Powodów, aby chcieć poznać aktualną lokalizację innej osoby, w tym członka rodziny lub znajomego, może być wiele - jak choćby chęć zapewnienia jej bezpieczeństwa, czy też odnalezienia jej w wypadku zaginięcia. Pozwala to też oszacować, jak długo będziemy czekać na jej przybycie. Jest kilka usług, aplikacji oraz gadzetów, które na to pozwalają.

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Trzeba pamiętać, że śledzenie danej osoby bez jej wiedzy - niezależnie od tego czy mamy na myśli fizyczną działalność, podrzucenie jej lokalizatora czy też instalację na jej telefonie lub laptopie oprogramowania szpiegującego - jest w najlepszym razie nieetyczne, a do tego może zostać uznane za nielegalne. Zawsze powinniśmy najpierw uzyskać na to zgodę drugiej osoby.

Czekasz na spóźniającego się znajomego, a może chcesz upewnić się, że dziecko bezpiecznie wróciło ze szkoły? Nie znajdziesz tu najlepszych programów szpiegowskich i urządzeń lokalizujących z podsłuchem. Przedstawiamy legalne metody oraz zbiór porad, dzięki którym sprawdzicie czyjąś lokalizację oraz w bezpieczny i kontrolowany sposób udostępnicie swoje aktualne położenie innym.

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Jak sprawdzić lokalizację bliskiej osoby?

Konfiguruje się to przede wszystkim we współpracy z drugą osobą, która chce udostępniać nam swoją lokalizację. Potem po naszej stronie będziemy ją widzieć. W wielu przypadkach wystarczy dowolny smartfon z dostępem do podstawowych usług jak Mapy Google i nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania, ani dokupowania urządzeń jak sprzętowy lokalizator. Chociaż oczywiście można skorzystać również z takich rozwiązań - mogą sprawdzić się lepiej.

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Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 W pierwszym kroku trzeba wcisnąć zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, a w drugim wybrać z listy p...

Na sprawdzanie lokalizacji bliskich pozwalają Mapy Google

Aby z tego skorzystać, wystarczy poprosić bliską osobę, by włączyła udostępnianie lokalizacji w Mapach Google. W tym celu kliknąć w ikonkę profilową i wybrać opcję Udostępnianie lokalizacji.

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Galeria: 4 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 4 W aplikacji Znajdź, aby udostępnić swoje położenie, musimy najpierw wcisnąć tę ikonkę plusika

W przypadku posiadaczy sprzętów Apple’a mamy dostęp do apki Znajdź

Udostępnić swoją lokalizację bliskim można w sieci Znajdź od Apple’a. W przypadku członków rodziny można tym zarządzać w menu Ustawienia | iCloud, ale nie jesteśmy do tego ograniczeni. Aby udostępnić lokalizację dowolnej osobie, trzeba otworzyć apkę i wcisnąć ikonkę z plusem po prawej stronie ekranu. Potem z poziomu wyskakującego menu wybieramy opcję Udostępniaj moje położenie. To tutaj wskazujemy kontakt, któremu chcemy udostępnić lokalizację.

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Warto przy tym dodać, że od jakiegoś czasu popularnością cieszą się małe gadżety takie jak Apple AirTag, które można podpiąć dosłownie wszędzie - do kluczy czy roweru. Inne firmy mają swoje rozwiązania. Samsung ma w ofercie Galaxy SmartTag, a tego typu sprzęty oferują też Baseus, czy Chipolo, a tanie lokalizatory można kupić nawet w Action. Możemy też przypisać taki gadżet do naszego konta, nazwać go np. Plecak albo Rower i udostępnić go bliskim w zakładce Przedmioty.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 W celu wysłania lokalizacji na iMessage należy wcisnąć guzik plusa po lewej stronie pola tekstowego

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iMessage od Apple’a również korzysta z modułu Znajdź zarówno na stałe, jak i na żądanie

Udostępnianie lokalizacji działa w ramach komunikatora od Apple’a. Jeśli rozmawiamy z osobą, która udostępnia nam lokalizację, od razu na górze ekranu widzimy nazwę miejsca, w którym jest, a do tego możemy podejrzeć na mapie w panelu ze szczegółami kontaktu. Po otwarciu iMessage możemy również udostępnić lokalizację na chwilę. W tym celu wciskamy guzik plusika po lewej stronie pola do wpisywania wiadomości i wybieramy odpowiednią opcję po przewinięciu listy w dół. Potem decydujemy, czy chcemy udostępniać lokalizację na żywo (i przez jaki czas), czy też jedynie pinezkę z konkretnymi koordynatami.

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WhatsApp również pozwala sprawdzić lokalizację. Jak to działa?

Do poznania lokalizacji innej osoby można wykorzystać również inne komunikatory, takie jak WhatsApp. Aby udostępnić swoje położenie, wystarczy wejść do czatu z daną osobą, tudzież grupą osób i tapnąć ikonę plusika, a potem wybrać opcję Położenie, by rozpocząć transmisję lokalizacji - możemy nawet określić czas jej trwania.

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Jak sprawdzić czyjąś lokalizację za pomocą komunikatora Messenger?

Działa to analogicznie jak w przypadku iMessage i WhatsAppa. W tym celu należy wcisnąć guzik po lewej stronie pola tekstowego na wpisanie wiadomości oraz wybrać opcję Lokalizacja. Udostępnianie położenia w ten sposób jest szczególnie wygodne np. w czasie wycieczek, gdzie komunikujemy się z grupą osób przez komunikator.

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Podczas przejazdów Uberem i Boltem również można dzielić się lokalizacją.

Tutaj sprawa jest najprostsza - możemy z poziomu aplikacji udostępnić swój przejazd innym. Taką możliwość dają aplikacje popularnych przewoźników jak Bolt, czy Uber. W ten sposób możemy śledzić w czasie rzeczywistym całą trasę przejazdu. Niektórzy przewoźnicy udostępnili również opcję nagrywania audio podczas przejazdu.

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Jak sprawdzić czyjąś lokalizację za pomocą namierzania karty SIM (po numerze telefonu)?

Da się to zrobić, ale nie jest to metoda doskonała. Po pierwsze nie jest to zbyt precyzyjne, bowiem opiera się nadajnikach BTS. Po drugie można znaleźć setki aplikacji tego typu, a wiele z nich to… złośliwe oprogramowanie. Po trzecie wymaga od nas wcześniejszych formalności, m.in. zgody właściciela karty SIM na lokalizowanie, którą należy załatwić u operatora (usługa może być płatna).

Po czwarte i ostatnie, podobnie jak w powyższych przypadkach wymaga ona włączonego telefonu. Jeśli telefon się rozładował bądź uległ zniszczeniu, nie namierzymy osoby po numerze telefonu. Wśród usług tego typu warto wyróżnić chyba tylko Gdzie Jest Dziecko?, bowiem działa ona we współpracy z polskimi operatorami. Obsługują ją zarówno Orange, Play, Plus, jak i T-Mobile.

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Skutecznym sposobem na zlokalizowanie kogoś jest użycie Scannero, przyjaznej dla użytkownika usługi online, która umożliwia śledzenie lokalizacji telefonu za pomocą samego numeru telefonu. Scannero nie wymaga instalacji aplikacji ani skomplikowanej konfiguracji - wystarczy wprowadzić numer telefonu, aby otrzymywać dane o lokalizacji w czasie rzeczywistym. Jest szybki, bezpieczny i kompatybilny z dowolnym urządzeniem. Dowiedz się więcej na stronie Scannero.

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