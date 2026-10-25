Wszystkie słuchawki świata w jednym miejscu. Takie rzeczy tylko na AVS 2026

Audio Video Show to cykliczne targi, podczas których prezentowane są najróżniejsze sprzęty z kategorii RTV. Od monumentalnych kolumn głośnikowych wartych tyle, co luksusowy apartament, przez high-endowe gramofony, po topowe telewizory i projektory laserowe - skala prezentacji potrafi przyprawić o zawrót głowy. Tym bardziej, że na tę głowę można założyć wszystkie słuchawki świata.

Dla osób, które takowych akurat szukają i chcą, by słuchawki nie tylko dobrze grały i wygodnie leżały na głowie, ale i ładnie na niej wyglądały, te targi są idealną okazją. Sam wpadam na Audio Video Show co roku, aby przyjrzeć się zestawom oferowanym przez topowe firmy z tej kategorii. Można sprawdzić na żywo, jak grają i je przymierzyć, korzystając z dziesiątek stanowisk.

Jak wyglądała Strefa słuchawek na Audio Video Show 2026?

W stadionowych lożach i w salach konferencyjnych prężyły muskuły potężne monobloki i referencyjne systemy stereo, ale dla wielu gości to Strefa Słuchawek jest głównym punktem programu. Niezależnie od tego, czy szukają miniaturowych dokanałówek z ANC, czy też pancernych konstrukcji studyjnych lub otwartych, stacjonarnych hi-endów z lampą, w Warszawie mogli sprawdzić absolutnie wszystko.

Sam mierzyłem zarówno modele wokółuszne i nauszne, jak i konstrukcje otwarte, półotwarte i zamknięte, oparte na najróżniejszych przetwornikach: dynamicznych, planarnych czy elektrostatycznych. Każdy mógł je samodzielnie przetestować. Co przy tym istotne, zgromadzono je w dużej sali, pełnej stanowisk odsłuchowych na szerokich stołach, którą zajęli producenci i dystrybutorzy.

Dzięki temu można było na zmianę przymierzać przystępne cenowo słuchawki do biegania, solidne woły robocze do biura z wyciszeniem, jak i niszowe, arcydrogie zestawy napędzane dedykowanymi wzmacniaczami za dziesiątki tysięcy. Największą wartością Strefy Słuchawek od lat pozostaje jej praktyczność, bo nie jesteśmy zdani wyłącznie na utwory, które wybrali producenci.

Prezentowany sprzęt można wpinać nie tylko do referencyjnych przetworników cyfrowo-analogowych i wzmacniaczy z topowej półki, ale i do prywatnych odtwarzaczy lub smartfonów. To okazja, by odpalić własną playlistę testową z Tidala lub składającą się z plików FLAC, których brzmienie na innym sprzęcie doskonale znamy, a potem w kilka chwil sprawdzić, czy dany model nam pasuje.

Tego typu sprawdzian jest najlepszym filtrem, bo pozwala szybko ocenić, czy zestaw prezentujący się świetnie na zdjęciach oraz zachwycający specyfikacją na papierze faktycznie nam pasuje. Jeśli tak, to super, a często możemy kupić go na miejscu i nierzadko ze zniżką. Z kolei jeśli nie, to mamy szansę od razu sprawdzić inne modele w poszukiwaniu tego, który nas zadowoli.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3

A co konkretnie najbardziej przykuwało wzrok i słuch podczas tegorocznej edycji Audio Video Show 2026 w Strefie Słuchawek?

Przede wszystkim limitowana seria Black Edition czterech modeli słuchawek studyjnych marki beyerdynamic, którymi są DT 700 PRO X, DT 900 PRO X, DT 770 PRO X i DT 990 PRO X. Można było je sprawdzić przedpremierowo na stoisku KONSBUD Hi-Fi, gdyż trafią do sprzedaży 13 listopada 2026 r.

Galeria: 7 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 7

Moją uwagę przykuły również Dunu Arashi. To otwarte słuchawki wokółuszne, w których mamy przetworniki planarne. Są pierwszym produktem marki z segmentu pełnowymiarowych słuchawek high-end, które łączą technologię magnetostatyczną z autorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

Galeria: 5 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 5

Zaraz obok znalazły się idealne na październik Nyczaj 187 Halloween, Peacocki od Sendy Audio i dopasowujące się do anatomicznego kształtu konkretnego ucha Craft Earsy. Swoją ekspozycję przygotował również JBL, aby goście nie musieli biegać na jego stoisko z głośnikami, by sprawdzić słuchawki w praktyce.

Galeria: 6 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 6

A to nadal nie koniec! Stax SR-X9000, Meze Arta, Bandoss Avija, Spirit Torino Valkyria Titanium 2026, Fiio FT13, Grado Signature HP100 SE… naprawdę było tego wiele! Niezłą ciekawostką był również fotel akustyczny firmy Graal. Odwiedzający mogli usiąść na nim i nie tylko posłuchać, ale i poczuć muzykę.

Galeria: 5 zdjęć Galeria zdjęć 1 / 5

Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m², a to nie koniec atrakcji.

Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.

Ładowanie...