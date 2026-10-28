Duża zmiana w mObywatelu od 1 listopada. Koniec z okienkiem w urzędzie

Resort cyfryzacji przypomina, że od 1 listopada 2026 r. zakładanie pierwszej działalności gospodarczej możliwe będzie wyłącznie przez internet. Z pomocą przyjdzie jednak mObywatel. Rządowa aplikacja poprowadzi krok po kroku.

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Jak podkreśla ministerstwo, w usłudze Firma w aplikacji mObywatel można w prosty sposób zarejestrować swoją pierwszą działalność gospodarczą

Wniosek CEIDG-1 jest częściowo uzupełniany automatycznie danymi z rejestrów państwowych, więc nie tylko odbywa się to szybciej, ale mniejsze jest też ryzyko ewentualnych pomyłek.

Użytkownik wskazuje także adres prowadzenia działalności gospodarczej, wybiera kody PKD, ubezpieczyciela oraz urząd skarbowy, do którego będzie kierować zeznania podatkowe. W trakcie wypełniania wniosku może również założyć skrzynkę do e-Doręczeń u dostawcy publicznego lub dodać adres skrzynki, którą już ma u dostawcy komercyjnego. Na koniec wypełniony wniosek wystarczy podpisać profilem zaufanym i wysłać do CEIDG wprost z mObywatela - przypomina resort.

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Po kilku dniach od wysłania wniosku aplikacja powiadomieniami informować ma o aktualizacjach. Pojawią się m.in. informacje o zmianie statusu firmy na aktywną, nadaniu numerów NIP czy REGON, a także o aktywacji skrzynki do e-Doręczeń, jeśli taką prośbę złożone.

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Co ważne, usługa przy każdym uruchomieniu łączy się z bazą CEIDG, dzięki czemu użytkownik widzi w aplikacji dane zgodne ze stanem w rejestrze. Aktualne informacje są więc zawsze pod ręką – w mObywatelu - zaznacza ministerstwo.

Resort cyfryzacji przypomina także, że możliwości usługi Firma nie kończą się na zakładaniu działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może bowiem łatwo zawieszać lub wznawiać swoją działalność za pośrednictwem aplikacji i decydować o terminach tych zmian. Wystarczy wypełnić wnioski i wysłać je właśnie z poziomu mObywatela do CEIDG.

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W usłudze można również wyświetlić pełnomocników i prokurentów zgodnie z danymi w CEIDG, a także usunąć z listy wybraną osobę, w tym osobę prawną. Z aplikacji zostanie wysłany odpowiedni wniosek, który będzie skutkował zmianą w rejestrze. Użytkownik może również pobierać zaświadczenia z CEIDG w formacie PDF na telefon oraz łatwo kopiować i udostępniać dane firmowe, jak np. NIP lub REGON.

Resort uczula jednak, że za pomocą mObywatela da się zarejestrować jedynie pierwszą działalność gospodarczą. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie został jeszcze złożony w tej sprawie wniosek w innej formie, np. papierowej. Pozostałe formalności, jak zgłoszenie do ZUS (siebie lub pracowników) lub rejestrację jako podatnik VAT, należy przeprowadzić w urzędzie lub online na stronie biznes.gov.pl.

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Jak informowało Ministerstwo Cyfryzacji, mObywatel może pochwalić się liczbą 2 mln logowań każdego dnia. Od 1 listopada dojdzie kolejny pretekst. "Cyfrowe usługi publiczne stają się naturalnym elementem codzienności milionów użytkowników" - zaznaczył resort i tego akurat mObywatelowi odmówić nie można, bo załatwianie urzędowych (i nie tylko) spraw jest na wyciągnięcie ręki.

Zdjęcie główne: daily_creativity / Shutterstock

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