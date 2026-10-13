Większość z nas zaczynała od tej samej Nokii. Nostalgia w czystej postaci

Plus 1 października rozpoczął świętowanie 30 lat działalności na polskim rynku telekomunikacyjnym. Z tej okazji firma przygotowała mnóstwo prezentów dla obecnych, nowych oraz przedłużających umowy klientów. Operator przeprowadził również badanie, zadając Polakom pytania dotyczące wspomnień z siecią komórkową. Pokazuje ono, jak sieć komórkowa i telefony zmieniły sposób naszej komunikacji oraz życia.

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Nokia to marka, która łączy pokolenia

Mimo że Nokia po burzliwej historii obecnie nie produkuje smartfonów, w ofercie wciąż możemy znaleźć telefony produkowane przez HMD. Marka nieco zmieniła kierunek i skupia się na infrastrukturze sieciowej. Dawniej Nokia była symbolem łączności jako producent najpopularniejszych telefonów na rynku.

Jak wynika z badania Plusa, dla wszystkich dorosłych pokoleń Nokia była pierwszym telefonem. Dla przedstawicieli pokolenia Baby Boomers wynik ten wynosi 44 proc. Dla pokolenia X - 34 proc., dla Milenialsów - 27 proc., z kolei dla pokolenia Z - 24 proc.

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SMS-y są głównie domeną Milenialsów - to pokolenie zdecydowanie najbardziej preferowało tę metodę komunikacji ponad wszystkie inne. Starsze pokolenia częściej wskazywały telefon stacjonarny lub kontakt osobisty, z kolei Zetki stawiają na komunikatory internetowe.

Przewaga nad innymi markami w tym ostatnim przypadku jest niewielka, ponieważ również spora część „zetek” (bo aż 23 proc.) jako pierwszy telefon miała Samsunga.

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Wśród pozostałych pokoleń Samsung również był częstym wyborem pierwszego telefonu. Jednak znacznie wyżej plasuje się inna marka - Motorola, która zajmuje drugie miejsce.

Nokia 3310 oraz inne kultowe modele telefonów, takie jak Motorola Razr V3, również są jednymi z najlepiej zapamiętanych elementów dawnego świata telekomunikacji. Praktycznie wszystkie pokolenia (Baby Boomers, X, Milenialsi) wskazują właśnie charakterystyczne modele urządzeń. Z kolei pokolenie Z najlepiej zapamiętało tzw. Snake’a, czyli mobilną grę w węża, która była preinstalowana na większości dawnych telefonów.

Wytrzymała bateria to największa zaleta dawnych telefonów

Wszystkie cztery badane pokolenia są zgodne również co do kwestii wytrzymałej baterii w dawnych telefonach. Każde z nich przede wszystkim wskazuje długi czas działania na jednym ładowaniu jako największą wartość pierwszych telefonów. Najbardziej doceniali to Milenialsi (39 proc.), pokolenia X oraz Z (po 32 proc.), a na końcu Baby Boomers - 29 proc.

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Trudno się z tym nie zgodzić. Dawne telefony były prostymi urządzeniami, służącymi przede wszystkim do komunikacji głosowej i SMS-ów. Nie spędzaliśmy godzin dziennie, patrząc w ekran, więc urządzenia ładowano raz na kilka dni.

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Obrazek wyróżniający: fot. Nidnids / Shutterstock.com

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