Koniec męczarni z WiFi w Pendolino. PKP wpuszcza internet z kosmosu

Każdy, kto chociaż raz podróżował Pendolino, dobrze wie, że pokładowe WiFi nie należy do najskuteczniejszych rozwiązań. Niska prędkość nie jest największym problemem sieci na pokładzie pociągów polskiego przewoźnika, lecz jej stabilność. Ciągłe przerywanie uniemożliwia wygodne korzystanie z internetu, nie mówiąc już o pracy. W nadchodzących latach ma się to zmienić.

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PKP postawi na internet satelitarny w pociągach Pendolino

Pociągi Pendolino obsługują najważniejsze trasy w Polsce, łączące największe miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Katowice czy Poznań. Każdego roku pociągi przewożą miliony pasażerów. Duża część z nich chce pozostać w kontakcie ze światem.

Problem jest jednak taki, że istotna część torów Pendolino przebiega przez niezamieszkane tereny i słabo zaludnione obszary (tzw. białe plamy), gdzie zagęszczenie stacji bazowych jest niewielkie. Operatorzy stosują w tych miejscach specjalne stacje bazowe dedykowane dla podróżnych, ale prawda jest taka, że łączność z siecią komórkową w pociągu pędzącym z wysoką prędkością jest utrudniona. Pokładowe WiFi bazuje na 5G.

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Jednak, jak twierdzi członkini zarządu PKP Joanna Siecińska, na przełomie października i listopada polski przewoźnik przeprowadzi pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów w pociągu Pendolino. Jak dotąd rozwiązanie było testowane w pociągach bez podróżnych. PKP chce jednak teraz poznać opinie pasażerów i po każdym przejeździe przeprowadzana będzie ankieta.

Pilotaż internetu satelitarnego na pokładzie pociągów PKP ma potrwać ok. pięciu miesięcy. Dlaczego akurat przewoźnik stawia na tę technologię? Ponieważ internet satelitarny oferuje lepszą wydajność w pociągu niż klasyczna sieć komórkowa. Z testów PKP wynika, że jakość internetu z kosmosu była bardzo dobra przez ok. 55 proc. czasu przejazdu. W przypadku sieci komórkowej odsetek ten wynosił zaledwie 18 proc.

Internet satelitarny wesprze odbiorniki bazujące na sieci komórkowej

Mówimy o trzy razy wyższym wyniku. To jednak nie tak, że PKP całkowicie przejdzie na internet satelitarny, rezygnując z dotychczasowej infrastruktury bazującej na sieci komórkowej. Internet z kosmosu ma zostać wykorzystany na odcinkach tras, gdzie znajdują się tzw. białe plamy, czyli miejsca bez zasięgu. Jeśli testy powiodą się i pasażerowie pozytywnie ocenią tę zmianę, sprzęt do odbioru internetu satelitarnego ma zostać zamontowany w latach 2028-2029.

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Jednocześnie PKP zapowiada zwiększenie liczby pociągów, w których znajduje się dostęp do WiFi. Od 2023 r. liczba wagonów z dostępem do sieci wzrosła o 525 - obecnie 70 proc. wagonów oferuje łączność pasażerom. Plan jest jednak taki, aby zwiększać dostępność usługi.

Oprócz tego Joanna Siecińska poinformowała, że PKP pracuje nad wprowadzeniem możliwości graficznego wyboru miejsc w podróżach z przesiadką.

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