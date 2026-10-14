Unia Europejska z obowiązkiem światłowodu. Istotna zmiana

Rozwój infrastruktury sieciowej w Polsce postępuje w zawrotnie szybkim tempie. Zdecydowana większość domów i mieszkań w Polsce ma dostęp do szybkiego łącza światłowodowego. Przepisy wymagają również instalowania infrastruktury światłowodowej we wszystkich nowych i remontowanych budynkach. Stowarzyszenie DNA Europe chce jednak, aby zakazano korzystania ze starych, miedzianych kabli.

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Światłowód ma zastąpić miedź w Unii Europejskiej

Dostępność światłowodu w Polsce znacząco wzrosła w ciągu ostatnich lat. Wcześniej był to luksus kojarzący się głównie z miastami i gęsto zaludnionymi miejscowościami. Wsie często bywały cyfrowo wyłączone. W mojej wsi światłowód pojawił się stosunkowo niedawno, a przed tym czasem trzeba było bazować na powolnym kablu miedzianym o przepustowości do 10 Mb/s.

Niestety, wciąż istnieją miejsca, gdzie operatorom nie opłaca się inwestować w podpinanie światłowodu - nawet jeśli firmy telekomunikacyjne mają do dyspozycji publiczne środki pozyskane m.in. z Unii Europejskiej. W średnio opłacalnych lokalizacjach najprawdopodobniej przez najbliższe lata będzie problem z dostępnością światłowodu i użytkownicy będą musieli korzystać z miedzi.

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Stowarzyszenie DNA Europe, zrzeszające podmioty i firmy telekomunikacyjne ze Starego Kontynentu, chce, aby Unia Europejska wprowadziła przepisy nakładające obowiązek zastąpienia sieci miedzianych światłowodem. Ma to na celu przyspieszenie cyfryzacji krajów członkowskich, które pozostają w tyle pod względem wdrażania światłowodu.

Dyrektor niemieckiego stowarzyszenia ANGA uważa, że bez konkretnych ram prawnych kraje o niskim poziomie wdrażania światłowodu nie będą w stanie nadgonić reszty stawki.

Ustawa pozostaje przedmiotem dyskusji

Unia opracowała Akt o Infrastrukturze Cyfrowej (Digital Network Act, w skrócie DNA), który ma zostać przyjęty w 2027 r. Rozwiązanie zakłada przejście z kabli miedzianych na światłowód do końca 2035 r. Problemem nowego aktu ma być to, że jest skomplikowany i nie zapewnia jasnej oraz obowiązkowej ścieżki przejścia z miedzi na światłowód. Zamiast prostych przepisów regulacja ma obejmować niepotrzebne i powielające się zasady.

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DNA Europe chce natomiast przejrzystych przepisów nakazujących wyłączenie starej technologii miedzianej. Źle opracowane przepisy mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc w tej sytuacji. Koalicja podkreśla, że nowe zasady nie mogą pomijać mniejszych dostawców oraz operatorów i faworyzować największych graczy.

Mimo wszystko Polska nie jest daleka od całkowitego zrezygnowania z miedzi na rzecz światłowodu. Z obecnych szacunków wynika, że ok. 78 proc. domów w kraju ma dostęp do światłowodu.

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