Woda i inne media w firmie pod kontrolą. Jak stać się smart?

Najwięcej trudności w zarządzaniu zasobami wodnymi w przedsiębiorstwach nastręcza ten moment, gdy trzeba manualnie spisać stan liczników. Jeszcze pal licho, jeśli mamy ich kilka obok siebie, ale gdy ich liczba idzie w dziesiątki albo setki, a do tego zamontowane zostały w różnych lokalizacjach i to gdzieś pod ziemią, to stajemy przed prawdziwym wyzwaniem.

Na szczęście nowoczesne smart-liczniki, które można znaleźć w ofercie Plusa dla Biznesu, są w stanie „spisywać się” same. Wykorzystują w tym celu technologię Narrowband-IoT dostarczaną przez zielonego operatora. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad zużyciem wody w firmie. Daje nam to również dodatkowe możliwości w zakresie sprawnego reagowania na awarie i inne niespodziewane sytuacje.

Spisywanie liczników wody w wersji smart

Liczniki starego typu jedynie pokazują informacje, na przykład o zużyciu wody, przez co potrzeba kogoś, kto od czasu do czasu rzuci na nie okiem i ręcznie spisze podawane przez nie wartości. Nie jest to efektywne ani kosztowo, ani czasowo. Proces spisywania liczników można jednak zautomatyzować i to niezależnie od skali prowadzonej działalności.

Osiąga się to poprzez zamontowanie na terenie przedsiębiorstwa liczników wyposażonych w małe, sprytne i energooszczędne nakładki. To właśnie w nich znalazły się bateria oraz moduł transmisji danych, a do tego nie mówimy tutaj o modemie rodem ze smartfona z typową kartą SIM. Tego typu akcesoria z kategorii Internetu rzeczy wykorzystują technologię NarrowBand-IoT.

Jak działają smart-liczniki z NarrowBand-IoT?

Tego typu smart-liczniki przede wszystkim “spisują się” same, bo automatycznie przesyłają na zewnętrzny serwer zarejestrowane dane. Do tego dają nam pogląd na zużycie wody w całym przedsiębiorstwie, jeśli zachodzi taka potrzeba, w czasie niemal rzeczywistym - aby lepiej panować nad kosztami. To otwiera przed nami nowe możliwości w zakresie analizy danych i poprawia nasze bezpieczeństwo.

Sieć typu NarrowBand zaprojektowano z kolei tak, aby obsługiwała dużą liczbę urządzeń na danym obszarze. Tymi urządzeniami mogą być zaś właśnie należące do kategorii Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, w skrócie IoT) inteligentne nakładki na liczniki. Wysyłają informacje do centrali, w określonych interwałach czasowych, a system informatyczny te dane później analizuje.

Czym dokładnie jest Narrowband-IoT i dlaczego działa tam, gdzie inne sieci zawodzą?

Narrowband należy do technologii z kategorii LPWA, co jest skrótem od „low power, wide area” - co tłumaczymy na język polski jako „niska moc, szeroki obszar”. W przypadku Plusa działa ona na licencjonowanym paśmie o niskiej częstotliwości, a stacje bazowe zapewniają pokrycie znacznie większego obszaru niż w przypadku wyższych częstotliwości wykorzystywanych zwykle przez smartfony.

Dzięki specyfice technologii Narrowband-IoT oraz pracy na niskich częstotliwościach, smart-nakładki sprawnie przesyłają dane nawet z trudno dostępnych miejsc - takich jak piwnice, podziemne studzienki czy garaże - gdzie tradycyjny zasięg (LTE czy 5G) bywa mocno ograniczony. Dodatkowym benefitem nakładek IoT jest zaś to, iż mogą działać długo na jednej baterii (nawet do 10 lat bez konieczności ich wymiany!) dzięki wykorzystaniu trybów oszczędzania energii takich jak eDRX czy PSM.

Smart-liczniki zwiększają bezpieczeństwo firmy.

Łatwo sobie przy tym wyobrazić sytuację, gdy w niedzielę o 3:00 nocy pęka rura - to zawsze zwiastun kłopotów. Firmy, które korzystają z klasycznych liczników, dowiedzą się o tym pewnie dopiero w poniedziałek rano, gdy pomieszczenia zostaną już zalane, a to może powodować ogromne starty - zarówno finansowe, jak i wizerunkowe, jeśli z tego powodu np. nie zrealizujemy zamówienia.

Smart-liczniki są w stanie wykrywać anomalie w zużyciu wody i jej nienaturalny przepływ, a system informatyczny, do którego są podpięte, może w takiej sytuacji wysyłać do administratora alerty. Jeśli takowy odbierzemy w porę, możemy podjąć środki zaradcze i ograniczyć skalę uszkodzeń wywołanych taką awarią, co oszczędzi nam potencjalnie tysiące złotych i masę… nerwów.

NarrowBand IoT w firmie - jak się do tego zabrać?

We wdrożeniu nowoczesnych liczników oraz oprogramowania, które nimi zarządza, pomagają partnerzy technologiczni. A na kogo się zdać, gdy uznamy, że przyszła na to pora? Oddajmy głos Jarosławowi Antoniakowi, prezesowi zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, które zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką wodną i wdrożyło już smart-liczniki.

Ogólnopolskim problemem Zakładów Wodociągów i Kanalizacji jest wszechobecna susza oraz niekontrolowalne straty wody. Dlatego my, jako przedsiębiorstwo mające takie same problemy, nie chcielibyśmy być bierni i dlatego zaczęliśmy współpracę z naszym wieloletnim partnerem Plusem, który zaproponował nam zdalne odczyty wodomierzy. Wyobraźmy sobie, że nie musimy już wysyłać pracowników, aby odczytali wodomierze. O ukrytych wyciekach wody dowiadujemy się w kilka minut, a nie w miesiąc. Wprowadziliśmy w przedsiębiorstwie zdalne odczyty wodomierzy, które przeciwdziałają niekontrolowanym wyciekom wody - wyjaśnia Jarosław Antoniak, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie



Spraw, by firma była „smart” już dziś

Inteligentne nakładki na wodomierze wykorzystujące technologię Narrowband-IoT to już nie pieśń przyszłości, tylko sposób na optymalizację kosztów, który jest w zasięgu każdego. Potrzebne do tego dane agregują się same; bez udziału ludzi, całą dobę. No a woda, którą mamy pod kontrolą, to mniejsze straty.

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Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wdrożyć Narrowband-IoT u siebie, skontaktuj się z przedstawicielami operatora poprzez dedykowaną podstronę w witrynie Plusa dla Biznesu. Eksperci firmy odpowiedzą na wszelkie pytania oraz wyjaśnią, jak najlepiej zabrać się do procesu wdrożenia inteligentnych liczników. Można z nim również porozmawiać o biznesowej chmurze, dzięki której unowocześnisz firmę.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.