Samsung Galaxy S27 zadziała dłużej. Nie chodzi tylko o baterię
Samsung ma sprytny plan na wydłużenie czasu pracy serii Galaxy S27. Nie będzie to jednak tylko zwiększenie pojemności ogniw. Gigant ulepszy inny kluczowy aspekt.
Nadchodzące smartfony z serii Galaxy S27 mają oferować większe baterie niż obecna generacja S26. Samsung po raz pierwszy w zwykłych - nieskładanych - modelach zastosuje bowiem akumulatory węglowo-krzemowe o wyższej gęstości energetycznej. Aby dodatkowo wydłużyć działanie na jednym ładowaniu, producent postawi jednak na jeszcze jedno rozwiązanie.
Samsung ma sposób na dłuższe działanie serii Galaxy S27
Jak wynika z najnowszych informacji z Korei Południowej, Samsung w bazowych modelach Galaxy S27 oraz S27+ zastosuje autorski procesor Exynos 2700. Wewnątrz układu znajdzie się modem sieci komórkowej 5G M2700. To konstrukcja bazująca na rozwiązaniu, które trafiło do tegorocznych Galaxy S26 z procesorem Exynos 2600.
Samsung postanowił jednak zaprojektować modem na nowo, dzięki czemu jest on fizycznie mniejszy i oferuje wyższe transfery danych. Nowa jednostka ma być także bardziej efektywna energetycznie, co oznacza niższy pobór prądu przez moduł łączności komórkowej.
Modem będzie również obsługiwać najnowsze standardy łączności oraz zaoferuje ulepszone funkcje komunikacji satelitarnej. Dlaczego to takie ważne?
Ponieważ modem sieci komórkowej to jeden z największych pożeraczy energii w naszych smartfonach. Gdy korzystamy z telefonu z włączoną transmisją danych komórkowych i łączymy się z siecią LTE lub 5G, urządzenie zużywa znacznie więcej energii niż w momencie połączenia z pobliskim routerem Wi-Fi. Wynika to z samej zasady działania obu tych technologii łączności bezprzewodowej.
Modemy LTE oraz 5G muszą odbierać i nadawać sygnał do stacji bazowych oddalonych nawet o kilka kilometrów. Aby zapewnić wysokie transfery pobierania i wysyłania, układ musi pracować ze znacznie wyższą mocą. Tymczasem zasięg Wi-Fi jest krótki - najczęściej ogranicza się do kilkudziesięciu metrów.
Samsung powinien połączyć energooszczędniejszy modem z bateriami o większych pojemnościach. Nie znamy jednak dokładnych wartości dla S27 i S27+. Jak wynika z poprzednich informacji, pozostałe modele w postaci S27 Pro i S27 Ultra mają oferować akumulatory na poziomie odpowiednio 5200 i 5700 mAh.
Większa zmiana czeka serię Galaxy S28
W przypadku przyszłej generacji, która zadebiutuje w 2028 r., Samsung ma jeszcze większe plany ulepszeń. Firma chce zastosować zupełnie nowy modem M2800 w czipie Exynos 2800, który będzie wytwarzany w technologii 2 nm (zamiast 4 nm w M2700). Dzięki temu smartfony z serii S28 powinny jeszcze lepiej zarządzać energią podczas łączności z siecią 5G.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.