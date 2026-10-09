Sejm uchwalił bat na internet. Służby zablokują wybrane treści i strony

Jak tłumaczy PAP, nowelizacja to odpowiedź na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie.

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Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów i posłanek, 61 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu.

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Nowelizacja zakłada, że sądy i właściwe organy będą mogły wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Mowa tu o treściach niezgodnych z prawem, związanych m.in. z nienawiścią, oszustwami czy przestępstwami.

Jak wyjaśnia PAP, dostawcy usług internetowych - w tym także platformy internetowe - będą musieli blokować wskazane w decyzjach organów treści. Z kolei użytkownicy, których treści w ten sposób uciszono, będą mogli złożyć wniosek o przywrócenie dostępu, jeśli ich zdaniem ocena była niesprawiedliwa. Przed złożeniem wniosku do organu konieczne będzie skorzystanie z systemu zgłaszania treści u dostawcy usługi.

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Rejestr wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści stron internetowych będzie prowadził prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prokuratorzy, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna będą mogli występować o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, m.in. związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, kradzieżą tożsamości, oszustwami czy naruszeniami praw autorskich.

PAP opisuje, że od decyzji nakazujących ograniczenia dostępu do nielegalnych treści będzie można odwołać się do sądu powszechnego.

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Nie wolno nam dopuścić do tego, aby internet stał się miejscem inspirowania do tragedii, do promowania przemocy, zabójstw. To musi się skończyć. (...) Musimy szybko usuwać z sieci nawoływanie do przemocy, do nienawiści, zachęcanie do samobójstw czy samoookaleczenia. Dziś wiemy, że każdy sposób na ograniczenie tragedii w szkołach, które zdarzyły się w ostatnich dniach, musi zostać zrealizowany. Wiemy, że to może realnie uratować komuś życie. To jest odpowiedzialność państwa i całej klasy politycznej - pisał Krzysztof Gawkowski, jeszcze przed sejmowym głosowaniem.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

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Polska Policja: to nie internetowy challenge

W mediach pojawiły się sugestie, jakoby ostatnie ataki w szkołach miały być motywowane chęcią wzięcia udziału w okrutnym internetowym wyzwaniu. Polska Policja w komunikacje opublikowanym w mediach społecznościowym zaprzeczyła tym doniesieniom.

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- Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna - podkreślono.

Zdjęcie główne: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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