewodowy subwoofer, lecz Q600H dodaje Wi-Fi, Bluetooth 5.3, SmartThings, AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect oraz zgodność z Roon.

Dzięki temu Q600H jest czymś więcej niż telewizyjnym głośnikiem z Bluetooth. Muzykę można wysłać przez sieć domową, bez uzależniania od zasięgu Bluetooth i systemowej głośności telefonu. Aplikacja SmartThings pozwala zmieniać tryby, regulować korekcję, ustawiać subwoofer i aktywować funkcje poprawiające dialogi.

Samsung Q600H - pilot

Dobrze, że Samsung dołącza także fizycznego pilota. Domowa elektronika nie powinna wymagać odnajdywania telefonu, odblokowywania ekranu i uruchamiania aplikacji tylko po to, żeby ściszyć reklamę. Są sytuacje, w których kawałek plastiku z przyciskami nadal jest szczytem projektowania interfejsów.

Bezprzewodowy Atmos z gwiazdką

Q600H potrafi otrzymać Dolby Atmos bez przewodu HDMI, ale funkcja ta działa przez Wi-Fi z kompatybilnymi telewizorami Samsunga produkowanymi od 2022 r. Potrzebny jest oczywiście także materiał z dźwiękiem Atmos.

To udogodnienie dla osoby, która ma telewizor Samsunga i chce ograniczyć liczbę przewodów widocznych na ścianie. Nie jest to uniwersalny bezprzewodowy Atmos działający z dowolnym ekranem LG, Sony, TCL czy Philipsa. W takim zestawie najpewniejszą drogą nadal pozostaje HDMI eARC.

Przewód ma jeszcze jedną zaletę: jest przewidywalny. Bezprzewodowa transmisja brzmi nowocześnie, ale jeżeli instalacja nie wymaga absolutnie niewidocznego okablowania, HDMI pozostaje rozwiązaniem prostszym do diagnozowania i mniej zależnym od sieci domowej.

Q-Symphony i SpaceFit

Q-Symphony pozwala jednocześnie wykorzystać soundbar i głośniki kompatybilnego telewizora Samsunga. System rozdziela elementy ścieżki pomiędzy dostępne kanały, zamiast wyłączać głośniki ekranu po wykryciu zewnętrznego audio.

W korzystnych warunkach może to podnieść pozycję dialogu, zwiększyć skalę sceny i lepiej połączyć obraz z dźwiękiem. Nie zakładałbym jednak automatycznie, że więcej grających przetworników zawsze oznacza lepszą wierność. Warto porównać Q-Symphony z samym soundbarem, szczególnie jeśli telewizor ma ostre lub cienkie brzmienie. W moim przypadku, mimo sparowania z high-endowym Samsung OLED S95F, soundbar w moim odczuciu lepiej brzmiał grając samodzielnie.

SpaceFit Sound Pro także wymaga zgodnego telewizora Samsunga. Q600H nie ma samodzielnego, w pełni niezależnego systemu kalibracji pomieszczenia. Jeśli ktoś ma ekran innej marki to nadal otrzyma Dolby Atmos przez eARC, kanał centralny, subwoofer i wszystkie podstawowe zalety akustyczne Q600H. Straci jednak część funkcji, które uzasadniają wybór Samsunga zamiast podobnie wycenionej konkurencji.

Jednostka główna pobiera 37 W podczas pracy, natomiast subwoofer 28 W. W trybie czuwania każda część zestawu zużywa po 0,5 W.

Q600H kontra Q600F

Poprzedni HW-Q600F pozostaje niebezpiecznym konkurentem dla swojego następcy. Ma podobny fundament akustyczny 3.1.2, Dolby Atmos, wejście HDMI, eARC i subwoofer. Nie oferuje jednak Wi-Fi, AirPlay, Chromecasta, SmartThings ani bezprzewodowej transmisji Atmos, a jego Bluetooth działa w starszym standardzie 4.2.

Q600H jest zatem wyraźnie nowocześniejszy jako urządzenie sieciowe. Lepiej nadaje się do streamingu muzyki i integracji z domowym ekosystemem, a obsługa aplikacji znacząco upraszcza regulację. Dodaje także Eclipsa Audio, Auto Volume i Sound Elevation.

Pod względem samej kinowej konstrukcji nie jest to jednak rewolucja. Nadal otrzymujemy trzy kanały przednie, dwa wysokościowe i jeden subwoofer, bez głośników tylnych w pudełku. Właściciel Q600F nie ma więc szczególnego powodu do wymiany, chyba że naprawdę zależy mu na Wi-Fi i usługach sieciowych.

