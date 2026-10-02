Kto przejmie Orlen Paczkę? Nowy potężny chętny 

Poczta Polska już witała się z gąską - przed rokiem wszystko wskazywało na to, że państwowa spółka zyska jeszcze większą liczbę punktów odbiorów na terenie całego państwa, a wszystko to za sprawą przejęcia Orlen Paczki. W lutym tego roku pojawił się jednak komunikat, w którym poinformowano, że "Orlen i Poczta Polska wspólnie zdecydowały o odstąpieniu od realizacji porozumienia dotyczącego nabycia do 100 proc. udziałów spółki Orlen Paczka przez Pocztę Polska".

Saga jednak trwa. Na początku września minister aktywów państwowych Wojciech Balczun stwierdził wręcz, że "nie wyobraża sobie", aby Orlen Paczka nie stała własnością Poczty Polskiej. Na antenie Polsat News ujawnił, że proces związany ze sprzedażą Orlen Paczki nie zahamował, a Poczta Polska musi zbudować narodowego operatora logistycznego, bowiem jest to "również powiązane z bezpieczeństwem państwa".

Procedura przetargowa się toczy, a Orlen musi podjąć racjonalną decyzję kierując się swoim interesem. Wiem, że Poczta jest przygotowana od strony finansowej i mogę mieć tylko nadzieję, że Orlen Paczka trafi do Poczty - zapewnił Balczun pod koniec września.

Kwota jest jednak niemała. Jak informuje Business Insider, chętny na Orlen Paczkę musi na stół położyć ponad miliard złotych. Informator portalu przekazał, że ze strony rządu jest duży nacisk, aby Orlen Paczka po wielomiesięcznych zmaganiach ostatecznie trafiła w ręce Poczty Polskiej.

Być może minister potrzebuje jakiegoś sukcesu, a być może po prostu wie, że dla Poczty na obecnym rynku mocniejsze wejście w usługi kurierskie to kwestia przetrwania - zastanawia się źródło portalu.

Poczta Polska w odpowiedzi na pytania serwisu potwierdziła, że wciąż prowadzi negocjacje w sprawie zakupu 100 proc. udziałów w Orlen Paczka oraz - co wydaje się być najważniejsze - "posiada zapewnione finansowanie dla zrealizowania takiej transakcji".

Poczta Polska ma potężnego rywala w walce o Orlen Paczkę. To Allegro

Business Insider donosi, że pojawiło się zainteresowanie Orlen Paczką ze strony Allegro. Sama platforma jednak nie komentuje tych rewelacji.

Stawka jest niemała. Orlen Paczka dysponuje liczbą ponad 8 tys. automatów paczkowych. Celem Allegro na 2026 r. miało być dobicie do ok. 12 tys. własnych maszyn Allegro One Box, na ten moment już jest ich 11 tys.

Jednocześnie Allegro rozwija program Allegro Delivery, bazujący na współpracy z innymi firmami i tworzący sieć punktów i automatów, do której klienci platformy mogą zamawiać paczki. Obejmuje także automaty i punkty Orlen Paczka, DHL czy DPD.

Dla Poczty Polskiej Orlen Paczka może "być albo nie być", dla Allegro - szansą na rozwój sieci. Na finał tej sprawy jeszcze musimy poczekać - i nie wiadomo nawet ile, biorąc pod uwagę, że transakcja ciągnie się już długie miesiące.

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