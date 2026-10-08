Miało być 60 superszybkich pociągów. Wyszło jak zwykle

Pociągi na 320 km/h mają zapewnić przede wszystkim zakupy PKP Intercity. Spółka związana z CPK skupi się na znacznie wolniejszych, ale bardziej uniwersalnych składach AeroExpress i RegioExpress. Zmieniają się plany dotyczące pociągów, które miały trafić do taborowego poolu CPK.

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Jeszcze kilka miesięcy temu na stole było nawet 60 składów rozwijających co najmniej 320 km/h. Teraz priorytetem mają być jednostki na 200 km/h lub nieco więcej. Superszybkie pociągi z polskich torów jednak nie znikają. Ich zakup prowadzi równolegle PKP Intercity i właśnie to postępowanie ma według rządu wystarczyć do obsługi przyszłej sieci Kolei Dużych Prędkości.

Jeszcze w maju pytali o 60 pociągów

Zmiana jest znacząca, bo plany były już znacznie bardziej konkretne niż luźna zapowiedź. W maju pisaliśmy, że należący do grupy CPK pool taborowy rozpoczął badanie rynku przed zakupem 40 pociągów zdolnych do jazdy z prędkością co najmniej 320 km/h. Opcja miała pozwolić powiększyć zamówienie o kolejnych 20 składów, a producent miał zapewnić również ich utrzymanie przez 30 lat.

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RFI, czyli zapytanie skierowane do rynku przed właściwym przetargiem, rzeczywiście trafiło do producentów. Nie oznaczało jeszcze podpisania umowy, ale pozwalało sprawdzić ceny, możliwości fabryk, dostępne konstrukcje i terminy dostaw. Teraz wszystko wskazuje na to, że ten zakup nie będzie kontynuowany w pierwotnej formie.

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Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu ds. CPK, poinformował, że spółka dostała jasny kierunek: pool powinien skoncentrować się na taborze poruszającym się z prędkością około 200 km/h, przede wszystkim na pociągach o charakterze RegioExpress. Zakup własnych składów dużych prędkości ma zejść z pierwszego planu.

Pociągi na 320 km/h kupuje już PKP Intercity

Skąd to zamieszanie? Chodzi o to, że równolegle trwa znacznie bardziej zaawansowany przetarg PKP Intercity na pierwsze w Polsce składy przeznaczone do regularnej jazdy z prędkością 320 km/h. Podstawowe zamówienie przewoźnika obejmuje 20 jednostek, a opcja pozwala dokupić kolejnych 35. Łącznie może więc powstać flota 55 superszybkich pociągów. Według obecnych założeń ma ona wystarczyć nie tylko dla linii Y łączącej Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław, lecz także dla kolejnych odcinków przyszłej sieci.

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PKP Intercity przygotowuje już nawet bazę na warszawskich Szczęśliwicach, która ma obsługiwać przyszłe pociągi rozwijające co najmniej 320 km/h. O kontrakt walczą najwięksi europejscy producenci, a w postępowaniu uczestniczy również PESA w konsorcjum z Hitachi Rail.

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Z punktu widzenia państwa powstawał więc dość szczególny układ. PKP Intercity zamierza kupić nawet 55 pociągów KDP, a inna kontrolowana przez państwo spółka przygotowywała równolegle własny zakup maksymalnie 60 podobnych jednostek. Nie chcą się po prostu zdublować.

Zamiast 320 km/h ważniejsze będzie 200 km/h

Pool taborowy nie znika. Zmienia się przede wszystkim rodzaj pociągów, na których ma się skupić. Najpilniejsze są jednostki potrzebne już w 2032 r., kiedy zgodnie z harmonogramem ma ruszyć pierwszy odcinek nowej infrastruktury między Warszawą, lotniskiem i Łodzią. Mają go obsługiwać AeroExpressy, czyli pociągi przystosowane do szybkiego przewozu dużej liczby pasażerów wraz z bagażem. Drugą grupą będą RegioExpressy przeznaczone na dłuższe połączenia międzyregionalne.

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CPK chce przy tym maksymalnie zunifikować oba typy. Z technicznego punktu widzenia mógłby to być ten sam model pociągu, ale z innym wyposażeniem wnętrza. W wersji lotniskowej potrzebne są szerokie drzwi, bezstopniowe wejście i dużo miejsca na walizki. W odmianie regionalnej więcej przestrzeni można przeznaczyć na siedzenia i wyposażenie potrzebne podczas dłuższej podróży. Prędkość maksymalna ma wynosić około 200 km/h. Jeżeli przy podobnej cenie producent będzie w stanie zaoferować 230 km/h, spółka również bierze taki wariant pod uwagę.

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Taki tabor jest też znacznie tańszy. Według przedstawionych szacunków pojedynczy pociąg do 200 km/h może kosztować około 50 mln zł, podczas gdy skład dużych prędkości to już około 120-130 mln zł. W programie wieloletnim na zakupy poolu zapisano 1,7 mld zł.

Czy 60 szybkich pociągów zniknęło na zawsze?

Stanowisko rządu jest takie, że pool ma zrezygnować z zakupu pociągów dużych prędkości, ponieważ wystarczającą flotę zapewni PKP Intercity. Przedstawiciele samego CPK mówią jednak bardziej o przesunięciu decyzji w czasie niż definitywnym zamknięciu tematu.

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Pełna linia Y do Wrocławia i Poznania ma być potrzebna pociągom KDP dopiero około 2035 r. Spółka może więc najpierw zobaczyć, jak zakończy się postępowanie PKP Intercity, jakie ceny zaproponują producenci i jak rozwinie się europejski rynek. Za kilka lat konkurencja może być większa. Kolejni producenci mogą uzyskać wymagane doświadczenie i homologacje, a polskie firmy rozwinąć kompetencje potrzebne do wejścia w segment dużych prędkości.

PESA już dziś próbuje wykonać taki skok wspólnie z Hitachi Rail. Dla bydgoskiej firmy udział w obecnym przetargu PKP Intercity ma być okazją do zdobycia doświadczenia, którego krajowi producenci dotąd po prostu nie mieli.

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CPK rozważa więc, czy w przyszłości nie wrócić do szybkich pociągów, ale w nieco innym wydaniu. Jednym z analizowanych kierunków są tańsze, bardziej pojemne konstrukcje, być może nawet piętrowe, które nie konkurowałyby bezpośrednio z bardziej premiumowym taborem PKP Intercity.

Polska nadal szykuje się na 320 km/h

Zmiana planów poolu nie oznacza więc, że Kolej Dużych Prędkości zostanie ograniczona do 200 km/h. Linia Y nadal jest projektowana pod znacznie większe prędkości, a PKP Intercity nie wycofuje się ze swojego postępowania.

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Nowe trasy mają w przyszłości pozwolić m.in. skrócić podróż ze Szczecina do Warszawy do około 3 godz. Do osiągnięcia takich czasów potrzebna będzie zarówno nowa infrastruktura, jak i pociągi potrafiące wykorzystać jej możliwości. Zmienił się natomiast podział ról. PKP Intercity ma dostarczyć Polsce superszybką flotę KDP, a pool związany z CPK skoncentrować się na pociągach, których będzie potrzeba wcześniej i które można wykorzystać na większej liczbie tras.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Agnes Kantaruk, Shutterstock

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