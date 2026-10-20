Kupujesz Samsung Galaxy S26, masz zwrot do 1000 zł i zegarek za darmo
Operator uruchomił nową promocję na całą serię Galaxy S26. Do wszystkich czterech smartfonów dodaje świetny zegarek Samsunga oraz zwraca do 1000 zł.
Akcja jest dostępna wyłącznie w ofercie sieci Plus. Wyróżnia ją na tle konkurencyjnych sklepów możliwość odebrania zegarka o wartości 1800 zł bez wydawania ani złotówki. Będzie trzeba jednak upomnieć się o ten prezent - podobnie jak o zwrot 1000 zł.
Samsung Galaxy S26 z zegarkiem gratis
Pierwsza promocja zakłada, że po zakupie smartfona z serii Galaxy S26 można odebrać zegarek Samsung Galaxy Watch 8 Classic 46 mm wyposażony w łączność LTE. Sprzęt w sklepach z elektroniką kosztuje nawet 1800 zł, więc mówimy o bardzo hojnym prezencie. Aby móc go zdobyć, trzeba wykonać kilka kroków:
- kupić smartfon Galaxy S26, S26+, S26 Ultra lub S26 FE w sieci Plus od 19.10 do 15.11.2026 r. wraz z abonamentem;
- aktywować telefon z kartą SIM i zalogować się do konta Samsung do 22.11.2026 r.;
- zarejestrować zakup do 29.11.2026 r. w aplikacji Samsung Members, wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz dodając dowód zakupu i wymagane zdjęcia.
Ich wykonanie umożliwi odebranie zegarka Samsung Galaxy Watch 8 Classic w wersji LTE. Sprzęt ma zostać wysłany na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres w ciągu 30 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Na sprawdzenie, czy wszystkie dane są poprawne, organizator ma z kolei 14 dni roboczych.
W promocji przygotowano jednak tylko 4000 egzemplarzy zegarka. Akcja zakończy się wcześniej, niż pierwotnie założono w regulaminie, jeśli pula szybciej się wyczerpie. Całość jest szczególnie opłacalna dlatego, że zegarek dodawany jest również do znacznie tańszych modeli. Operator dorzuca Watch 8 Classic nawet do Galaxy S26 FE 8/128 GB, który w Plusie kosztuje 3500 zł. W innych elektromarketach urządzenie kupimy taniej (ok. 3000 zł), ale zegarek o wartości 1800 zł z nawiązką rekompensuje wyższą cenę telefonu.
Jest też promocja 1000 zł zwrotu
Oprócz tego Samsung prowadzi osobną akcję dającą możliwość odebrania do 1000 zł zwrotu. Oferta wymaga jednak założenia konta w banku PKO na nowym telefonie Samsunga z kodem SAMSUNGPLUS - za ten krok można odebrać 600 zł.
Z kolei po zarejestrowaniu nowej karty Visa w Samsung Wallet można liczyć na kolejne 400 zł zwrotu gotówki. Dzięki temu łącznie 1000 zł powróci do kupującego.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.