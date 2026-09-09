Działające Wi-Fi w PKP IC. Otwieram szampana, nowe testy to przełom

Kto choć raz próbował popracować albo obejrzeć film w pociągu PKP Intercity, ten wie, czym jest bezradność. Pokładowe Wi-Fi potrafi zniknąć dokładnie w momencie wysyłania ważnego pliku, a ponowne logowanie przez stronę powitalną graniczy z cudem. Wagonowa sieć bezprzewodowa działa tak niestabilnie, że większość podróżnych po kilku minutach rezygnuje z niej na rzecz własnego pakietu danych w telefonie.

Sytuacja staje się uderzająca po zajęciu miejsca w składzie Pendolino. Pasażer płaci za bilet wyższej kategorii, oczekując komfortowych warunków do pracy, a w zamian trafia do odciętej od świata metalowej kapsuły. Metalowa konstrukcja składu skutecznie tłumi sygnał z masztów komórkowych, a routery pokładowe kapitulują w każdym lesie i głębszym wykopie. Czasem sieć prześle pakiet danych, jednak znacznie częściej podróż upływa pod znakiem niekończącego się buforowania treści.

Na horyzoncie pojawia się jednak realna zmiana technologiczna. Narodowy przewoźnik postanowił rozwiązać wieloletni paraliż telekomunikacyjny, sięgając po łączność satelitarną na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Październikowy pilotaż z pasażerami w składzie ED250

Nowy etap prac rusza w październiku i skupi się wyłącznie na flagowych składach ED250. PKP Intercity zamierza przetestować satelitarne Wi-Fi w warunkach bojowych, czyli podczas regularnych kursów z pasażerami na pokładzie. Zapowiedź złożył minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu za Rynek Kolejowy.

Do testów wyznaczono na razie jeden konkretny pociąg Pendolino, który posłuży za jeżdżące laboratorium. To właśnie na jego dachu zainstalowano specjalistyczne odbiorniki Kymeta współpracujące z satelitami Eutelsat OneWeb, które wcześniej przeszły wstępne próby bez udziału podróżnych.

Eksperyment na pokładzie ED250 potrwa kilka miesięcy i obejmie wybrane odcinki tras w kraju. Kluczowym elementem nowego projektu ma być zaangażowanie samych podróżnych - pasażerowie otrzymają ankiety, w których na bieżąco ocenią stabilność oraz jakość transferu podczas jazdy.

Eutelsat OneWeb i Kymeta zamiast komercyjnego Starlinka

Wybrany system Eutelsat wygrał wewnętrzną selekcję z konkurencyjnym Starlinkiem. Wiem o tym, że w 2025 r. przewoźnik sprawdzał sprzęt Elona Muska zarówno w wersji konsumenckiej, jak i kolejowej, ale to technologia Kymeta trafiła ostatecznie na dach pociągu dużej prędkości do testów z pasażerami.

Przewoźnik chce sprawdzić, jak satelitarna aparatura w Pendolino poradzi sobie przy dużych prędkościach w zróżnicowanym otoczeniu. Głównym celem jest weryfikacja odbioru sygnału na odcinkach leśnych, w głębokich przekopach kolejowych oraz na gęsto zabudowanych obszarach miejskich, gdzie tradycyjna sieć komórkowa zawodzi.

Satelitarny punkt dostępowy nie zastąpi całkowicie dotychczasowych modemów LTE/5G, lecz zintegruje się z nimi w układzie hybrydowym. Zadaniem orbity będzie eliminowanie tak zwanych białych plam zasięgowych, w których naziemna infrastruktura operatorów komórkowych nie radzi sobie z obsługą pędzącego składu.

Plany dla całej floty i ostrożny optymizm

Jeśli jesienny sprawdzian w Pendolino wypadnie pomyślnie, technologia ma wejść na stałe do całego taboru najwyższej kategorii. Docelowo satelitarne moduły łączności mają pojawić się we wszystkich dwudziestu składach ED250, a także w fabrycznie nowych pociągach dużych prędkości planowanych do zakupu.

Wszystko brzmi obiecująco, ale pamiętajmy o proporcjach: piszę tutaj o instalacji w jednym jedynym pociągu z całej floty 20 pojazdów ED250. Szansa, że trafisz akurat na ten konkretny skład w drodze do Warszawy czy Gdańska, jest na razie znikoma, więc dla większości pasażerów październik nie przyniesie odczuwalnej zmiany.

Należy pamiętać, że pilotaże sprzętowe podlegają surowej weryfikacji w terenie. Pędzący skład, trakcja elektryczna, tunele i zmienne warunki atmosferyczne to trudne środowisko dla anten satelitarnych. Jeśli transfer okaże się niestabilny pod obciążeniem setek urządzeń naraz, a koszty wdrożenia przerosną budżet, projekt może skończyć się równie szybko, jak wystartował.

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