Czekaliśmy na niego 40 lat. Ten potwór zagrał w końcu w Polsce

Wszyscy fani dobrego brzmienia mają niepowtarzalną okazję, aby odsłuchać na żywo topowe głośniki w ofercie marki JBL. Summit Everest, bo o nich mowa, są ukoronowaniem ponad czterdziestu lat tradycji legendarnej serii Project Everest.

Co warto wiedzieć o JBL Summit Everest?

To konstrukcja 3,5-drożna z podwójnym tylnym portem bass-reflex. W tym modelu za zakres wysokich częstotliwości odpowiada układ trzech przetworników kompresyjnych D2820 o średnicy 2” z podwójnymi membranami pierścieniowymi Teonex. Do tego dochodzą podwójne układy magnetyczne, które połączono wspólnym kolektorem 3-w-1 z tubą Sonoglass HDI.

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Średnie i niskie tony to zasługa pary przetworników 10” (JMW250SC) oraz pary wooferów 15” (JW380SC). Zastosowano w nich napędy Differential Drive oraz trójwarstwowe membrany hybrydowe z kompozytu karbonowo-celulozowego (HC4). Waga jednej kolumny to przy tym skromne 237,2 kg (a w opakowaniu transportowym 490 kg). Parametry techniczne potwierdzają ekstremalne osiągi zestawu:

pasmo przenoszenia: 20-23 kHz (-6 dB) oraz 18 Hz – 23,25 kHz (-10 dB);

efektywność 96 dB (2,83 V / 1 m);

obliczeniowe maksymalne ciśnienie akustyczne - do 126 dB.

impedancja nominalna 4 ohm (spadek minimalny do 2,7 ohm)

Podczas konferencji Audio Video Show 2026 można było odsłuchać głośników JBL Summit Everest po podłączeniu ich do sprzętu Mark Levinson z nowej serii 600. Na zestaw składa się referencyjny przedwzmacniacz stereofoniczny No. 626 z obwodami Pure Path oraz przetwornikiem Precision Link III z kością ESS9039PRO.

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Na ważących ćwierć tony głośnikach oferta marki JBL oczywiście się nie kończy

Firma przywiozła na Audio Video Show 2026 również głośniki JBL L150 Classic, które podczas tej imprezy miały swoja światową premierę. Na pozostałych stoiskach firmy, a tych już pierwszego dnia naliczyłem aż cztery, można było znaleźć również też sprzęty z innych kategorii niż klasyczne kolumny podłogowe.

Wśród produktów, którymi chwalił się JBL na stadionie PGE Narodowym znalazły się głośniki przeznaczone dla zwykłych zjadaczy chleba, w tym przenośne oraz imprezowe. Do tego dochodzą soundbary oraz mrowie zestawów nausznych i dousznych, a część z nich można znaleźć w słynnej już Strefie Słuchawek.

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Nie zabrakło też, równie słynnego koła fortuny. Goście mogą nim zakręcić, aby wygrać nagrody, w tym akcesoria marki.

Audio Video Show 2026 - co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wystawę zorganizowano w trzech lokalizacjach w Warszawie (na stadionie PGE Narodowy oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip). Trwa od piątku 23 października do niedzieli 25 października 2026 r. Setki wystawców prezentuje swoje produkty na powierzchni blisko 2 tys. m^2, a to nie koniec atrakcji.

Gorąco zachęcamy, by targi odwiedzić osobiście, jeśli macie taką możliwość, a informacje o dojeździe, parkingu i cenie biletów znajdziecie TUTAJ. Jeśli jednak nie dacie rady na nie dotrzeć, to Spider’s Web objął ponownie wystawę Audio Video Show patronatem medialnym. Z kolei naszą relację z AVS2026 znajdziesz TU.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.