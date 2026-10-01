Plus rozdaje prezenty na swoją trzydziestkę. I ścina ceny telefonów nawet o 1000 zł

1 października Plus świętuje 30-lecie działalności. Z tej okazji dowiadujemy się, że od 1996 r. klienci sieci wykonali 500 mld minut połączeń wychodzących. Gdybyśmy przeprowadzić jedną nieprzerwaną rozmowę przez tak długi czas, zajęłaby skromne… 951 tys. lat.

Przez 30 lat w sieci Plus wysłano 270,6 mld SMS-ów

Chcąc czytać je w tempie jednej wiadomości na sekundę, zajęłoby to ponad 8,5 tys. lat. Plus zdradza również, że klienci sieci przez ten czas przesłali łącznie 16,8 eksabajta danych. "Taka ilość wystarczyłaby na około 2,4 mld godzin streamingu w jakości 4K, czyli nieprzerwany seans trwający ponad 270 tys. lat" - wylicza operator.

- Największą wartością Plusa od zawsze są nasi klienci. To dzięki ich zaufaniu możemy dziś świętować 30 lat obecności na rynku. Jubileusz jest dla nas okazją, by podziękować nie tylko słowami, lecz także konkretnymi prezentami i specjalnymi ofertami przygotowanymi z myślą o klientach. Chcemy, aby każdy mógł znaleźć wśród nich coś dla siebie, od rozrywki i dodatkowych usług po atrakcyjne ceny urządzeń - mówi Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Od 1 października do 3 listopada 2026 roku klienci Plusa i Polsat Box podpisujący nową umowę lub przedłużający dotychczasową mogą skorzystać z trzech popularnych serwisów w jednej cenie. Za 30 zł miesięcznie można mieć dostęp albo do Amazon Prime, Apple TV i Disney+, albo Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime.

Co ważne, to nie tak, że np. po trzech miesiącach trzeba płacić abonament za poszczególny serwis osobno - 30 zł za trzy serwisy jest ceną, która obowiązuje przez cały okres umowy.

Plus ma też prezenty dla klientów posiadających aktywny abonament w Plusie

Każdy z nich może wybrać jeden z trzech upominków:

nielimitowany internet w telefonie przez miesiąc bez dodatkowych opłat,

usługę Ochrona Internetu w wariancie Plus przez miesiąc bez dodatkowych opłat,

dostęp do atrakcyjnego filmu z biblioteki Polsat Box Go.

Z kolei klienci korzystający z oferty Plus Na Kartę mają możliwość obejrzenia filmu w ramach serwisu Polsat Box Go.

Z okazji swoich 30 urodzin Plus obniżył ceny wybranych smartfonów - i to nawet o 1000 zł. W jubileuszowej ofercie w opcji na 12 rat dostępne są modele:

motorola edge 70 Fusion 5G 8/256GB - 1799 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł) - taniej o 200 zł,

motorola razr fold 5G 16/512GB - 7999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8999 zł) - taniej o 1000 zł,

XIAOMI REDMI Note 17 Pro 5G 6/256GB - 1599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1799 zł) - taniej o 200 zł,

XIAOMI 17T Pro 5G 12/512GB - 2999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3999 zł) - taniej o 1000 zł,

Samsung Galaxy Z Fold 8 5G 12/512GB - 8599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9599 zł) - taniej o 1000 zł.

30 lat to kawał czasu

Wiele się zmieniło - nie tylko na samym rynku operatorskim czy świecie technologii, ale ogólnie w kraju. Okazuje się, że są klienci, którzy z Plusem są tak długi okres. 10 osób z najdłuższym stażem, związanych z operatorem nieprzerwanie od początku jego działalności, może skorzystać z indywidualnie dopasowanego pakietu obejmującego nawet cztery usługi za 0 zł przez 24 miesiące. W ramach pakietu usług za 0 zł klient może wybrać abonament komórkowy, internet światłowodowy lub mobilny oraz telewizję od Polsat Box. Klienci z najdłuższym stażem otrzymają również atrakcyjny smartfon.

Wierność, jak widać, popłaca.

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