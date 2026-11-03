Google szykuje nową kategorię urządzeń. To już nie będą zwykłe laptopy

Googlebooki to stosunkowo nowa kategoria komputerów przenośnych od przeglądarkowego giganta. Urządzenia te mają być następcami prostych Chromebooków służących głównie do pracy w oknie przeglądarki. Dotychczas producenci tacy jak Asus, Acer, Lenovo czy Dell zaprezentowali głównie klasyczne wersje laptopowe. Google ujawnia jednak, że seria ta może zaoferować znacznie więcej.

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Googlebooki zamienią się w tablety z odłączaną klawiaturą

Na ostatniej konferencji dla deweloperów Google ujawnił, że seria urządzeń Googlebook ma „obejmować szeroki zakres formatów ekranów, od modeli z klapką, przez modele konwertowalne, aż po odłączane”.

Tak naprawdę na rynku (chociaż na razie zagranicznym) znajdziemy już klasyczne laptopy z klapką oraz wersje konwertowalne 2w1 wyposażone w ekrany dotykowe i obsługujące tryb tzw. namiotu, dzięki czemu ze sprzętu można korzystać jak z tabletu. W planach jest jeszcze trzecia, niewydana jak dotąd forma pozwalająca na odłączanie ekranu od klawiatury i przekształcenie całości w klasyczny tablet.

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Oznacza to, że Googlebooki nie będą wyłącznie laptopami, ale również tabletami z doczepianymi klawiaturami. Aby było to możliwe, producent musi dostosować system operacyjny Googlebook OS pod kątem pełnej obsługi dotykowej. W takich urządzeniach kluczowa jest bowiem wygodna nawigacja palcem, a także obsługa rysika, który pozwala na szybkie robienie notatek czy szkicowanie.

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System podobno nie został jeszcze dostosowany do pracy w trybie pionowym po obróceniu urządzenia o 90 stopni - zasobnik aplikacji pojawia się wyłącznie w bazowym trybie poziomym.

Lenovo będzie pierwsze

Za produkcję Googlebooków, podobnie jak Chromebooków, odpowiadają zewnętrzni producenci komputerów. Według obecnych doniesień pierwsze urządzenie tego typu z odłączanym wyświetlaczem ma przygotować Lenovo. W laptopotablecie znajdzie się odpinana klawiatura oraz podstawka. Z kolei sam tablet ma charakteryzować się wyświetlaczem o przekątnej poniżej 15 cali.

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Obecnie nie wiemy, jak bardzo tabletowe Googlebooki będą różnić się od klasycznych tabletów z systemem Android. Podejrzewam, że różnica musi być jednak na tyle duża, aby faktycznie uzasadnić stworzenie zupełnie nowej kategorii urządzeń.

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