GTA VI bez gry, ale z gadżetami za 1740 zł. Oto 12 sposobów na lepsze wydanie pieniędzy

Rockstar Games potrafi dyktować warunki na rynku jak nikt inny, ale wycena edycji kolekcjonerskiej „Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection” na kwotę 1740,99 zł wywołała w sieci niemałe poruszenie.

Powód zgrzytu okazuje się kuriozalny: w wielkim, ekskluzywnym pudle nie znajdziecie ani fizycznej płyty, ani nawet cyfrowego kodu z kluczem do pobrania gry. Tytuł wyceniony na 369 zł każdy chętny musi dokupić osobno na własną rękę.

Co zatem ląduje w rękach klienta za niemal dwa tysiące złotych? Centralnym elementem kolekcji jest 15-centymetrowa figurka aligatora Macca the Gator ze skrytką umieszczoną w podstawie. Obok niej dołączono markowe okulary przeciwsłoneczne Oakley Frogskins z soczewkami Prizm Sapphire oraz oficjalną czapkę z daszkiem New Era 9FORTY A-Frame ozdobioną motywami ze stanu Leonida i słonecznego Vice City.

Listę akcesoriów uzupełniają:

materiałowa torba na ramię Leonida Keys,

magnetyczne lusterko kieszonkowe z motywem aligatora,

kieliszek z podobizną manata Chunkee the Manatee,

kolekcjonerska łyżeczka barmańska do mieszania drinków,

metalowy brelok do kluczy stylizowany na żyletkę,

zestaw 9 metalowych przypinek w ozdobnym pudełku,

pakiet 9 winylowych naklejek,

dwustronny plakat prezentujący z jednej strony grafikę z Macca the Gator, a z drugiej pełną mapę terenu Leonidy.

Łącznie otrzymujemy 11 gadżetów, które faktycznie czerpią z estetyki gry, a nie stanowią generycznych bibelotów z doklejonym na siłę logotypem. Mimo to niesmak pozostaje: wydając niemal 1750 zł, nie zyskujecie ani minuty samej rozgrywki. Ani bluzy czy koszulki!

Co kupisz w tej samej kwocie co edycja specjalna GTA VI?

Kwota 1740,99 zł otwiera potężne pole manewru. Zamiast pudła z gadżetami możecie za te same pieniądze złożyć kompletne stanowisko do grania albo zainwestować w sprzęt roboczy:

Używana konsola PlayStation 5

Na rynku wtórnym sprawne PS5 z napędem płyt kupicie bez trudu za około 1800-2000 zł. Wiem że wykraczam na start poza budżet. Ale zamiast pudełka i bluzy GTA VI, możecie mieć konsolę do odpalenia samego GTA VI.

Prawie 5 pełnych kopii GTA VI

Skoro standardowe wydanie gry kosztuje 369 zł, za cenę tego jednego zestawu kupicie cztery premierowe egzemplarze dla siebie i znajomych, a w portfelu zostanie jeszcze 264,99 zł. Do piątego kodu zabraknie wam zaledwie 105 zł.

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Google Pixel 10a

Niezły telefon w konfiguracji 8 / 128 GB bywa dostępny w promocjach za 1749 zł. Wystarczy dorzucić skromne grosze do ceny gadżetów od Rockstara, by zyskać pełnoprawne, wielozadaniowe urządzenie na lata zamiast figurki i przypinek.

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Zapas 10 czapek New Era

Klasyczne modele tej marki kosztują w granicach 150-170 zł. Dziesięć czapek po 169,95 zł zamknie się w sumie 1699,50 zł.

Jeśli wybierzecie bazowe fasony za około 120 zł, budżet pozwoli na zakup aż 14 sztuk.

Nintendo Switch OLED z grą

Nintendo Switch z OLED-em kupicie w elektromarketach za około 1499 zł. Po transakcji zostanie wam jeszcze wystarczająco na grę od Nintendo, a na biurko trafia działający sprzęt.

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Gogle VR Meta Quest 3S

Wariant z pamięcią 128 GB kosztuje obecnie około 1579 zł. Z założonego budżetu w kieszeni zostaje 161,99 zł, co bez problemu sfinansuje pierwszą grę z biblioteki, zapasowy kabel lub wygodniejsze mocowanie nagłowne.

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Używany Xbox Series S + TV

Kompaktowa konsola z dyskiem 512 GB to na polskich serwisach aukcyjnych wydatek rzędu 600-750 zł. Zostaje wam wystarczająco reszty na budżetowy telewizor, a w rękach macie gotowy zestaw z kontrolerem, na którym bez problemu odpalicie GTA VI w momencie debiutu.

Ponad 20 egzemplarzy GTA V na PS5

Biorąc pod uwagę GTA V na PlayStation 5 kosztuje 86 zł za sztukę, kwota 1740,99 zł pozwala na zakup aż 20 pełnych egzemplarzy gry, a w kieszeni zostanie jeszcze 20,99 zł na kebaba.

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DJI Osmo Pocket 3

Kompaktowa kamera z 3-osiową stabilizacją obrazu w najpełniejszej wersji z mikrofonem i innymi akcesorami kosztuje 1700 zł. Za cenę gadżetów z Vice City zyskujecie poręczny sprzęt nagrywający w jakości 4K z zaawansowanym śledzeniem obiektu, oszczędzając kilkadziesiąt złotych.

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Dron DJI Mini 3 (RC-N1)

Podstawowy wariant z fizyczną aparaturą sterującą wymaga wyłożenia 1499 zł. W kieszeni zachowacie aż 240 zł, co pozwoli bez trudu dokupić zapasowy akumulator lub szybką pamięć czy etui transportowe.

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Trzy pary okularów Oakley Frogskins

Standardowe wydania ze szkłami Prizm Sapphire kosztują 400-600 zł za sztukę. Kupując trzy różne pary, wydacie około 1600 zł. Nadal taniej od edycji kolekcjonerskiej GTA VI.

Monitor ultrapanoramiczny Samsung Odyssey G5 34 cale

Zakrzywiony monitor Samsung LC34G55TWWPXEN o rozdzielczości 3440 × 1440 px z odświeżaniem 165 Hz to wydatek rzędu 949 zł. Zostaje wam aż 791,99 zł - czyli kwota przewyższająca wartość dwóch gier w premierowej cenie.

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Dlaczego Rockstar wystawił tak bezczelny rachunek?

Skąd wziął się tak wyśrubowany próg cenowy? Pierwszy powód ma charakter czysto produkcyjny. Oakley oraz New Era to drogie marki, które wysoko wyceniają swoje akcesoria, a dedykowana figurka i metalowe detale powstały w ramach limitowanej serii na specjalne zamówienie wydawcy.

Standardowe okulary Frogskins pochłaniają od 400 do 650 zł, a czapki z serii 9FORTY to wydatek rzędu 110-170 zł.

Druga przyczyna sprowadza się do bezwzględnej siły samej marki. Rockstar doskonale zdaje sobie sprawę z pozycji GTA w popkulturze.

Dystrybucję pakietu ograniczono wyłącznie do oficjalnego sklepu internetowego oraz nałożono twardy limit jednej sztuki na klienta, co błyskawicznie nakręciło machinę sztucznego niedoboru. Wydawca wie, że najbardziej zagorzali kolekcjonerzy zapłacą 1740,99 zł nawet bez płyty w zestawieniu - kupują przecież nie tyle użytkowe przedmioty, ile poczucie posiadania unikalnego artefaktu, którego za kilka miesięcy nie kupi się już w regularnej cenie.

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