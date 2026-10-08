To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Paryż wart jest mszy. Mam marzenie. Ich bin ein Berliner. Nie ma nic do zaoferowania poza krwią, trudem, łzami i potem. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Historię świata da się opisać najważniejszymi cytatami, bo w nich zawierają się uniwersalne prawdy oraz stwierdzenia, które zmieniają bieg historii. Czasem przypadkowe zdania dają początek czemuś nowemu.

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W naszym kraju najstarszym zdaniem zapisanym po polsku jest "daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj". Znajduje się w Księdze Henrykowskiej i stanowi pewien symbol początku polskiego języka w piśmie. Przenieśmy się do października 2026 r., bo właśnie widzimy narodziny nowej ery. Jedno zdanie napisane przez Polaka podbija świat. Tak będą wyglądać dyskusje w internecie.

Grok prowadź z nim debatę, bo ja już idę spać

Zaczęło się niewinnie, od zwykłej dyskusji o Biblii.

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Dyskusja trwała, jeden z użytkowników został poproszony o podanie tych proroctw. I wtedy padają te ważne słowa:

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Ten prosty wpis zaraz zdobędzie 10 milionów wyświetleń. Jest cytowany i podawany dalej. Dlaczego? Bo pokazuje nowy świat, który rodzi się na naszych oczach. Normalna dyskusja zakładałaby wymianę argumentów, a tutaj została oddana w ręce Groka.

Dla tych, którzy nie wiedzą - Grok to moduł językowy/chatbot bezpośrednio wbudowany w X, który ma natychmiastowy dostęp do treści na tym portalu. Jest wszechstronny - może generować obrazki, podawać dane. Na tle innych rozwiązań wyróżnia się swobodnym stylem wypowiedzi i bardzo niewielką cenzurą. Czasem wręcz potrafi odpiąć wrotki i wyzywać użytkowników od najgorszych. Użytkownicy mogą go wywoływać, żeby wsparł ich wpisy.

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Dlaczego ta dyskusja jest wyjątkowa? Bo jest zabawna. Niedawno X wprowadził automatyczne tłumaczenie wpisów na inne języki, dzięki czemu zamienił się w globalną wioskę, w której każdy może zobaczyć wpis napisany w dowolnym języku. Wpis Polaka zyskał na popularności, więc był podpowiadany innym użytkownikom i każdemu się spodobał. To taki outsourcing internetowej dyskusji do chatbota/modelu AI. Jak poradził sobie Grok? Całkiem nieźle, chociaż te przykłady wypełnienia proroctw nie są najlepsze.

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I to jest coś pięknego i jednocześnie smutnego. Kiedyś do wygrania dyskusji trzeba było czegoś poszukać, znaleźć wpisy na potwierdzenie swojej tezy. Dzisiaj wystarczy zawołać Groka, żeby przyszedł i wyjaśnił za nas oponenta. Z jednej strony dyskusja trwa krócej, z drugiej zanika pewna magia.

Za chwilę dojdziemy do momentu, w którym na wpis Groka odpowie Grok wezwany na pomoc przez innego użytkownika. Oddamy dyskusję w ręce algorytmów. Stracimy emocje. Z dawnych lat pamiętam fora internetowe, gdzie dyskusje ciągnęły się na kilkaset postów. Teraz stają się po prostu zadaniem dla algorytmów działających w tle. Zlecimy im nocną debatę, rano przy kawie sprawdzimy wynik i zajmiemy się bardziej pożytecznymi rzeczami. Złożymy swoje przekonania na ołtarzu wygody.

PS: autor dla wygody poszukał synonimów w Gemini. Nie ma lepszego podsumowania tego, co się z nami dzieje.

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