mObywatel z ogromnym ułatwieniem po zakupie auta. Polska pierwszym krajem w Europie
Wiemy, kiedy pojawi się duża nowość w mObywatelu. Aplikacja już teraz wygląda jednak inaczej.
- Cyfryzacja nie jest celem samym w sobie. Ma służyć obywatelom, sprawniejszym usługom publicznym, większemu bezpieczeństwu, mniejszej liczbie formalności i lepszej jakości życia - zadeklarował Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji.
Na dowód, że tak się dzieje, szef resortu zapowiedział nową opcję, która zmierza do mObywatela.
W 2027 r. rządowa aplikacja pozwoli na elektroniczną rejestrację pojazdów
- Od 2027 roku Polacy będą mogli rejestrować pojazdy w pełni elektronicznie, bez wychodzenia z domu – za pośrednictwem aplikacji mObywatel, z dostawą tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego kurierem. To uczyni Polskę pierwszym państwem w Europie oferującym taką usługę - podkreślił wicepremier Gawkowski.
Wizyt w urzędzie mogą uniknąć już mieszkańcy 305 gmin. To za sprawą możliwości opłacenia podatku od nieruchomości czy opłaty za odpady bezpośrednio w mObywatelu. Z ePłatności korzysta już ponad 300 urzędów i instytucji w każdym polskim województwie - ogłosił resort.
To nie tylko największe miasta, jak Warszawa, Łódź, Gdańsk, Poznań, Lublin, Bydgoszcz, Toruń, Katowice i Gliwice, ale też gminy wiejskie liczące po kilka tysięcy mieszkańców. Ministerstwo Cyfryzacji ujawniło, że najwięcej urzędów dołączyło w województwach lubelskim i podkarpackim - po ponad pięćdziesiąt w każdym z nich.
– W całym 2025 roku mieszkańcy zapłacili przez ePłatności niespełna 550 tysięcy razy, na łączną kwotę około 54 milionów złotych. Dziś jesteśmy już przy 1,7 miliona płatności i ponad 170 milionach złotych, a usługa działa w trzystu urzędach, ponad dwa razy większej liczbie niż na koniec ubiegłego roku. Takie tempo pokazuje, że mieszkańcy czekali na możliwość opłacenia spraw urzędowych w telefonie, a samorządy chcą im to ułatwiać. ePłatności będą obejmowały kolejne gminy i kolejne rodzaje spraw – skomentował wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
mObywatel jak serwis społecznościowy
mObywatel zyskał kolorowy ekran logowania oraz nową odsłonę sekcji "Co nowego". Informacje o nowościach w aplikacji będą prezentowane w formie stories. Od dawna mówi się o tym, aby rządowy program był kombajnem do wszystkiego, więc ten krok w stronę upodobnienia się do popularnych serwisów nie dziwi.
Twórcy zapewniają, że nowa szata graficzna oraz więcej miejsca na treści sprawią, że można "wygodniej zapoznawać się z nowymi usługami, dokumentami i funkcjami". Na razie zmiana wydaje się być jednak kosmetyczna z punktu widzenia użytkownika.
To i tak dowód na to, że mObywatel ciągle się rozwija. I mowa tu zarówno o dużych opcjach, jak uniknięcie wizyty w urzędach dzięki elektronicznej rejestracji pojazdów czy przy zakładaniu firmy, ale też drobnych graficznych modyfikacjach.
Zdjęcie główne: mObywatel
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