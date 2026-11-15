Amazon wysyła właśnie na orbitę 40 satelitów. Zaczyna się wielka wojna ze Starlinkiem

Starlink Elona Muska ma już ponad 11 tys. satelitów na orbicie, miliony klientów i ogromną przewagę nad konkurencją. Amazon nie zamierza jednak oddawać mu całego rynku internetu satelitarnego bez walki. Na Florydzie do startu przygotowano właśnie rakietę Vulcan z 40 satelitami Amazon Leo, największym jednorazowym ładunkiem tej konstelacji w historii.

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To początek znacznie większej operacji, bo Amazon zakontraktował 38 lotów Vulcana, które mają wynieść ponad 1500 satelitów. Gigant inwestuje nawet we własną infrastrukturę na kosmodromie, żeby kolejne rakiety mogły startować w odstępach liczonych w tygodniach, a nie miesiącach.

40 satelitów za jednym zamachem. Amazon bije własny rekord

Misja Leo Vulcan 1, oznaczona LV-01, ma wystartować 15 listopada z kompleksu SLC-41 na przylądku Canaveral na Florydzie. Najnowszy termin to godz. 18:11 czasu polskiego. Pierwotnie rakieta miała polecieć 13 listopada, ale start przełożono najpierw z powodu awarii instalacji dostarczającej azot, a następnie problemu z komunikacją między systemami naziemnymi a rakietą.

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Ładunkiem jest 40 satelitów Amazon Leo, czyli sieci wcześniej znanej jako Project Kuiper. Dotychczas największą partią urządzeń wysłanych przez firmę podczas pojedynczej misji było 36 egzemplarzy. Ten rekord ustanowiła w czerwcu europejska rakieta Ariane 6.

Nowy wynik umożliwi Vulcan w najmocniejszej konfiguracji VC6L. Rakieta otrzymała 6 bocznych silników wspomagających na paliwo stałe oraz zmodyfikowany, krótszy górny stopień Centaur V, zoptymalizowany pod kątem lotów na niską orbitę okołoziemską. To pierwszy raz, kiedy Vulcan poleci w takim zestawieniu.

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Będzie to także szalenie ważny sprawdzian dla samej rakiety. W lutym doszło do usterki dyszy jednego z silników pomocniczych, a Vulcan przez 9 miesięcy nie wykonywał kolejnych lotów. Inżynierowie wprowadzili poprawki, które teraz zostaną przetestowane podczas rzeczywistej misji.

Amazon wyprodukował już 1000 satelitów. W kosmosie jest jednak ich znacznie mniej

Największy problem Amazona nie polega w żadnym razie obecnie na produkcji urządzeń. Firma poinformowała, że na początku września ukończyła budowę swojego 1000. satelity. Tymczasem w ramach 14 dotychczasowych misji udało się wynieść na orbitę niespełna 400 egzemplarzy.

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Setki gotowych urządzeń czekają więc na transport. Amazon ma pieniądze, fabrykę i satelity, ale potrzebuje rakiet zdolnych do wynoszenia ich w wystarczająco dużych ilościach. Dlatego zakontraktował loty u kilku operatorów, w tym ULA, Arianespace, Blue Origin i SpaceX. Tak, firma Elona Muska pomaga budować sieć, która ma konkurować z jego własnym Starlinkiem. Amazon nie ma jednak wielkiego wyboru. Jak pisaliśmy przy okazji analizy wyścigu o internet satelitarny, przewaga SpaceX wynika również z posiadania własnych rakiet, które mogą latać wyjątkowo często.

Vulcan ma zmniejszyć tę zależność. W ramach 38 zakontraktowanych misji powinien wynieść ponad 1500 satelitów, czyli blisko połowę pierwszej generacji Amazon Leo, liczącej docelowo 3236 urządzeń.

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Warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się nie na orbicie, lecz na samym kosmodromie. Amazon współfinansował powstanie nowego budynku do pionowego montażu rakiet oraz mobilnej platformy startowej. Dzięki temu ULA może jednocześnie przygotowywać dwie misje Vulcana. Podczas gdy LV-01 zmierza na stanowisko startowe, kolejna rakieta jest już przygotowywana w osobnym budynku. Amazon zakłada, że LV-02 będzie mógł wystartować w ciągu kilku tygodni od udanej pierwszej misji.

Nie chodzi więc o pojedynczy rekord liczby satelitów, ale o zmianę tempa całego programu. Konstelacja telekomunikacyjna potrzebuje regularnych dostaw, ponieważ wraz ze wzrostem liczby klientów rośnie zapotrzebowanie na przepustowość i zasięg.

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Kolejna misja planowana jest również w Europie. 23 listopada lub później Ariane 6 ma wynieść z Gujany Francuskiej następne 36 satelitów. Jeśli oba listopadowe loty zakończą się sukcesem, konstelacja Amazona powiększy się o 76 urządzeń.

Starlink ma gigantyczną przewagę. Amazon zaczyna go jednak gonić

Według danych SpaceX z października tego roku Starlink miał już ponad 11 tys. satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Amazon, mimo ogromnych inwestycji, dopiero zbliża się do pierwszych 500 wyniesionych urządzeń.

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Przewaga Elona Muska dotyczy też klientów. Starlink jest działającą usługą, a Amazon nadal rozbudowuje sieć i przygotowuje szersze wdrożenie komercyjne. Pierwsze udostępnianie usługi klientom zapowiadane jest na końcówkę 2026 r.

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Amazon zdobywa jednak klientów instytucjonalnych. Linie lotnicze Delta zdecydowały się już na wykorzystanie Amazon Leo w 500 samolotach, a uruchomienie usługi zaplanowano na 2028 r. Firma liczy też na operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwa i mieszkańców obszarów pozbawionych szybkiego internetu naziemnego.

Dla rynku pojawienie się silnego konkurenta to dobra wiadomość. Starlink w wielu miejscach stał się podstawowym sposobem uzyskania szybkiego połączenia z internetem, ale prawdziwa konkurencja może wymusić atrakcyjniejsze ceny i poprawę jakości usług.

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Amazon ma jeszcze daleką drogę do pokonania SpaceX. Misja 40 satelitów nie zmieni przecież układu sił z dnia na dzień, ale może rozpocząć okres znacznie szybszej rozbudowy jego konstelacji. Najważniejsze będzie to, czy kolejne rakiety rzeczywiście zaczną startować regularnie. Bo w tej rywalizacji nie wygrywa ten, kto wyprodukuje najwięcej satelitów, lecz ten, kto potrafi najsprawniej umieścić je nad naszymi głowami.

* Źródło zdjęcia wprowadzającego: BlueOrigin / Canva Pro

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