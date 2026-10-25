Unitra świętuje 5 urodziny po raz drugi. Z twoimi winylami i CD

Unitra to legendarna polska marka sprzętu audio powstała w 1961 r., która może po upadku PRL-u może i się nieco zakurzyła, ale po dekadach w limbo się odrodziła - i to dwukrotnie, raz w 2014 r. na chwilę, a potem ponownie w 2021 r. Dziś stoi za nią zupełnie nowe pokolenie pasjonatów oraz inżynierów, którzy podczas Audio Video Show 2026 chwalą się tym, co udało się od czasu, gdy marka została po raz drugi zrewitalizowana, osiągnąć. A mają czym.

5 lat nowej Unitry

Stoisko marki Unitra zlokalizowane zostało na stadionie PGE Narodowy, a jego częścią jest specjalna sala odsłuchowa. Przez bite trzy dni odtwarzana jest tam ze sprzętów marki muzyka, która leci zarówno z płyt winylowych, jak i CD. I to nie tylko taka, którą obsługa sama wybiera.

Organizatorzy zachęcają, aby goście, którzy odwiedzają ich stoisko, przynosili ze sobą własne nośniki. Obsługa z chęcią je odpali, aby sprawdzić jakość dźwięku na systemach Unitra z tych samych fizycznych egzemplarzy płyt, z których muzyki słuchamy w domu, na dźwiękach, które znamy najlepiej.

Unitra z ofertą na 2026 rok i szeregiem promocji

Obok sali odsłuchowej na ekspozycji można było zobaczyć różne sprzęty, w tym np. gramofon Unitra GSH-630 „Fryderyk” z silnikiem NB1 (Direct Drive). Zaraz obok można było znaleźć też inne sprzęty z tej kategorii, czyli GSH-801 i GSH-801 Classic, wraz z odtwarzaczem CD o nazwie CSH-801 Classic i wzmacniaczem WSH-805 Classic, do których podłączono kolumny ZGZ-801 z użyciem kabli KG-40 2.5.

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Zaraz obok umieszczone zostały z kolei ogromne i rzucające się w oczy za sprawą czerwonego koloru obudowy głośniki. Kolumny głośnikowe ZGB-601 podpięto kablami KG25 2.5 do takich sprzętów jak odtwarzacz CD CSH-801, przetwornika DSH-805 i wzmacniacza WSH-605.

Na innym ze stanowisk pojawił się również wzmacniacz Unitra WSH-805 w nietypowej wersji. W tym przypadku w miejsce jednolitej górnej części obudowy zainstalowano przezroczystą płytkę, na którą naniesiono opisy konkretnych podzespołów. To gratka dla osób, które zainteresowane są nie tylko tym, jak dobrze sprzęt gra, ale i tym, jak dokładnie działa.

Oprócz tego podczas Audio Video Show 2026 goście mogli kupić gadżety (koszulki, bluzy i czapki z daszkiem od marki Poszetka) oraz skorzystać z promocji na sprzęty marki wraz z nową rozszerzoną gwarancją w ramach programu Unitra Care i kupić je w „urodzinowych” cenach. Oferta prezentuje się następująco:

Unitra WSH-805 za 13990 zł (zamiast 19990 zł);

Unitra WSH-605 za 6990 zł (zamiast 9990 zł);

Unitra GSH-801 za 13990 zł (zamiast 19990 zł);

Unitra ZGB-401 za 6500 zł (zamiast 10900 zł)

Unitra ZGB-801 za 11990 zł (zamiast 19900 zł).

Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m ² , a to nie koniec atrakcji.

Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.