Samsung Galaxy S27 zadziała dłużej. Nie chodzi tylko o baterię

Nadchodzące smartfony z serii Galaxy S27 mają oferować większe baterie niż obecna generacja S26. Samsung po raz pierwszy w zwykłych - nieskładanych - modelach zastosuje bowiem akumulatory węglowo-krzemowe o wyższej gęstości energetycznej. Aby dodatkowo wydłużyć działanie na jednym ładowaniu, producent postawi jednak na jeszcze jedno rozwiązanie.

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Samsung ma sposób na dłuższe działanie serii Galaxy S27

Jak wynika z najnowszych informacji z Korei Południowej, Samsung w bazowych modelach Galaxy S27 oraz S27+ zastosuje autorski procesor Exynos 2700. Wewnątrz układu znajdzie się modem sieci komórkowej 5G M2700. To konstrukcja bazująca na rozwiązaniu, które trafiło do tegorocznych Galaxy S26 z procesorem Exynos 2600.

Samsung postanowił jednak zaprojektować modem na nowo, dzięki czemu jest on fizycznie mniejszy i oferuje wyższe transfery danych. Nowa jednostka ma być także bardziej efektywna energetycznie, co oznacza niższy pobór prądu przez moduł łączności komórkowej.

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Modem będzie również obsługiwać najnowsze standardy łączności oraz zaoferuje ulepszone funkcje komunikacji satelitarnej. Dlaczego to takie ważne?

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Ponieważ modem sieci komórkowej to jeden z największych pożeraczy energii w naszych smartfonach. Gdy korzystamy z telefonu z włączoną transmisją danych komórkowych i łączymy się z siecią LTE lub 5G, urządzenie zużywa znacznie więcej energii niż w momencie połączenia z pobliskim routerem Wi-Fi. Wynika to z samej zasady działania obu tych technologii łączności bezprzewodowej.

Modemy LTE oraz 5G muszą odbierać i nadawać sygnał do stacji bazowych oddalonych nawet o kilka kilometrów. Aby zapewnić wysokie transfery pobierania i wysyłania, układ musi pracować ze znacznie wyższą mocą. Tymczasem zasięg Wi-Fi jest krótki - najczęściej ogranicza się do kilkudziesięciu metrów.

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Samsung powinien połączyć energooszczędniejszy modem z bateriami o większych pojemnościach. Nie znamy jednak dokładnych wartości dla S27 i S27+. Jak wynika z poprzednich informacji, pozostałe modele w postaci S27 Pro i S27 Ultra mają oferować akumulatory na poziomie odpowiednio 5200 i 5700 mAh.

Większa zmiana czeka serię Galaxy S28

W przypadku przyszłej generacji, która zadebiutuje w 2028 r., Samsung ma jeszcze większe plany ulepszeń. Firma chce zastosować zupełnie nowy modem M2800 w czipie Exynos 2800, który będzie wytwarzany w technologii 2 nm (zamiast 4 nm w M2700). Dzięki temu smartfony z serii S28 powinny jeszcze lepiej zarządzać energią podczas łączności z siecią 5G.

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