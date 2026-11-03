Google szykuje nową kategorię urządzeń. To już nie będą zwykłe laptopy
Google ma sprytny plan rozwoju Googlebooków. W niedalekiej przyszłości nie będą to jedynie laptopy. Dostaniemy wielofunkcyjne urządzenia, które będzie można przekształcać w inny sprzęt.
Googlebooki to stosunkowo nowa kategoria komputerów przenośnych od przeglądarkowego giganta. Urządzenia te mają być następcami prostych Chromebooków służących głównie do pracy w oknie przeglądarki. Dotychczas producenci tacy jak Asus, Acer, Lenovo czy Dell zaprezentowali głównie klasyczne wersje laptopowe. Google ujawnia jednak, że seria ta może zaoferować znacznie więcej.
Googlebooki zamienią się w tablety z odłączaną klawiaturą
Na ostatniej konferencji dla deweloperów Google ujawnił, że seria urządzeń Googlebook ma „obejmować szeroki zakres formatów ekranów, od modeli z klapką, przez modele konwertowalne, aż po odłączane”.
Tak naprawdę na rynku (chociaż na razie zagranicznym) znajdziemy już klasyczne laptopy z klapką oraz wersje konwertowalne 2w1 wyposażone w ekrany dotykowe i obsługujące tryb tzw. namiotu, dzięki czemu ze sprzętu można korzystać jak z tabletu. W planach jest jeszcze trzecia, niewydana jak dotąd forma pozwalająca na odłączanie ekranu od klawiatury i przekształcenie całości w klasyczny tablet.
Oznacza to, że Googlebooki nie będą wyłącznie laptopami, ale również tabletami z doczepianymi klawiaturami. Aby było to możliwe, producent musi dostosować system operacyjny Googlebook OS pod kątem pełnej obsługi dotykowej. W takich urządzeniach kluczowa jest bowiem wygodna nawigacja palcem, a także obsługa rysika, który pozwala na szybkie robienie notatek czy szkicowanie.
System podobno nie został jeszcze dostosowany do pracy w trybie pionowym po obróceniu urządzenia o 90 stopni - zasobnik aplikacji pojawia się wyłącznie w bazowym trybie poziomym.
Lenovo będzie pierwsze
Za produkcję Googlebooków, podobnie jak Chromebooków, odpowiadają zewnętrzni producenci komputerów. Według obecnych doniesień pierwsze urządzenie tego typu z odłączanym wyświetlaczem ma przygotować Lenovo. W laptopotablecie znajdzie się odpinana klawiatura oraz podstawka. Z kolei sam tablet ma charakteryzować się wyświetlaczem o przekątnej poniżej 15 cali.
Obecnie nie wiemy, jak bardzo tabletowe Googlebooki będą różnić się od klasycznych tabletów z systemem Android. Podejrzewam, że różnica musi być jednak na tyle duża, aby faktycznie uzasadnić stworzenie zupełnie nowej kategorii urządzeń.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.