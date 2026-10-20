"Prąd na żywo". Właśnie tak system monitorowania energii zmienia zasady gry

Podczas analizy comiesięcznych rachunków w poszukiwaniu anomalii oraz potencjalnych oszczędności da się czasem zauważyć, że te niespodziewanie wzrosły. Jeśli w zakładzie nie pojawiły się dodatkowe maszyny, a w biurze nikogo nowego nie zatrudniono, stosunkowo łatwo szuka się winowajcy. Można odkryć, że np. jakiś sprzęt lub system pobiera więcej energii niż potrzebuje.

Sprzęt, który w wyniku awarii, zużycia lub błędu ludzkiego zaczął generować niepotrzebne koszty, czasem zwraca na siebie uwagę sam. Problem w tym, że w biznesie rzadko kiedy mamy do czynienia z na tyle małą liczbą zmiennych, aby można było się łatwo samemu zorientować za każdym razem, gdy taki „wampir energetyczny” się u nas zadomowi. Bywa, że ten ukrywa się przed nami miesiącami.

Płacenie za prąd „na ślepo” jest prostą drogą do wpadnięcia w długi. Wysokie zużycie energii elektrycznej jest jednym z największych problemów, z jakimi mierzą się dzisiaj przedsiębiorcy. Jej ceny w obliczu niestabilnej sytuacji geopolitycznej stale rosną, więc warto zadbać o precyzyjne opomiarowanie zużycia. A w tym pomaga system system monitorowania energii od Plusa dla Biznesu.

Czym jest system system monitorowania energii?

System monitorowania energii od Plusa dla Biznesu jest centrum zarządzania zużyciem energii w przedsiębiorstwie. Do wykonywania pomiarów wykorzystuje urządzenia z kategorii Internetu rzeczy, które zbierają dane bezpośrednio z liczników dostarczanych w ramach tego rozwiązania, przesyłając je na bieżąco do chmury, co znacznie przyspiesza proces w porównaniu do ręcznego ich spisywania.

Wdrożenie systemu nie jest dla przedsiębiorstwa uciążliwe. Inżynierowie nie muszą doprowadzać kabli oraz projektować od zera całej instalacji w budynkach przedsiębiorstwa, bo liczniki wyposażone w modemy komunikują się bezprzewodowo z użyciem łączności Narrowband-IoT lub 5G/LTE oraz mogą korzystać z zasilania bateryjnego; są wtedy na tyle energooszczędne, że ich czas pracy liczony jest w latach.

System monitorowania energii to naprawdę potężne narzędzie, dzięki któremu dostosujemy poziom mocy zamówionej do realnych potrzeb. Pomoże nam przy okazji uniknąć kar za przekroczenie mocy umownej i pozwoli dokonać analizy, czy konieczna jest kompensacja mocy biernej. Dzięki kontroli parametrów sieci możemy wprowadzać na czas korekty za sprawą odczytów bieżących i analizy danych historycznych. A to daje wymierne oszczędności.

Co daje system monitorowania energii w praktyce?

Dzięki temu, że dane przesyłane są bezprzewodowo w określonych uprzednio interwałach czasowych, po wdrożeniu systemu monitorowania energii możemy dosłownie zobaczyć każdą kilowatogodzinę, za którą płacimy. Każda jednostka energii widoczna jest na wykresach w wygodnej w użyciu webaplikacji. Tę możemy uruchomić w przeglądarce internetowej.

Możliwość wykonywania dokładnych pomiarów „na żywo” pomaga zidentyfikować te obszary działalności, procesy, pomieszczenia lub wręcz pojedyncze urządzenia, które zużywają więcej prądu niż wynikałoby to z ich specyfikacji oraz rzeczywistych potrzeb. Zidentyfikujemy też te sprzęty, które są już przestarzałe i wymagają wymiany, która w szerszej perspektywie okaże się opłacalnym krokiem.

Jeśli tylko szef odkryje, że np. klimatyzacja w biurze działa na pełnych obrotach w weekendy, gdy nikogo nie ma w firmie, będzie mógł zadbać o to, by ją wyłączać, gdy nie jest potrzebna. Z kolei jeśli jedna z maszyn na hali zaliczy awarię, przez co pobiera dwa razy więcej mocy niż powinna, dowiemy się, że trzeba ją naprawić. Dzięki wiedzy możemy wprowadzić poprawki optymalizacyjne.

Co jeszcze warto wiedzieć o systemie monitorowania energii od Plusa dla Biznesu?

System sprawdza zarówno napięcia i prądy na fazach, jak i moc czynną pobieraną i oddawaną oraz moc bierną. Jest przy tym rozwiązaniem skalowalnym, więc obsłuży zarówno jedno piętro w biurowcu, jak i całą sieć fabryk. Z jego pomocą możemy z dowolnego miejsca na świecie monitorować zdalnie odległe obiekty bez konieczności wysyłania pracownika do odczytu danych z każdego licznika osobno.

Strażnik to kolejna istotna funkcja systemu, która ostrzeże o przekroczeniu krytycznych parametrów definiowanych przez klienta oraz pozwala na wyłączanie i przełączenie obwodów. Dzięki powiadomieniom możemy reagować od razu - bez czekania, aż sprawa wyjdzie na jaw przy okresowej analizie (co czasem nigdy nie ma miejsca ze względu na stopień skomplikowania infrastruktury).

W ramach systemu monitorowania energii wygenerujemy szczegółowe raporty opatrzone tabelami, wykresami, zestawieniami i porównaniami. Na bazie wskazań z licznika głównego i podliczników wykryjemy sytuacje, w których straty energii w węźle przekraczają dopuszczalne wartości. Optymalizacja prowadzi nie tylko do obniżenia kosztów bieżących, ale też do racjonalnego planowania wydatków w przyszłości.

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Jak wdrożyć system monitorowania energii w swojej firmie?

Przede wszystkim z pomocą doświadczonego partnera takiego jak Plus dla Biznesu. Efektywność energetyczna to dziś warunek konkurencyjności, a nowoczesny system wykorzystujący Internet rzeczy oraz Narrowband-IoT sprawia, że szef firmy w pełni kontroluje, ile przeznacza środków na prąd i widzi dokładnie, za co płaci. Więcej o tym, jak przebiega wdrażanie tego rozwiązania w firmie, dowiesz się na stronie internetowej dedykowanej systemowi monitorowania energii.

Grafika wygenerowana przy użyciu AI.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.