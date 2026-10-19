Samsung odpala One UI 9.0 dla Galaxy S23 i serii A. Już do pobrania

Na początku października koreański producent zaczął udostępniać One UI w wersji 9.0 dla zeszłorocznej sztandarowej serii Galaxy S25. Następnie rozszerzył dostępność oprogramowania na Galaxy S24, składane Z Foldy i Flipy 7 oraz modele Galaxy A57. Teraz przychodzi czas na starsze oraz jeszcze tańsze urządzenia.

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Seria Samsung Galaxy S23 z aktualizacją do One UI 9.0

Sztandarowe smartfony Samsunga wydane na początku 2023 r. doczekały się aktualizacji do One UI 9.0. Użytkownicy modeli Galaxy S23, S23+ oraz S23 Ultra z Polski mogą już pobierać najnowsze oprogramowanie.

Paczka - w zależności od obecnej wersji systemu - waży do 3,5 GB. Warto więc przygotować się na pobranie sporego pliku. Sugeruję skorzystać z nielimitowanego połączenia Wi-Fi zamiast sieci komórkowej.

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Aby sprawdzić dostępność uaktualnienia, wystarczy wejść w ustawienia telefonu. Nowa wersja przynosi przede wszystkim Androida 17 oraz możliwość personalizacji panelu szybkich ustawień wysuwanego z prawej strony górnej krawędzi. Tę sekcję można dowolnie modyfikować, dostosowując wygląd, orientację przycisków oraz suwaków. Oprócz tego w One UI 9.0 wprowadzono nową zakładkę dotyczącą stanu gwarancji urządzenia.

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One UI 9.0 będzie prawdopodobnie ostatnią dużą aktualizacją systemu dla serii S23. Smartfony zadebiutowały na początku 2023 r., gdy Samsung oferował dla swoich sztandarowych urządzeń jeszcze tylko cztery lata aktualizacji systemu operacyjnego. One UI 9.5 powinno mieć premierę w okolicach wakacji 2027 r., dlatego seria S23 już się na nią nie załapie.

One UI 9.0 dla Galaxy A56, A37 oraz A27

Samsung udostępnia jednocześnie aktualizację dla tańszych i starszych modeli z rodziny Galaxy A. One UI 9.0 trafia na zeszłorocznego króla opłacalności - Galaxy A56 - oraz nowsze modele Galaxy A37 i A27.

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Aktualizacja dla tych urządzeń również wdraża Androida 17 oraz ulepszone centrum sterowania. W tym przypadku należy przygotować się na pobranie paczki o rozmiarze ok. 2,5 GB.

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