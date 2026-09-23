Koniec nerwów w pociągach. PKP Intercity testuje internet, który nie znika
Pociąg rozpędził się do 160 km/h i nawet to nie wpłynęło na problemy z dostępem do sieci. Testy wypadły śpiewająco.
ACO Solutions oraz PKP Intercity przeprowadziły pierwsze na świecie oficjalne testy łączności satelitarnej OneWeb (Eutelsat) na pokładzie taboru kolejowego - poinformował przewoźnik. Sprawdzian technologii odbył się w pociągu PKP Intercity na trasie Kozłów – Warszawa – Tczew.
Jak wyjaśnia przewoźnik, celem projektu było sprawdzenie możliwości wykorzystania europejskiej łączności satelitarnej podczas podróży, "również w miejscach, w których zasięg tradycyjnych sieci naziemnych może być ograniczony lub niestabilny". Z testów wynika, że to rozwiązanie może wyeliminować bolączki, z którymi pasażerowie zmagają się od lat.
W testach wykorzystano pierwszy certyfikowany dla kolejnictwa terminal satelitarny dla konstelacji OneWeb opracowany specjalnie z myślą o taborze kolejowym przez firmę Kymeta. Rozwiązanie zostało przystosowane do pracy w warunkach charakterystycznych dla transportu szynowego oraz do utrzymywania połączenia podczas przemieszczania się pojazdu z dużą prędkością. Dostawcą usług satelitarnych podczas testów był europejski operator Eutelsat, który wspólnie z dystrybutorem usług, firmą Hispasat oraz polskim partnerem i kluczowym integratorem – ACO Solutions zapewnił wsparcie niezbędne do realizacji projektu i prawidłowego funkcjonowania infrastruktury łączności - relacjonuje PKP Intercity.
Próby, jak opisuje przewoźnik, potwierdziły bardzo dobrą jakość działania połączenia satelitarnego
Łączność pozostawała stabilna nawet podczas jazdy pociągu z prędkością 160 km/h. Zdaniem PKP Intercity sprawdzian zademonstrował "potencjał technologii satelitarnej jako rozwiązania wspierającego dostęp pasażerów do Internetu w podróży".
- Stale poszukujemy rozwiązań, które mogą podnosić komfort podróży i odpowiadać na rosnące oczekiwania naszych pasażerów. Udane testy pokazują, że łączność satelitarna ma duży potencjał w transporcie kolejowym. Cieszymy się, że dzięki bardzo dobrej współpracy z ACO Solutions oraz zaangażowaniu wszystkich partnerów technologicznych mogliśmy sprawdzić to innowacyjne rozwiązanie w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. To dla nas ważny krok w analizie możliwości dalszego rozwoju usług cyfrowych na pokładach pociągów PKP Intercity - powiedziała Joanna Siecińska, Członek Zarządu PKP Intercity ds. Finansów i Rozwoju Biznesu.
Z kolei jak dodaje Jarosław Nowicki, prezes ACO Solutions, wyniki testów są dowodem na to, że łączność satelitarna oparta na europejskiej konstelacji może realnie zmienić sposób, w jaki zapewniany jest dostęp do sieci w transporcie kolejowym.
- Potwierdziliśmy skuteczność tego rozwiązania w rzeczywistych warunkach i przy dużych prędkościach. To otwiera drogę do zapewnienia pasażerom stabilnej, wysokiej jakości łączności nie tylko w Polsce, ale docelowo również na trasach w całej Europie - przekonuje Nowicki.
Nowa rewolucja na torach. To internet
Duże nadzieje z internetem satelitarnym na pokładach pociągów wiązał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu tłumaczył, że konieczne jest "rewolucyjne podejście", bo bezproblemowy dostęp do internetu to coś, czego oczekują pasażerowie i czym można przyciągnąć nowych podróżnych.
- Testujemy różne warianty, ale nie w oparciu o LTE, tylko o łączność satelitarną, która zniweluje wszystkie problemy - mówił antenie RMF FM.
PKP Intercity zamierza przetestować satelitarne Wi-Fi w warunkach bojowych, czyli podczas regularnych kursów z pasażerami na pokładzie, już w październiku.
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