Jeff Bezos inwestuje w Krakowie. Co będzie produkował w Polsce Blue Origin?

Drugi najbogatszy człowiek na świecie, Jeff Bezos, właściciel Amazon i firmy z branży kosmicznej Blue Origin, stawia na Kraków. Blue Origin zamierza uruchomić w stolicy Małopolski centrum badawczo-rozwojowe oraz własne laboratorium. W Polsce mają powstawać projekty zaawansowanych układów scalonych, które trafią na pokład satelitów budujących nową sieć łączności TeraWave.

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W Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiły się dwie spółki: Blue Origin Poland II, zarejestrowana 28 września 2026 r., oraz Blue Origin Poland, wpisana do rejestru 8 października 2026 r. Obie mają siedzibę przy ul. Wielickiej 28 w Krakowie, w kompleksie biurowym Equal Business Park. W zarządach obu podmiotów znaleźli się Paul Thomas Weber (główny prawnik w Blue Origin) i Jordan Gabriel Snow (wiceprezes Blue Origin).

W serwisie LinkedIn koncern zamieścił 20 ogłoszeń z ofertami pracy w Krakowie. Wynika z nich, że firma szuka między innymi dyrektora, który zbuduje lokalny zespół od podstaw. Wymagania obejmują co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego. Poszukiwani są również inżynierowie weryfikacji układów scalonych, projektanci elektroniki, specjaliści FPGA oraz programiści oprogramowania układowego. Krakowscy pracownicy mają współpracować z zespołami Blue Origin działającymi w innych krajach.

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Głównym zadaniem zespołu z Krakowa będzie opracowanie specjalnych układów dla satelitów sieci TeraWave. Pierwsze duże wyzwanie jest już określone. To doprowadzenie projektu układów scalonych do etapu tape-out w 2027 r. W tym samym roku Blue Origin zamierza rozpocząć rozmieszczanie satelitów TeraWave na orbicie.

W Krakowie będą projektować kosmiczne chipy

Poszukiwanie są głownie specjaliści układów scalonych ASIC i SoC. ASIC to skrót od Application-Specific Integrated Circuit, czyli układu scalonego zaprojektowanego do wykonywania konkretnego zadania. W przeciwieństwie do procesora ogólnego przeznaczenia nie musi być uniwersalny. Można go zoptymalizować pod kątem określonych operacji, tak aby wykonywał je szybciej, zużywał mniej energii i zajmował mniej miejsca.

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SoC, czyli System on a Chip, to z kolei rozwiązanie pozwalające umieścić wiele różnych elementów systemu elektronicznego na jednym kawałku krzemu. W jednym układzie mogą znaleźć się między innymi procesory, pamięć, kontrolery komunikacyjne i wyspecjalizowane bloki odpowiedzialne za przetwarzanie sygnałów.

Według informacji związanych z krakowskim projektem inżynierowie mają pracować przede wszystkim nad modemem o wysokiej przepustowości oraz cyfrowym układem beamformingu. To dwa elementy, które będą miały fundamentalne znaczenie dla sprawnego działania sieci TeraWave.

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Modem satelitarny odpowiada za przekształcanie danych cyfrowych w sygnały, które można przesłać drogą radiową, a następnie za ich odbieranie i odtwarzanie po drugiej stronie połączenia. Można go porównać do tłumacza, który zamienia informacje na odpowiedni język komunikacji między urządzeniami. W przypadku TeraWave musi radzić sobie z ogromnymi ilościami danych i zapewniać stabilną transmisję nawet wtedy, gdy satelity oraz odbiorniki znajdują się w ruchu.

Drugim ważnym elementem jest beamforming, czyli kształtowanie wiązki sygnału radiowego. To technologia pozwalająca antenie kierować energię fal radiowych w określonym kierunku zamiast rozsyłać ją jednakowo na wszystkie strony.

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Dzięki odpowiedniemu sterowaniu sygnałem można uzyskać mocniejsze i bardziej precyzyjne połączenie z wybranym odbiornikiem, ograniczyć zakłócenia oraz efektywniej wykorzystywać dostępne zasoby sieci.

Kosmiczna autostrada dla danych

Krakowska inwestycja jest związana z projektem TeraWave, który Blue Origin oficjalnie zaprezentował 21 stycznia 2026 r. To ambitny system łączności satelitarnej zaprojektowany przede wszystkim z myślą o przedsiębiorstwach, centrach danych i instytucjach państwowych. Nie jest to więc bezpośredni odpowiednik Starlinka, z którego korzystają miliony indywidualnych użytkowników.

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TeraWave ma przede wszystkim zapewniać bardzo szybkie i niezawodne połączenia tam, gdzie tradycyjna infrastruktura światłowodowa jest trudna lub kosztowna w budowie.

Konstelacja ma składać się z 5408 satelitów. Zdecydowana większość, bo aż 5280 jednostek, zostanie umieszczona na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). Pozostałe 128 satelitów będzie krążyć na średniej orbicie okołoziemskiej (MEO).

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Liczby podawane przez Blue Origin są imponujące. Według oficjalnych założeń sieć TeraWave ma oferować prędkość transmisji do 144 Gb/s w przypadku połączeń radiowych wykorzystujących satelity LEO. Jeszcze większe możliwości mają zapewniać połączenia optyczne obsługiwane przez satelity MEO. W ich przypadku mowa o przepustowości sięgającej 6 Tb/s.

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