Samsung Q600H

Dla nowego nabywcy decyzję powinna ustalić różnica cen. Jeżeli przeceniony Q600F kosztuje kilkaset złotych mniej, a muzyka będzie odtwarzana głównie przez telewizor lub Bluetooth, starszy model nadal ma sens. Gdy różnica jest niewielka, Q600H wygrywa wygodą i zdecydowanie pełniejszą łącznością.

Cena zmienia ocenę

Samsung wycenia Q600H w Polsce na 1799 zł. W chwili sprawdzania ofert Komputronik sprzedawał go za 1429 zł, podczas gdy starszy Q600F pojawiał się w części kanałów sprzedaży w okolicach 1099 zł.

Przy 1799 zł Q600H jest produktem dobrym, ale nie automatycznie bezkonkurencyjnym. Za 2199 zł ten sam sprzedawca oferował już HW-Q800H z układem 5.1.2, a HW-Q930F z fizycznymi głośnikami tylnymi kosztował promocyjnie 2399 zł. Jeżeli zakup nie jest pilny to warto obserwować promocje modeli stojących wyżej w hierarchii.

W okolicach 1400 zł Q600H zaczyna wyglądać znacznie atrakcyjniej. Oferuje wtedy prawdziwe kanały skierowane ku górze, dobry kanał centralny, sieciowy streaming, eARC i subwoofer w cenie, za którą wiele bardziej minimalistycznych konstrukcji sprzedaje samą belkę.

Oferty dużo poniżej tysiąca złotych wymagają sprawdzenia sprzedawcy, pochodzenia urządzenia i warunków gwarancji. Na platformach handlowych pojawiały się ceny około 944 zł za wariant HW-Q600H/EN, ale sama niska kwota nie mówi jeszcze, czy kupujący otrzymuje bezproblemową polską dystrybucję i pełną obsługę gwarancyjną.

Dla kogo jest Q600H

To dobry wybór dla osoby, która ogląda dużo filmów i seriali, chce wyraźniejszych dialogów, odczuwalnego basu oraz pierwszego sensownego kontaktu z Dolby Atmos. Szczególnie dobrze wpisuje się w zestaw z telewizorem Samsunga, ponieważ wtedy uruchamia Q-Symphony, SpaceFit oraz bezprzewodową transmisję Atmos.

Pasuje również do gracza, pod warunkiem że konsola zostanie podłączona bezpośrednio do telewizora, a dźwięk wróci przez eARC. Przepuszczanie obrazu przez soundbar ogranicza tor do 4K przy 60 Hz, co w erze konsol 120-hercowych jest kompromisem zbyt dużym, by go ignorować.

Mniej zadowolony będzie miłośnik muzyki oczekujący precyzji zestawu stereo, szerokiej separacji gitar i swobodnego prowadzenia gęstych aranżacji. Q600H preferuje mocny fundament basowy i czytelny wokal, ale w skomplikowanych utworach potrafi stracić spójność, a góra może wymagać korekty.

Nie jest to również urządzenie dla kogoś, kto oczekuje kompletnej półkuli dźwięku prosto z pudełka. Brak tylnych satelitów pozostaje słyszalny, a efekt wysokościowy ma wyraźne granice. Tak działa układ 3.1.2 i żaden napis „AI” nie powinien przesłonić prostego faktu, że dźwięk dochodzący fizycznie zza słuchacza jest łatwiejszy do uzyskania za pomocą głośnika stojącego za słuchaczem.

Werdykt

Samsung HW-Q600H jest rozsądnie zaprojektowanym soundbarem klasy średniej. Oferuje wyraźny kanał centralny, dobrze kontrolowany subwoofer, prawdziwe kanały wysokościowe, bogatą łączność sieciową i aplikację, która rzeczywiście coś wnosi. Najlepiej czuje się w filmach, serialach i grach, gdzie bardziej liczą się dialog, skala i dynamika niż audiofilska separacja instrumentów.

Nie należy jednak kupować go dla marketingowej obietnicy „kina w domu”. Atmos ma ograniczoną wysokość, scena nie jest wyjątkowo szeroka, nie ma głośników tylnych, a wejście HDMI przepuszcza maksymalnie obraz 4K/60 Hz. Q-Symphony i SpaceFit są wartościowymi dodatkami, ale ich pełne wykorzystanie wymaga kompatybilnego telewizora Samsunga.

Za katalogowe 1799 zł warto przed zakupem sprawdzić promocje Q800H i zestawów z tylnymi głośnikami. Za około 1400 zł Q600H staje się natomiast bardzo mocną propozycją: nie udaje pełnego kina, lecz robi dokładnie to, czego oczekuje większość użytkowników - uwalnia dobry obraz od dźwięku, który brzmi, jakby nadal był uwięziony w obudowie telewizora.

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