Jeff Bezos wybrał Polskę. W Krakowie powstaną kosmiczne chipy

Biura i laboratorium powstaną w Krakowie. Ma być to oddział firmy Blue Origin. Jej właścicielem i założycielem jest miliarder Jeff Bezos. Blue Origin z impetem weszła na rynek usług kosmicznych, budując m.in. lądownik dla misji Artemis. To na jego pokładzie ludzie mają znów wylądować na Księżycu.

REKLAMA

Obie krakowskie spółki, czyli Blue Origin Poland i Blue Origin Poland II, są już zarejestrowane pod adresem ul. Wielicka 28. Mieści się tam nowoczesny kompleks biurowy Equal Business Park. Aktualnie Blue Origin poszukuje dyrektora oddziału i inżynierów, w tym głównego inżyniera ds. weryfikacji.

W Krakowie powstaną SoC

W oddziale powstać ma zespół badawczo rozwojowy oraz laboratorium. Krakowski zespół będzie pracować przy projektowaniu chipów do konstelacji satelitów TeraWave. Będzie to satelitarna sieć dostarczająca internet i zaprojektowanej z myślą o zapewnieniu symetrycznej prędkości transmisji danych z zawrotną prędkością 6 Tb/s w dowolnym miejscu na Ziemi.

REKLAMA

Jako główny inżynier ds. weryfikacji w zespole ASIC & Networking będziesz wspierać pierwszy wewnętrzny program TeraWave dotyczący układów scalonych, obejmujący modem o wysokiej przepustowości oraz cyfrowy układ kształtowania wiązki intensywnie wykorzystujący DSP, którego pierwsze wdrożenie planowane jest na 2027 r. - czytamy w ogłoszeniu.

Blue Origin zaznacza, że zakres prac obejmuje m.in. weryfikację IP, podsystemów i pełną weryfikację SoC, w tym podsystemów CPU, połączeń krytycznych dla wydajności, zabezpieczeń, szybkich urządzeń peryferyjnych, ścieżek danych modemu.

REKLAMA

Więcej na Spider's Web:

TeraWave ma przekroczyć wszystkie granice

Projekt TeraWave to ambitna inicjatywa firmy Blue Origin Jeffa Bezosa, której celem jest stworzenie globalnej sieci ultraszybkiej łączności satelitarnej. System ma składać się z 5408 satelitów rozmieszczonych na dwóch wysokościach, 5280 urządzeń na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) oraz 128 na średniej orbicie okołoziemskiej (MEO).

REKLAMA

Maszyny będą komunikować się ze sobą za pomocą łączy laserowych, tworząc kosmiczną infrastrukturę przesyłu ogromnych ilości danych. Blue Origin zapowiada przepustowość sięgającą nawet 6 Tb/s, przy czym satelity LEO mają zapewniać połączenia o szybkości do 144 Gb/s, a jednostki MEO będą odpowiadać za najbardziej wydajne połączenia optyczne.

Deklarowane parametry obejmują symetryczny transfer danych, czyli taką samą maksymalną szybkość wysyłania i pobierania informacji.

REKLAMA

TeraWave nie będzie jednak kolejnym Starlinkiem przeznaczonym przede wszystkim dla indywidualnych użytkowników. Blue Origin chce zaoferować swoje usługi przede wszystkim centrom danych, dużym przedsiębiorstwom oraz instytucjom rządowym i wojskowym, dla których niezawodność i przepustowość połączenia mają kluczowe znaczenie.

Sieć ma zapewnić alternatywę lub uzupełnienie dla tradycyjnych światłowodów i podmorskich kabli telekomunikacyjnych, szczególnie w miejscach, gdzie budowa naziemnej infrastruktury jest trudna, kosztowna lub nieopłacalna. Satelity mogą również zapewnić dodatkową drogę przesyłania danych na wypadek awarii tradycyjnych sieci.

REKLAMA

Firma zakłada obsługę około 100 tys. klientów, a rozpoczęcie rozmieszczania satelitów na orbicie planuje na czwarty kwartał 2027 r. TeraWave może więc stać się poważnym konkurentem dla rozwiązań SpaceX, ale będzie walczyć przede wszystkim o zupełnie inny, bardziej wymagający segment rynku.

Główna ilustracja wygenerowana przez AI.

Ładowanie...