Twój telefon zawyje nawet wyciszony. Nadchodzi potężny następca Alertu RCB

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że przygotowuje wdrożenie nowego systemu ostrzegania i alarmowania Cell Broadcast. To technologia przesyłania natychmiastowych ostrzeżeń na telefony użytkowników znajdujących się w określonym obszarze (np. miasta, powiatu, województwa lub całego kraju). To znacznie bardziej zaawansowana technologia niż dotychczasowe Alerty RCB.

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Rząd pracuje nad wdrożeniem technologii Cell Broadcast

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał list intencyjny dotyczący uruchomienia systemu Cell Broadcast. To system pozwalający na wysyłanie ostrzeżeń bezpośrednio do użytkowników w obszarze zagrożenia. W odróżnieniu od obecnych Alertów RCB działa on na zasadzie bezadresowego rozgłaszania - można go trochę przyrównać do radia.

Cell Broadcast do działania wykorzystuje stacje bazowe. System wysyła jeden komunikat z masztów do smartfonów, zamiast zlecać masową wysyłkę SMS-ów do każdej karty SIM znajdującej się na określonym terenie. Następnie telefony z Androidem lub iOS, otrzymując taką informację, wykorzystują funkcję zaszytą w systemie i praktycznie natychmiastowo wyświetlają powiadomienie o najwyższym priorytecie. Nie wymaga więc aplikacji ani nawet aktywnej karty SIM.

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Kluczowe jest bowiem to, że system omija nawet tryb cichy. Jest w stanie poinformować o zagrożeniu także użytkownika z wyciszonym telefonem, w którym wyłączono transmisję danych. Przy poważnym zagrożeniu telefon zadziała trochę jak syrena alarmowa.

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Służby obsługujące narzędzie będą musiały jedynie wskazać określony obszar, na który zostanie wysłany komunikat. Informacje otrzymają wszystkie osoby znajdujące się w zasięgu określonych nadajników sieciowych.

Uruchomienie Cell Broadcast nie oznacza jednak rezygnacji z dotychczasowych metod ostrzegania ludności. Alert RCB nigdzie się nie wybiera, podobnie jak inne rządowe aplikacje czy syreny. Będzie to system uzupełniający.

Rozwiązanie ruszy w 2027 r.

Według ministra Marcina Kierwińskiego wdrożenie technologii Cell Broadcast w Polsce ma nastąpić w ciągu następnych 12 miesięcy. Oznacza to, że do końca 2027 r. funkcja umożliwiająca skuteczniejsze ostrzeganie ludności zostanie uruchomiona.

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Za wdrożenie projektu odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz najwięksi operatorzy obsługujący sieci komórkowe w Polsce: Orange, Plus, T-Mobile oraz Play.

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